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Arrêté

Lecteur de CD

AZ382/12

3.9

| (10) Avis | 90% recommandent ce produit

Profitez de votre musique partout où vous allez

Vous voulez écouter la musique stockée sur votre baladeur sans utiliser d'écouteurs ? Branchez-le simplement sur la prise USB Direct de ce lecteur de CD Philips et écoutez votre musique numérique préférée grâce aux puissantes enceintes.

Voir tous les avantages

Profitez de votre musique partout où vous allez

  • Design compact

  • USB

Connexion d'entrée de ligne pour baladeur

La connexion d'entrée de ligne MP3 permet une lecture directe du contenu MP3 via votre système audio. En connectant simplement votre baladeur MP3 au système audio via l'entrée de ligne intégrée, vous profitez d'une qualité sonore exceptionnelle pour écouter votre musique préférée avec votre baladeur MP3.

Tuner FM/MW pour bénéficier de la radio

Tuner FM/MW pour bénéficier de la radio

Tuner stéréo FM/MW (AM)

Lecture de CD-MP3/WMA, CD et CD-RW

Lecture de CD-MP3/WMA, CD et CD-RW

La technologie de compression audio permet de réduire jusqu'à 10 fois la taille des fichiers audio numériques volumineux sans trop dégrader leur qualité audio. MP3 et WMA sont deux formats de compression qui vous permettent de profiter d'un maximum de musique numérique sur votre lecteur Philips. Téléchargez des chansons MP3 ou WMA sur les sites Internet autorisés ou créez vos propres fichiers musicaux MP3 ou WMA en encodant vous-même vos CD audio au format MP3, puis en transférant votre musique sur votre lecteur.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.9

sur 5

10

Avis

90%

recommandent ce produit

3
2

03/11/2012

Nederland

Nederland

Goede radio met geweldig geluid

DE radio voor mijn zoon en dochter gekocht voor op hun kamer. Hij geeft erg goed geluid en is ook door hen (7 jaar) zeer eenvoudig te bedienen. Een echte aanrader

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit AZ382 CD-soundmachine

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit AZ382 CD-soundmachine

21/12/2011

Nederland

Nederland

Radio helemaal goed bevonden door dochter

Heb deze radio / cd speler gekocht voor dochter. Die is er helemaal gek me. Geluid is goed en bediening intuitief.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit AZ382 CD-soundmachine

Oui, je recommande ce produit

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29/08/2012

France

France

cette radio fonctionne très bien

Je suis très satisfait de cette radio,le son est bon et le lecteur CD facile à utiliser. Toutefois la recherche des radios n'est pas très performante car difficile à effectuer.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit AZ382 Lecteur de CD

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit AZ382 Lecteur de CD

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