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QLED
Téléviseur Ambilight 4K

65PQS8501/12
  • 164cm(65") téléviseur AMBILIGHT
  • QLED 4K
  • Pixel Precise Ultra HD
  • Dolby Atmos
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  • OLED 9 series
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OLED 9 series
Téléviseur Android ultra-plat 4K UHD OLED

65OLED973/12
  • Téléviseur Ambilight 164 cm (65")
  • PPI de 4 100
  • HDR Perfect : WCG 99 %
  • Moteur P5 Perfect Picture Engine
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