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Technologie ThermoProtect
Plaques infusées de kératine
2 réglages de température
La technologie ThermoProtect maintient une température constante sur les plaques afin d'éviter la surchauffe et ainsi protéger vos cheveux.
Les plaques en céramique imprégnées de kératine glissent en douceur sur vos cheveux, pour une mise en forme rapide et facile.
Plage de température jusqu'à 220 °C pour obtenir des résultats durables tout en préservant vos cheveux.
4.7
sur 5
51
Avis
100%
recommandent ce produit
duana1245
15/06/2022
France
Incroyable !
Ce lisseur est vraiment incroyable ! Je l'utilise depuis presque 3 ans maintenant et rien à dire. Toutes les personnes qui l'ont testé ont étaient ravi. Il lisse vite, parfaitement bien et rend les cheveux doux et brillant. C'est le meilleur lisseur que j'ai vu de toute ma vie.
Contre
Aucun
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit StraightCare Essential BHS378/00 Lisseur ThermoProtect
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit StraightCare Essential BHS378/00 Lisseur ThermoProtect
Berthe1964
03/12/2021
France
Acheteur vérifié
super produit le lissage est parfait
après avoir essayer plusieurs lisseur celui de chez philips est vraiment super à l'emploi je ne m'en passerait plus
Pour
le réglage des température
Contre
aucun
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit StraightCare Essential BHS377/00 Lisseur ThermoProtect
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit StraightCare Essential BHS377/00 Lisseur ThermoProtect
Sosoww29
29/04/2020
France
Liseur
Reçu en 2 jours pas encore tester Super je recommande
Pour
Pratique pas cher
Contre
Pas de protection pour le ranger
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit StraightCare Essential BHS375/00 Lisseur ThermoProtect
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit StraightCare Essential BHS375/00 Lisseur ThermoProtect