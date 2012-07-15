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Arrêté
Profitez de votre musique partout où vous allez
Vous appréciez les plaisirs simples de la vie et vous aimez le confort ? Alors vous serez séduits par ce lecteur de CD Philips, compact et portable, dont les fonctions conviviales vous permettront d'écouter vos musiques préférées.
Rose
La suramplification des basses permet, d'une simple pression sur un bouton, d'apprécier votre musique au maximum, en accentuant les basses en fonction du volume (du plus bas au plus fort). À bas volume, il est en général difficile de percevoir les basses fréquences. Le système DBB permet d'augmenter le niveau des basses de façon à diffuser un son régulier, même à bas volume.
La fonction de lecture aléatoire/répétition vous évite d'écouter invariablement vos morceaux préférés dans le même ordre. Après avoir chargé vos chansons préférées sur le baladeur, tout ce qu'il vous reste à faire est de sélectionner l'un des modes suivants : « Shuffle » (Lecture aléatoire) ou « Repeat » (Répétition) afin que les pistes soient lues dans des modes différents. Redécouvrez votre musique à chaque écoute grâce à votre baladeur.
Philips est une société réputée pour ses produits compatibles avec de nombreux disques disponibles sur le marché. Ce système audio vous permet d'écouter de la musique sur des CD, CDR-R et CD-RW. La mention « CD-RW » (compatible CD-RW) signifie que votre lecteur peut lire les CD-R et CD-RW. Les CD-R sont enregistrables une fois et peuvent être lus sur n'importe quel lecteur de CD tandis que les CD-RW peuvent être réenregistrés plusieurs fois et lus uniquement sur des lecteurs de CD compatibles.
4.0
sur 5
10
Avis
90%
recommandent ce produit
paddas
15/07/2012
France
La qualité du son
J'aurai jamais cru qu'un petit poste radio CD, puisse avoir un son aussi net. Je le recommande au acheteur qui veulent acquérir ce produit.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AZ102C Lecteur de CD
Oui, je recommande ce produit
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RPIsere
15/06/2011
France
100% de satisfaction
100% de satisfaction autant pour ce lecteur CD commandé (ergonomique, fonctionnel, facile d'utilisation, très satisfaisant) et utilisé par une petite fille de 5 ans, que pour son mode de livraison.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AZ102C Lecteur de CD
Oui, je recommande ce produit
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Markus
23/09/2012
United Kingdom
Great value for money
This prduct is great value for money, and is very reliable.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AZ102C CD Soundmachine
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AZ102C CD Soundmachine