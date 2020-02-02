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Avec système bouclant intelligent
2 fois plus de cheveux à la fois
Poignée verticale
Protections intelligentes
Profitez d'une expérience de stylisation exceptionnelle avec notre système bouclant intelligent. Ce système innovant regorge de fonctionnalités améliorées. Créez de superbes boucles durables d'une simple pression sur un bouton. Il boucle chaque mèche comme un coiffeur professionnel, tout en préservant vos cheveux. La technologie intelligente Curl boost permet au boucleur automatique de produire des résultats durables à une température plus douce. Le corps chauffant plus long, la poignée verticale ergonomique et le design ouvert adapté au sens naturel des cheveux vous aident à créer votre style en toute simplicité.
Surface de bouclage 113 % plus importante* stylisant 2 fois plus de cheveux à la fois. Simple et rapide, pour des boucles parfaites.
Le boucleur automatique peut être maintenu confortablement dans une position verticale naturelle, ce qui vous permet de créer des boucles parfaitement régulières en toute simplicité sur l'ensemble de votre chevelure. Les boutons de commande sont disposés sur le manche, pour les atteindre intuitivement. La forme incurvée et féminine du corps chauffant vous permet de l'utiliser sans appréhension près de votre cuir chevelu.
4.5
sur 5
399
Avis
94%
recommandent ce produit
Alessia
02/02/2020
Suisse
Acheteur vérifié
Mon Philips StyleCare Presitige Boucleur
J’ai choisi ce boucleur pour ça facilité d’utilisation.Rapide et efficace . Très beau résultat.
Pour
Simple d’utilisation, rapide
Contre
Le bouton du haut à maintenir
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit StyleCare Prestige BHB876/00 Boucleur automatique
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit StyleCare Prestige BHB876/00 Boucleur automatique
Dolo45
12/06/2024
España
Partie de promotion
Ondas espectaculares
Me gusta muchísimo su funcionalidad y como deja las ondas , rizos no muy marcados pero bonitos
Pour
Lo rápida y bonito que queda
Contre
El manejo al principio
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit StyleCare Prestige BHB876/00 Auto Curler
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit StyleCare Prestige BHB876/00 Auto Curler
Surfinia
12/06/2024
España
Partie de promotion
Fácil y rápido de usar
Rizador fácil de usar por su diseño vertical y ligero. Su forma ergonómica facilita el rizado de la parte trasera del cabello. Tiene múltiples opciones de rizado pudiendo hacer ondas ligeras o rizos mas marcados.
Pour
ligero y su diseño vertical facilita el uso
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit StyleCare Prestige BHB876/00 Auto Curler
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit StyleCare Prestige BHB876/00 Auto Curler
par rapport au Philips HPS940