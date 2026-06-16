Payez plus tard avec Klarna
2 ans de garantie
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
Coiffure
Toutes les séries
StraightCare Essential Lisseur ThermoProtect
Assistance
BHS375/00
Accéder à la Boutique
Identifiez-vous ou créez un compte
Vous avez instantanément accès aux manuels, à une assistance personnalisée et plus encore. C'est rapide et facile.
Manuel d'informations importantes
Argentinian Safety Approval Certificate - English (US)
Tout (7)
Peut-on utiliser la brosse coiffante Philips sur cheveux mouillés ?
Où est le numéro de modèle/série de ma brosse Philips ?
Puis-je enrouler le cordon autour de ma brosse coiffante Philips après utilisation ?
En quoi consiste la fonction ionisante sur ma brosse coiffante Philips ?
Le bouclage ou le lissage peut-il abîmer mes cheveux ?
5000 seriesTapis chauffant
Le revêtement de mon lisseur Philips est usé
Ma brosse coiffante Philips ne s'allume pas
Consultez les conditions de votre garantie et lancez le processus d'échange ou de réparation d'un produit
Garantie
Nos politiques de garantie des produits
Réparation et échange
Faites réparer ou remplacer un produit défectueux
Contacter Philips
Nous sommes là pour vous aider