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Zone de brossage ultra-large
Technologie ThermoProtect
Revêtement en céramique tourmaline
Revêtement en céramique tourmaline pour des cheveux brillants, lisses et sans frisottis.
La technologie ThermoProtect maintient une température constante à travers la brosse afin d'éviter la surchauffe pour des cheveux protégés et en bonne santé.
Deux réglages de température (170 °C et 200 °C) en fonction de votre type de cheveux.
4.5
sur 5
150
Avis
96%
recommandent ce produit
Vale28
03/02/2024
France
Lisse parfaitement les cheveux
Cette brosse lisse les cheveux sans les abîmer. Le cordon est bien long. Très bien avec ses 2 systèmes de chauffe suivant que l'on ait les cheveux fins ou épais. Sa couleur est bien jolie
Pour
Lisse parfaitement, sans frisottis
Contre
Aucun inconvénients
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit StyleCare Essential BHH880/00 Brosse lissante chauffante
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit StyleCare Essential BHH880/00 Brosse lissante chauffante
Lau395
06/06/2023
France
Un produit qui sert sur les cheveux afro
j’ai acheter ce produit car ayant des cheveux afro je cherchais une brosse soufflante. Je tombe sur ce produit je ne pensais pas que ça allait être autant efficace. C’est un plaisir de démêler et faire un brushing, c’est pas lisse l’idée mais ça permet de démêler et de faire après plusieurs passage un petit lissage que je peux compléter avec mon lisseur. Merci pour cet outil vraiment efficace je recommande :)
Pour
Chauffage extrêmement rapide et facile d’utilisation
Contre
La longueur du fil, dommage qu’il ne soit pas un peu pliés long
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit StyleCare Essential BHH880/00 Brosse lissante chauffante
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit StyleCare Essential BHH880/00 Brosse lissante chauffante
Didite37
19/08/2022
France
Rapide, efficace !
J’aime beaucoup la légèreté de cette brosse. Son design permet de la glisser aisément dans la chevelure et pourtant de base mes cheveux sont très bouclés. Elle coiffe, discipline et lisse les cheveux. Le résultat est plutôt pas mal, Je suis satisfaite de la brosse lissante qui me permet de délaisser mon fer à lisser . De plus, elle est un vrai gain de temps. Avec le lisseur, je peux mettre plusieurs minutes pour obtenir un résultat parfaitement alors qu ' ici elle me permet un lissage type brushing volumineux bien plus rapide. Le petit plus , Je trouve qu’elle donne de la brillance et de la souplesse aux cheveux. Je recommande
Pour
Rapidité et son efficacité a lisser
Contre
Aucun pour ma part
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit StyleCare Essential BHH880/00 Brosse lissante chauffante
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit StyleCare Essential BHH880/00 Brosse lissante chauffante
Mesuré sur 33 femmes aux cheveux mi-longs. Test réalisé en Chine.