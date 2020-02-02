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StyleCare PrestigeBoucleur automatique

BHB876/00

4.5
| (399) Avis | 94% recommandent ce produit
Des boucles de rêve
Le boucleur automatique Philips StyleCare Prestige crée automatiquement et en toute simplicité les boucles de vos rêves, grâce à son système de bouclage intelligent innovant. Des boucles de rêve avec 2 fois plus de cheveux à la fois*
Voir tous les avantages
Produits compatibles
StyleCare Prestige

StyleCare Prestige
Reconditionné Boucleur automatique

BHB876/00R1

2 fois plus de cheveux à la fois*

Des boucles de rêve

  • Avec système bouclant intelligent

  • 2 fois plus de cheveux à la fois

  • Poignée verticale

  • Protections intelligentes

Système bouclant intelligent, pour une expérience exceptionnelle

Système bouclant intelligent, pour une expérience exceptionnelle

Profitez d'une expérience de stylisation exceptionnelle avec notre système bouclant intelligent. Ce système innovant regorge de fonctionnalités améliorées. Créez de superbes boucles durables d'une simple pression sur un bouton. Il boucle chaque mèche comme un coiffeur professionnel, tout en préservant vos cheveux. La technologie intelligente Curl boost permet au boucleur automatique de produire des résultats durables à une température plus douce. Le corps chauffant plus long, la poignée verticale ergonomique et le design ouvert adapté au sens naturel des cheveux vous aident à créer votre style en toute simplicité.

Corps chauffant + long pour 2x plus de cheveux à la fois

Corps chauffant + long pour 2x plus de cheveux à la fois

Surface de bouclage 113 % plus importante* stylisant 2 fois plus de cheveux à la fois. Simple et rapide, pour des boucles parfaites.

Poignée verticale facile à utiliser

Le boucleur automatique peut être maintenu confortablement dans une position verticale naturelle, ce qui vous permet de créer des boucles parfaitement régulières en toute simplicité sur l'ensemble de votre chevelure. Les boutons de commande sont disposés sur le manche, pour les atteindre intuitivement. La forme incurvée et féminine du corps chauffant vous permet de l'utiliser sans appréhension près de votre cuir chevelu.

Spécificités Techniques

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4.5

sur 5

399

Avis

94%

recommandent ce produit

02/02/2020

Suisse

Suisse

Acheteur vérifié

Mon Philips StyleCare Presitige Boucleur

J’ai choisi ce boucleur pour ça facilité d’utilisation.Rapide et efficace . Très beau résultat.

Pour

Simple d’utilisation, rapide

Contre

Le bouton du haut à maintenir

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit StyleCare Prestige BHB876/00 Boucleur automatique

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit StyleCare Prestige BHB876/00 Boucleur automatique

12/06/2024

España

España

Ondas espectaculares

Me gusta muchísimo su funcionalidad y como deja las ondas , rizos no muy marcados pero bonitos

Pour

Lo rápida y bonito que queda

Contre

El manejo al principio

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit StyleCare Prestige BHB876/00 Auto Curler

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit StyleCare Prestige BHB876/00 Auto Curler

12/06/2024

España

España

Fácil y rápido de usar

Rizador fácil de usar por su diseño vertical y ligero. Su forma ergonómica facilita el rizado de la parte trasera del cabello. Tiene múltiples opciones de rizado pudiendo hacer ondas ligeras o rizos mas marcados.

Pour

ligero y su diseño vertical facilita el uso

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit StyleCare Prestige BHB876/00 Auto Curler

Oui, je recommande ce produit

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