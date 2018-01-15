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Arrêté
Casque DJ professionnel
Élu meilleur DJ au monde à 5 reprises, Armin van Buuren a collaboré avec Philips pour vous proposer le casque A5-PRO. Son expérience a permis de créer ce casque A5 conforme aux normes les plus strictes et répondant aux exigences des DJ internationaux et des professionnels du secteur.
Haut-parleurs 50 mm/conception fermée
Circum-aural
Coussinets supra-auraux
Pliable
Ces haut-parleurs performants de 50 mm sont conçus pour la prise en charge d'une puissance de 3 500 mW, quelle que soit la source. Le son est clair, dynamique et sans distorsion, même à des volumes élevés ou lorsque la puissance d'entrée audio est importante.
Conçues pour les DJ professionnels, les coques de ce casque pivotent à 90°, ce qui permet d'écouter facilement d'une oreille pendant que vous mixez vos pistes. La charnière a aussi son utilité dans un contexte plus quotidien, lorsque vous souhaitez prêter temporairement attention aux sons extérieurs.
Le Philips A5-PRO allie résistance et maintien exceptionnel. Avec ses finitions anodisées résistantes et sa structure en aluminium légère et robuste, il est idéal dans l'environnement actif des DJ.
4.6
sur 5
24
Avis
90%
recommandent ce produit
nicko
15/01/2018
France
très bon produits bonne qualité
seul problème les pieces en option comme coussinet et câble ainsi que de rechange sont introuvable cher Philips
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit A5PRO Professional DJ headphones
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit A5PRO Professional DJ headphones
Faxii
14/11/2014
Italia
Test A5-PRO
Oggi 11/11/2014 molto attese ed emozionanti finalmente le cuffie mi sono arrivate. Appena sballato il pacco,mi si presenta una scatola elegantissima, esattamente come mi aspettavo. Aperta la scatola, rimango stupefatto dalla bellezza di queste cuffie, robuste in alluminio leggere e con un design Stupendo. Faccio il test di prova con la mia scheda audio amplificata professionale e rimango stupefatto dalla chiarezza del suono nei bassi,senza compromettere gli alti. La potenza dei 3500mw si sentono tutti (io vado matto per le cuffie potenti),senza distorsioni mantenendo il suono pulito anche alle alte potenze. Spegnendo l'audio amplificato noto subito lo stesso che la resa è pulita e potente (ovviamente non paragonabile con ampli acceso) e i bassi rimango nella norma. Il filo di buona fattura un pò rigido ma robusto che si sposta da dx a sx , cuscinetti intercambiabili è stata una ottima idea, sono morbidi e soft molto molto bene tutto. Io avrei ampliato un pò la gamma di frequenze Tipo: Da 8 a 27,000Hz. Che dire da comprare? euro spesi bene ? Certo che SI!!!!. Grade ARMIN per la sua collaborazione. Ciao Faxi.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit A5PRO Professional DJ headphones
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit A5PRO Professional DJ headphones
Faxi
11/11/2014
Italia
Test A5-PRO
Oggi 11/11/2014 molto attese ed emozionanti finalmente le cuffie mi sono arrivate. Appena sballato il pacco,mi si presenta una scatola elegantissima, esattamente come mi aspettavo. Aperta la scatola, rimango stupefatto dalla bellezza di queste cuffie, robuste in alluminio leggere e con un design Stupendo. Faccio il test di prova con la mia scheda audio amplificata professionale e rimango stupefatto dalla chiarezza del suono nei bassi,senza compromettere gli alti. La potenza dei 3500mw si sentono tutti (io vado matto per le cuffie potenti),senza distorsioni mantenendo il suono pulito anche alle alte potenze. Spegnendo l'audio amplificato noto subito lo stesso che la resa è pulita e potente (ovviamente non paragonabile con ampli acceso) e i bassi rimango nella norma. Il filo di buona fattura un pò rigido ma robusto che si sposta da dx a sx è azzeccato, cuscinetti intercambiabili è stata una ottima idea sono morbidi e soft molto molto bene tutto. Che dire da comprare? euro spesi bene ? Certo che SI!!!!,valgono tutti gli Euro. Mi rimane che salutare tutti un grazie anche ad ARMIN per la sua collaborazione. Ciao Fabrizio.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit A5PRO Professional DJ headphones
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit A5PRO Professional DJ headphones