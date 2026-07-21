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AJ4200/12
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Puis-je écouter la musique de mon iPod, de mon iPhone ou d'un autre lecteur portable avec mon réveil Philips ?
Puis-je recharger mon iPod ou mon iPhone avec mon radio-réveil Philips ?
Impossible de charger mon téléphone avec mon réveil Philips
Impossible de charger mon périphérique USB avec mon réveil Philips
Combien de fois l'alarme de mon réveil Philips se redéclenche-t-elle ?
Comment enregistrer une station radio sur mon radio réveil Philips ?
Comment arrêter l'alarme de mon réveil Philips AJ4200 ?
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