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Arrêté

Radio réveil avec tuner numérique

AJ4200/12

3.1

| (7) Avis

Rechargez votre téléphone portable pendant la nuit

Ce radio-réveil Philips ne se contente pas de vous réveiller au son de votre station radio préférée, il recharge également votre mobile pendant la nuit. Il est équipé d'une double alarme avec des paramètres pour la semaine et le week-end et présente un large écran LCD pour une lecture aisée.

Voir tous les avantages

Rechargez votre téléphone portable pendant la nuit

  • Charge téléphone portable/appareil USB

Réveillez-vous au son de votre radio préférée ou du buzzer

Réveillez-vous au son de votre radio préférée ou du buzzer

Réveillez-vous au son de votre station de radio préférée ou du buzzer. Réglez simplement l'alarme du radio-réveil Philips pour vous réveiller avec la station de radio que vous avez écoutée pour la dernière fois ou choisissez de vous réveiller avec le buzzer. À l'heure définie, votre radio-réveil Philips s'allume automatiquement sur la station de radio de votre choix ou déclenche le buzzer.

Tuner numérique avec présélections pour un confort optimal

Tuner numérique avec présélections pour un confort optimal

Choisissez la station que vous souhaitez présélectionner et maintenez le bouton de présélection enfoncé pour garder la fréquence en mémoire. Grâce à la mémorisation de stations, vous pouvez aisément accéder à votre station de radio préférée sans avoir à la rechercher manuellement à chaque fois.

Compartiment de rangement intégré pour les embouts de connecteurs

Compartiment de rangement intégré pour les embouts de connecteurs

Conçu avec un compartiment de rangement intégré pour les embouts de connecteur de votre chargeur. Vos embouts sont ainsi correctement rangés pour une utilisation ultérieure. L'appareil est également fourni avec des embouts de petite et de grande tailles pour les différents modèles de téléphone portable ainsi qu'avec des connecteurs pour les périphériques mini-USB.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
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3.1

sur 5

7

Avis

3

24/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Not a design classic, but great sound and functionality

Use this as an alarm clock to wake to DAB radio while charging my I phone. The sound is very good for a product of this size, the visibility of the screen is good and there is a useful remote control. The only niggle is the limited colour choice (black) and an uninspired design.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit AJ4200 Digital tuning clock radio

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit AJ4200 Digital tuning clock radio

20/09/2014

France

France

Pas mal

Bonjour, j'aime bien ce produit, mais je dirais le seul bémol ce sont les coupures de courant, pas de pile pour garder en mémoire, trés dommage.........

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit AJ4200 Radio réveil avec tuner numérique

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit AJ4200 Radio réveil avec tuner numérique

24/08/2021

Nederland

Nederland

Acheteur vérifié

Good for morning wake up

Good for morning wake up but there is not the stereo jack for headphones to listen FM radio when is not needed the speaker.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit AJ4200 Klokradio met digitale tuner

Date d'utilisation 2019-08-23

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit AJ4200 Klokradio met digitale tuner

Date d'utilisation 2019-08-23

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