ProduitsAssistance

Payez plus tard avec Klarna

2 ans de garantie

Livraison gratuite des €40

Retour gratuit sous 30 jours

Toutes les séries

  • Photo de face du produit
  • Photo d’informations sur le produit
  • Photo d’informations sur le produit
  • Image principale
  • Photo de face du produit
  • Photo d’informations sur le produit
  • Photo d’informations sur le produit
  • Image principale

Arrêté

Lecteur de CD

AZ215C/12

4

| (14) Avis | 86% recommandent ce produit

Profitez de votre musique partout où vous allez

Vous appréciez les plaisirs simples de la vie et vous aimez le confort ? Alors vous serez séduit par ce lecteur de CD Philips, compact et portable, dont les fonctions conviviales vous permettront d'écouter vos musiques préférées.

Voir tous les avantages

Profitez de votre musique partout où vous allez

  • Rose

  • 3 W

  • Tuner numérique

Amplification dynamique des basses pour un son profond et spectaculaire

Amplification dynamique des basses pour un son profond et spectaculaire

L'amplification dynamique des basses permet, d'une simple pression sur un bouton, d'apprécier votre musique au maximum, en accentuant les basses de l'enregistrement en fonction du volume (du plus bas au plus fort). À bas volume, il est en général difficile de percevoir les basses fréquences. Le système DBB permet d'augmenter le niveau des basses de façon à diffuser un son régulier, même à bas volume.

Tuner FM stéréo

Compatible CD, CD-R et CD-RW

Compatible CD, CD-R et CD-RW

Philips est une société réputée pour ses produits compatibles avec de nombreux disques disponibles sur le marché. Ce système audio vous permet d'écouter de la musique sur CD, CDR-R et CD-RW. La mention « CD-RW » (compatible CD-RW) signifie que votre lecteur peut lire les CD-R et CD-RW. Les CD-R sont enregistrables une fois et peuvent être lus sur n'importe quel lecteur de CD tandis que les CD-RW peuvent être réenregistrés plusieurs fois et lus uniquement sur des lecteurs de CD compatibles.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.0

sur 5

14

Avis

86%

recommandent ce produit

07/08/2016

France

France

Acheteur vérifié

Excellent rapport qualité prix

Petite radio et lecteur de CD satisfaisant par sa qualité Répond tout à fait à ce que j'attendais pour mettre sur la table de notre terrasse en été.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit AZ215S Lecteur de CD

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit AZ215S Lecteur de CD

30/06/2020

United Kingdom

United Kingdom

Acheteur vérifié

Brilliant

Because of the Phillips name and the quality and the size of the unit

Pour

Great reception

Contre

Nothing

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit AZ215S CD Soundmachine

Date d'utilisation 2019-05-30

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit AZ215S CD Soundmachine

Date d'utilisation 2019-05-30

18/04/2020

Nederland

Nederland

Acheteur vérifié

zier er leuk uit

de radio en cd speler werken goed de kleur is goed alles werkt naar behoren

Pour

zier er leuk uit

Contre

geen

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit AZ215S CD-soundmachine

Date d'utilisation 2019-03-18

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit AZ215S CD-soundmachine

Date d'utilisation 2019-03-18

Inscrivez-vous à la newsletter Philips pour bénéficier d'offres exclusives

  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.
  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • D'un accès anticipé aux soldes.

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles, selon mes préférences et mon comportement, au sujet des produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désabonner à tout moment en toute facilité !

  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.
  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • D'un accès anticipé aux soldes.