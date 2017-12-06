Une esthétique sympa avec son pied d'origine ( muni de colliers velcro pour éviter les fils partout... bien pensé ). Une qualité d'image excellente ( après quelques réglages pour les préférences personnelles ). Luminosité, précision, fluidité... tout est là. Une profondeur d'image qui fait penser que l'on est "déjà" en 3D, alors qu'on y est pas. Hyper sympa aussi avec l'émulation 2D > 3D... J'attends de voir un "vrai" programme prévu pour. Upscaling 4K qui fait très bien son job sur les sources HD. Une vraie différence avec le "simple full HD". Le son ?... c'est le point faible ( mais... pareil pour toutes les marques, et ce, quelque soit le prix ). De toute façon, il ne faut pas espérer du 20 Hz avec une caisse d'à peine 5 cm de profondeur. Je pense que peu de personnes ayant un écran de cette taille se contentent du dispositif audio de base, mais repassent toutes par du 5.1 ou 7.1 Home-Cinéma. Donc problème accessoire. L'ambilight ? Un gadget qui, comme tous les bons gadgets, semble parfaitement inutile, mais qui devient vite indispensable. Je n'ai pas rencontré les problèmes évoqués obligeant à débrancher - rebrancher... chance ou pas ? Les mises à jours - 09.32.118 ( nov 2014 ) puis 09.32.125 ( déc 2014 ) se sont faites sans encombre via le réseau. En gros, un super screen ( quasiment sans bords ) qui va bien... Juste à "à se mettre un peu les mains dans le cambouis" pour les 1ers paramétrages. 3 Bémols ( nul n'est parfait ). - Un peu long à la mise en route. J'aurais aimé un peu plus de pep's de ce côté là. - Peut être un peu "trop technique" dans les paramétrages pour un utilisateur "lambda". - Reconnaissance vocale de la télécommande... On va plus vite avec les touches. Par contre... Oubliez l'application SimplyShare... Pas géniale, mais il en existe d'autres. Il n'est pas"curve", et c'est tant mieux. Trop de reflets selon l'angle de vision. En conclusion : Une super TV à un prix compétitif. Je n'ai pas vu mieux chez la concurrence, même à des tarifs supérieurs. PS : je ne suis pas un représentant Philips.