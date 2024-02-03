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Zone de brossage ultra-large
Technologie ThermoProtect
Revêtement en céramique tourmaline
Cordon rotatif pour une utilisation confortable.
Revêtement en céramique tourmaline pour des cheveux brillants, lisses et sans frisottis.
La technologie ThermoProtect maintient une température constante à travers la brosse afin d'éviter la surchauffe pour des cheveux protégés et en bonne santé.
Mesuré sur 33 femmes aux cheveux mi-longs. Test réalisé en Chine.