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558M1RY/00
Sublimez le jeu sur console
Ce moniteur Momentum bénéficie du son mis au point par les légendaires experts en acoustique Bowers & Wilkins, pour un jeu sur console sublimé. Plongez au cœur de l'action grâce à un magnifique grand écran. Profitez d'un son et d'une image de qualité optimale, pour un plaisir de jeu inégalé.
Momentum
55" (139,7 cm)
3 840 x 2 160 (4K UHD)
Six modes audio pour optimiser votre expérience de jeu, de visionnage ou d'écoute. Sport et course : créez une expérience réaliste et immersive pour les retransmissions sportives ou les jeux de course. JDR et aventure : plongez au cœur d'un son spacieux et évocateur. Tir et action : profitez d'un son puissant et percutant pour un maximum d'excitation et de réalisme. Visionnage de films : améliorez les bandes-son de vos films pour une expérience d'écoute immersive, digne d'une salle de cinéma. Musique : True Sound par Bowers & Wilkins, pour des performances fidèles à la vision de l'artiste. Personnel : permet d'accéder au menu EQ afin de régler le son en fonction de vos besoins spécifiques.
Un son aussi parfait mérite de ne rencontrer aucun obstacle. La barre de son de cet écran Philips est recouverte d'un tissu d'enceinte de haute qualité créé par le fabricant haut de gamme Kvadrat. Cette superbe matière en laine mélangée présente une transparence acoustique totale, ce qui permet la pleine expression de chacun des détails diffusés par l'enceinte dans la pièce.
L'Ambiglow ajoute une nouvelle dimension à votre plaisir visuel. La technologie novatrice Ambiglow enrichit le contenu à l'écran en créant un halo de lumière provenant du moniteur. Son processeur rapide analyse le contenu de l'image afin d'adapter continuellement la couleur et l'intensité de la lumière produite. Particulièrement adapté aux films, évènements sportifs et jeux, Philips Ambiglow vous offre une expérience immersive unique.
3.7
sur 5
30
Avis
Damsdu25
13/11/2021
France
Mon avis après plusieurs mois
Bonjour, je joues en 4k avec 3080 sur bf 2042 et oui l' image est juste magnifique, testé sur fortnite, dota 2 bref une tuerie limité à 60 fps mais aujourd'hui sa suffit amplement en vu des cartes graphiques actuelle sur bf 2042 je suis en ultra 4k 55 à 60 fps hdr activé et la taille de l' écran et un plus dans mon travail avec deux pages cote à cote c'est que du bonheur l' ambilight en bas est sympa j'aurai préféré tout le tour mais fait déja son effet en gros je recommande cette écran par rapport à lla concurrence 2x plus chère et pour pas grand chose de plus !!! magnifique écran !!!
Pour
grand fluide et beau
Contre
60 fps aurait préféré 120 fps
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Momentum 436M6VBPAB Moniteur 4K HDR avec Ambiglow
Date d'utilisation 2021-07-13
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Momentum 436M6VBPAB Moniteur 4K HDR avec Ambiglow
Date d'utilisation 2021-07-13
LunedeFiel 33
16/04/2020
France
Enfin un moniteur 55"
De nos jours,avec les Box TV(Swisscom en Suisse pour moi) avoir une TV avec Tuner est inutile. De plus, pleins de réglages,de fioritures qu'on utilise jamais. ENFIN un moniteur de la meilleure taille (55") ET avec un son génial de série. Merci Philips. Me demande juste si on peut comme TV lire le son d'un Mobile sur le moniteur via Bluetooth ? Parfait pour Jeux vidéos, PC, TV et Blu-Ray.
Pour
Taille, son, Ambiglow
Contre
Non Oled
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Gaming Monitor 558M1RY Moniteur 4K HDR avec Ambiglow
Date d'utilisation 2020-03-16
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Gaming Monitor 558M1RY Moniteur 4K HDR avec Ambiglow
Date d'utilisation 2020-03-16
feolas87
28/02/2022
España
Mando a distancia recibido
Quería confirmar que el mando a distancia ha llegado y podemos usarlo felizmente, ya que sin él resultaba difícil su manejo. La comunicación con Philips y la recepción ha sido fantástica. Buen servicio técnico. El mando a distancia es muy simple y ligero. Lo normal para un monitor.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Gaming Monitor 558M1RY Pantalla 4K HDR con Ambiglow
Date d'utilisation 2022-01-28
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Gaming Monitor 558M1RY Pantalla 4K HDR con Ambiglow
Date d'utilisation 2022-01-28
Temps de réponse égal à SmartResponse
Pour des performances optimales, assurez-vous que votre carte graphique prend en charge la résolution et la fréquence de rafraîchissement maximales de cet écran Philips.
BT 709 / couverture DCI-P3 basée sur CIE 1976
Espace NTSC basé sur CIE 1976
Espace sRGB basé sur CIE 1931
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L'apparence du moniteur peut différer de l'illustration.