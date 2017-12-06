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49PUS7909/12
Téléviseur LED Ultra HD 4K TV ultra-plat avec Android
Avec le téléviseur Ultra HD Philips série 7900, l'Ultra HD rencontre la puissance d'Android. Grâce au traitement Quad Core ultra-rapide, la navigation sur votre Smart TV est totalement fluide. L'Ambilight associé à un design sans cadre intensifie votre expérience visuelle.
123 cm (49")
Téléviseur LED 4K Ultra HD
Quad Core
Double tuner DVB-T/T2/C/S/S2
Regardez la télévision comme jamais auparavant grâce à une résolution quatre fois supérieure à celle d'un téléviseur Full HD classique. Ses 3 840 x 2 160 pixels offrent une image si parfaite et réaliste qu'elle est comme une fenêtre ouverte sur un nouveau monde.
Vous avez créé un intérieur où vous vous sentez bien, alors pourquoi ne pas choisir un téléviseur qui participe à cette impression ? La technologie Ambilight unique de Philips agrandit votre écran et rend votre expérience encore plus immersive en projetant sur le mur un halo de lumière extralarge sur deux côtés du téléviseur. La couleur, l'éclat et l'émotion débordent de l'écran et envahissent votre salon, rendant l'expérience encore plus forte, intense et immersive.
Rien ne vaut la montée d'adrénaline due aux jeux, aux événements sportifs mouvementés ou aux films d'action sur un téléviseur Ultra HD. Ce téléviseur Philips avec PMR Ultra (Perfect Motion Rate Ultra) de 600 Hz affiche des images aux mouvements parfaitement fluides en résolution Ultra HD. Votre pouls peut s'accélérer, pas les images que vous regardez.
Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils
2.6
sur 5
464
Avis
media38
06/12/2017
France
répond à toutes mes attentes
Contrairement à ce que d autres ont dit ce produit fonctionne parfaitement en 4k. j'ai eu un problème avec le code de protection anti copie mais Darty a vite réglable ce problème. Comme sur beaucoup de tv le son n'est pas parfait mais j'ai réglé le souci avec une barre de son ce qui en fait un ensemble parfait pour du cinéma à la maison. son pied pivotant est pour moi un plus très appréciable.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 7900 series 55PUS7909 Téléviseur 4K UHD ultra-plat avec Android™
Oui, je recommande ce produit
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Pierrot2A
06/08/2015
France
Vraiment tres beau et tres bon produit
en fait c est ma 2eme philips et je suis accroc à l amilight !!! très belle qualité d image un son pas trop mal une connectique riche connexion internet et a peine achetée et branchée une mise a jour faite !!! au top
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 7900 series 49PUS7909 Téléviseur 4K UHD ultra-plat avec Android™
Oui, je recommande ce produit
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ludo80
14/07/2015
France
Très bon produit
Une qualité d'image exceptionnel même en 3D, l'ambilight 2 côté est un plus non négligeable.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 7900 series 49PUS7909 Téléviseur 4K UHD ultra-plat avec Android™
Oui, je recommande ce produit
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D’après les résultats du programme d’essai Ambilight mené en Suède, au Danemark, en Finlande, en Norvège, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Autriche et en France entre le 24 février 2023 et le 28 février 2025. Au cours de cette période, 99,91 % des participants ont choisi de garder leur Ambilight TV, malgré une politique de retour avec remboursement intégral, sans aucune justification requise.
L'application Philips TV Remote et les fonctionnalités varient selon le modèle de téléviseur, le pays, le modèle de smartphone et son système d'exploitation. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.philips.com/TV.
Les offres d'applications Android peuvent varier selon le pays. Pour plus d'informations, visitez le site local du Google Play Store.
Pour l'application Smart TV, rendez-vous sur le site www.philips.com/tv pour découvrir les offres disponibles dans votre pays.
L'offre Cloud TV dépend de la disponibilité et de la réglementation du pays
La compatibilité dépend de la certification Wi-Fi Miracast & Android version 4.2 ou ultérieure. Pour plus d'informations, consultez la documentation de votre appareil.
Enregistrement USB uniquement pour les chaînes numériques. Les enregistrements peuvent être limités par des droits de reproduction télévisuelle (CI+). Des restrictions sont susceptibles de s'appliquer selon le pays ou la chaîne.
L'appareil photo du téléviseur Philips (PTA317) est vendu séparément.
Les parents doivent surveiller leurs enfants pendant le visionnage en 3D et s'assurer qu'ils ne présentent aucun des symptômes mentionnés ci-dessus. La 3D n'est pas recommandée pour les enfants de moins de 6 ans, leur système visuel n'étant pas complètement développé.
Le téléviseur prend en charge la réception DVB pour les chaînes gratuites. Certains opérateurs DVB peuvent ne pas être pris en charge. Vous trouverez une liste à jour dans la section FAQ du site Web d'assistance de Philips. Pour certains opérateurs, un abonnement et un accès conditionnel sont exigés. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.
Consommation électrique en kWh par an, sur la base d'un téléviseur fonctionnant 4 heures par jour pendant 365 jours. La consommation électrique réelle dépend de l'utilisation du téléviseur.
Le Guide électronique des programmes et la visibilité (jusqu'à 8 jours) varient selon le pays et l'opérateur.
(Philips) uniquement compatible avec le lecteur Philips spécifique.