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Arrêté
55PUS8602/12
Téléviseur LED Quantum Dot 4K avec Android TV
Avec son téléviseur LED Quantum Dot à l'incroyable moteur P5 et sa barre de son flottante, le modèle série 8600 de Philips offre des images réalistes immersives et un son époustouflant. Posséder ce magnifique objet est un véritable plaisir.
139 cm (55")
Téléviseur LED 4K Ultra HD
Quad Core, 16 Go, extensible
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
La technologie Philips Perfect Color rend possible un rendu parfaitement fidèle des couleurs, grâce à des billions de nuances. Faites l'expérience d'un spectre de couleurs incroyablement étendu associé à un traitement de la couleur d'une sophistication inégalée. Perfect Color réunit une gamme de couleurs étendue à 100 % et un traitement recouvrant 2,250 billions de couleurs, pour une qualité d'image semblable à une fenêtre sur le monde.
Une acoustique étudiée et un design fin. Profitez de hautes fréquences incroyables et de moyennes fréquences réalistes grâce à une multitude de micro-haut-parleurs intégrés à une élégante barre de son. Lorsque tous les chuchotements, bruits de pas et grincements sont perceptibles, inutile de décrire la puissance et l'éclat qu'atteignent les explosions, détonations et déflagrations. Et les basses n'ont pas été oubliées, avec des enceintes arrière positionnées de manière stratégique, pour un son riche et profond. Un téléviseur alliant esthétique et performance audio.
Google Play Store et la galerie d'applications Philips vont au-delà de la télévision traditionnelle pour vous offrir un grand choix de films, émissions, musiques, applications et jeux en ligne. Avec 16 Go de mémoire extensible, vous ne manquerez pas d'espace pour stocker tous vos contenus préférés et installer plus d'applications.
Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils
3.9
sur 5
76
Avis
JFC64
03/05/2019
Suisse
Ce produit est de de grandes qualités.
Son, Look fabuleux avec les couleurs améliorées, Facile à utiliser même avec beaucoup de possibilité. PRODUIT À RECOMMANDER. JFC64
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 8600 series 55PUS8602 LED Quantum Dot 4K avec Android TV
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 8600 series 55PUS8602 LED Quantum Dot 4K avec Android TV
JF64
26/11/2018
Suisse
Fabuleux
Hyper simple à utiliser et un look magnifique avec le style Ambilight et toutes les autres innovations les télé Philips remontent dans leurs niveaux de la Marque
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 8600 series 55PUS8602 LED Quantum Dot 4K avec Android TV
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 8600 series 55PUS8602 LED Quantum Dot 4K avec Android TV
BartoloBlaster
01/02/2019
España
Muy satisfecho
Después de un año, estoy totalmente satisfecho de mi compra.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 8600 series 55PUS8602 LED 4K Quantum Dot con tecnología Android TV
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 8600 series 55PUS8602 LED 4K Quantum Dot con tecnología Android TV
D’après les résultats du programme d’essai Ambilight mené en Suède, au Danemark, en Finlande, en Norvège, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Autriche et en France entre le 24 février 2023 et le 28 février 2025. Au cours de cette période, 99,91 % des participants ont choisi de garder leur Ambilight TV, malgré une politique de retour avec remboursement intégral, sans aucune justification requise.
Le Guide électronique des programmes et la visibilité (jusqu'à 8 jours) varient selon le pays et l'opérateur.
Les offres d'applications Android peuvent varier selon le pays. Pour plus d'informations, visitez le site local du Google Play Store.
Consommation électrique en kWh par an, sur la base d'un téléviseur fonctionnant 4 heures par jour pendant 365 jours. La consommation électrique réelle dépend de l'utilisation du téléviseur.
L'offre de jeux sur le cloud dépend des fournisseurs de jeux.
Le téléviseur prend en charge la réception DVB pour les chaînes gratuites. Certains opérateurs DVB peuvent ne pas être pris en charge. Vous trouverez une liste à jour dans la section FAQ du site Web d'assistance de Philips. Pour certains opérateurs, un abonnement et un accès conditionnel sont exigés. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.
(Philips) uniquement compatible avec le lecteur Philips spécifique.
La fonctionnalité Google Cast dépend de l'utilisation d'applications et appareils compatibles Google Cast. Pour plus d'informations, visitez la page produit de Google Cast.
L'application Philips TV Remote et les fonctionnalités varient selon le modèle de téléviseur, l'opérateur, le pays, le modèle de smartphone et son système d'exploitation. Pour plus d'informations, visitez www.philips.com/TVRemoteapp.
Les applications Smart TV proposées varient selon le modèle de téléviseur et le pays. Pour plus d'informations, visitez www.philips.com/smarttv.
Enregistrement USB uniquement pour les chaînes numériques. Les enregistrements peuvent être limités par des droits de reproduction télévisuelle (CI+). Des restrictions sont susceptibles de s'appliquer selon le pays ou la chaîne.
Le client et le serveur Multiroom prennent en charge uniquement les programmes numériques gratuits.
Ce téléviseur contient du plomb uniquement dans certaines parties ou certains composants pour lesquels aucune solution alternative n'existe conformément aux clauses de non-responsabilité de la directive RoHs.
Une connexion HDMI est nécessaire pour les barres de son, enceintes ou autres périphériques audio.