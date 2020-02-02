StyleCare Prestige

Antes de nada, quiero advertir que he adquirido este rizador de pelo a través del programa Philips Product Tester, en el que la marca proporciona gratuitamente el producto a cambio de ser probado a fondo y escribir esta reseña. No obstante, he escrito esta reseña de forma sincera, señalando tanto los puntos fuertes y débiles. Se trata de un rizador de pelo automático, es decir, que no tienes que enrollar el pelo a través de un tubo que se calienta, sino que ya lo enrolla él por ti. Se presenta en una caja de cartón serigrafiada y colorida, con una foto del producto, muy parecida a otros productos de la marca. Es una presentación que quedará bien en caso que lo quieras para regalar. Dentro de la caja encontramos el rizador, una pieza en forma de anillo que sirve para limpiar el cabezal y la documentación. Esta documentación está compuesta por una hoja en plan "guía rápida" y por la documentación más completa, en varios idiomas, y que es de las que se despliegan tipo mapa, que personalmente a mí no me gustan, la prefiero de tipo librito. En este caso no se incluye ningún extra como podría ser algún guante de protección o alguna bolsita de tela para guardarlo. Estéticamente es muy bonito, en negro mate con una línea decorativa en dorado. Está hecho enteramente de plástico, pero es un plástico que se ve de buena calidad. El funcionamiento es sencillo: Enchufas el aparato, dejas que se caliente y, una vez listo, hay que poner un mechón tal y como pone en las instrucciones y pulsar el botón. Automáticamente empezará a enrollar el pelo, lo mantendrá unos segundos y, cuando el aparato deje de pitar, ya estará listo y ya suelta el pelo. Según la temperatura y el tiempo que le pongas, quedará el rizo más marcado o no. También influye la cantidad de pelo que le pongas en cada mechón. A mi personalmente me ha gustado más cuando le ponía mechones con no mucho pelo, pero la verdad es que es cuestión de ir probando y ver de qué forma te gusta más como queda. Dejaré una foto en la que hice pruebas y en la que se pueden ver diferentes tipos de rizos, unos más sueltos y otros más marcados, para que veas lo que se puede conseguir y juzgues tu misma el resultado. No lo voy a comparar con otros rizadores automáticos porqué el último que tuve fue hace mucho tiempo y tampoco funcionaba muy bien, así que no es comparable. Pero si voy a compararlo con rizadores manuales (de los que se enrolla el pelo manualmente alrededor de un tubo), que estos si los he usado recientemente. Básicamente le veo dos ventajas a este tipo de rizadores: La principal es que es muy cómodo y se va mucho más rápido. El rizador tarda como máximo 12 segundos, a los que hay que sumar lo que tardes en poner el mechón, así que vienen a ser unos 20-25 segundos por rizo. La otra ventaja es que es difícil quemarse accidentalmente con este rizador. Al tener el tubo cubierto por una "tulipa", se difícil tocar la parte que quema si no metes ahí expresamente los dedos. Hay que decir que esta tulipa exterior sí se llega a calentar, pero no tanto como para llegar a quemarte y hacerte daño como si podría ocurrir con uno manual. El calor seria parecido al de un plato de comida recién hecha, de todos modos, si vas a dejarlo en una superficie muy delicada y quieres asegurarte, no está de más poner una esterilla de silicona como protección, aunque en la mayoría de veces no será necesario. La desventaja frente a uno manual es el precio, que este es más caro, lo cual es comprensible, ya que este tiene un motor que los otros no tienen y, en general, es más complejo a nivel tecnológico. En conclusión, es un aparato de buena calidad, que recomendaría a aquellas personas que quieran algo cómodo y rápido y no les importe pagar un poco más por ello.