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  • Des cheveux naturellement lisses en 5 minutes*
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Reconditionné

StyleCare EssentialReconditionné Brosse lissante chauffante

BHH880/00R1

4.5
| (150) Avis | 96% recommandent ce produit
Des cheveux naturellement lisses en 5 minutes*
Révélez de magnifiques cheveux naturellement lisses et brillants en seulement 5 minutes. Notre technologie ThermoProtect est associée à des brins de brosse spécialement conçus pour maintenir des cheveux en bonne santé et sans frisottis.
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REFURB10

Ce produit est reconditionné et a été testé par notre équipe. En savoir plus

Des cheveux lisses, brillants et sans frisottis

Des cheveux naturellement lisses en 5 minutes*

  • Zone de brossage ultra-large

  • Technologie ThermoProtect

  • Revêtement en céramique tourmaline

Cordon rotatif

Cordon rotatif

Cordon rotatif pour une utilisation confortable.

Revêtement en céramique tourmaline

Revêtement en céramique tourmaline

Revêtement en céramique tourmaline pour des cheveux brillants, lisses et sans frisottis.

Technologie ThermoProtect

Technologie ThermoProtect

La technologie ThermoProtect maintient une température constante à travers la brosse afin d'éviter la surchauffe pour des cheveux protégés et en bonne santé.

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  1. Mesuré sur 33 femmes aux cheveux mi-longs. Test réalisé en Chine.