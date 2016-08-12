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Arrêté
49PUS7170/12
Téléviseur LED ultra-plat UHD 4K avec Android
Processeur ultra-rapide Quad Core et lignes ultra-plates : le téléviseur UHD série 7170 avec Android est aussi rapide que le suggère son apparence. Son cadre argenté élégant, son design au socle évasé et sa fonction Ambilight intensifient votre expérience visuelle.
123 cm (49")
Téléviseur LED 4K Ultra HD
Quad Core, 16 Go, extensible
Double tuner DVB-T/T2/C/S/S2
Finies les disputes pour choisir une chaîne. Avec le double tuner de votre téléviseur, vous pouvez regarder votre série préférée et un match de foot en même temps. Notre fonction de double enregistrement vous permet de regarder une émission pendant que vous en enregistrez une autre, pour plus tard.
Exprimez votre style à travers votre décor. Nos concepteurs ont choisi des couleurs subtiles et sophistiquées associées à des matériaux de finition de qualité tels que le chrome brillant pour créer un téléviseur au design s'intégrant parfaitement à votre intérieur.
Savourez chaque détail avec le téléviseur Ultra HD 4K. Le moteur Philips Pixel Precise Ultra HD convertit les images qu'il reçoit pour les afficher en résolution UHD à l'écran. L'image est fluide et nette, avec un contraste exceptionnel. Les noirs sont plus profonds, les blancs plus blancs, les couleurs sont éclatantes et les tons chair sont naturels, quelle que soit la source.
Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils
2.5
sur 5
90
Avis
polo76480
12/08/2016
France
Produit au TOP
Après une première frayeur sur un appareil qui fonctionnait mal et que la FNAC m'a remboursé, j'ai repris le même et j'en suis absolument ravi. Tout fonctionne parfaitement ! l'image est magnifique sans réglage particulier, l'Ambiligth, je ne connaissais pas, c'est extraordinaire, le son est net de qualité et bien défini. Pour info, sur le précédant défectueux, le petit bouton de secours sur l'arrière de l'appareil ne fonctionnait pas et n'affichait pas les 4 logos sur l'écran.... Bref, n'hésitez pas à investir sur ce Philisp 55pus7000 Surtout au prix fait par la Fnac ! Pour ma part le prochain sera le même en 65" .
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 7000 series 55PUS7170 Téléviseur UHD 4K ultra-plat avec Android™
Oui, je recommande ce produit
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Perrot
25/11/2015
France
Superbe image avec effet Ambilight éblouissant
Souhaitant une télé nouvelle génération 4K, mon choix s'est arrêté sur cette télé notamment parce qu'elle propose l'effet Ambilight, que le design est sympa et que c'est de la 3D Passive (je ne voulais pas de 3D active) pour un prix intéressant. Pour le reste je ne suis pas un grand spécialiste de l'image ni un gros utilisateur de toutes les options connectées. J'utilise juste un média center et un peu Youtube... Après 1 semaine d'utilisation, mes premières impressions sont très positives : l'installation est ultra-simple, l'image est magnifique, la 3D passive est top, et l'Ambilight ajoute LA touche ! Contrairement à ce que certains avis remontent, je n'ai pas eu de mon coté de problème de fonctionnement (pour le moment) Donc je suis ravi !
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 7000 series 49PUS7170 Téléviseur UHD 4K ultra-plat avec Android™
Oui, je recommande ce produit
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Poulin
06/04/2017
Suisse
Acheteur vérifié
Qualité d'image exelente
Je conseille vivement se téléviseur ambiligth étincelant simple à l'emploie androïde fonctionne très bien
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 7000 series 55PUS7170 Téléviseur UHD 4K ultra-plat avec Android™
Oui, je recommande ce produit
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D’après les résultats du programme d’essai Ambilight mené en Suède, au Danemark, en Finlande, en Norvège, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Autriche et en France entre le 24 février 2023 et le 28 février 2025. Au cours de cette période, 99,91 % des participants ont choisi de garder leur Ambilight TV, malgré une politique de retour avec remboursement intégral, sans aucune justification requise.
Les parents doivent surveiller leurs enfants pendant le visionnage en 3D et s'assurer qu'ils ne présentent aucun des symptômes mentionnés ci-dessus. La 3D n'est pas recommandée pour les enfants de moins de 6 ans, leur système visuel n'étant pas complètement développé.
Le Guide électronique des programmes et la visibilité (jusqu'à 8 jours) varient selon le pays et l'opérateur.
Les offres d'applications Android peuvent varier selon le pays. Pour plus d'informations, visitez le site local du Google Play Store.
Consommation électrique en kWh par an, sur la base d'un téléviseur fonctionnant 4 heures par jour pendant 365 jours. La consommation électrique réelle dépend de l'utilisation du téléviseur.
L'offre de jeux sur le cloud dépend des fournisseurs de jeux.
Le téléviseur prend en charge la réception DVB pour les chaînes gratuites. Certains opérateurs DVB peuvent ne pas être pris en charge. Vous trouverez une liste à jour dans la section FAQ du site Web d'assistance de Philips. Pour certains opérateurs, un abonnement et un accès conditionnel sont exigés. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.
(Philips) uniquement compatible avec le lecteur Philips spécifique.
La fonctionnalité Google Cast dépend de l'utilisation d'applications et appareils compatibles Google Cast. Pour plus d'informations, visitez la page produit de Google Cast.
L'application Philips TV Remote et les fonctionnalités varient selon le modèle de téléviseur, l'opérateur, le pays, le modèle de smartphone et son système d'exploitation. Pour plus d'informations, visitez www.philips.com/TVRemoteapp.
Les applications Smart TV proposées varient selon le modèle de téléviseur et le pays. Pour plus d'informations, visitez www.philips.com/smarttv.
Enregistrement USB uniquement pour les chaînes numériques. Les enregistrements peuvent être limités par des droits de reproduction télévisuelle (CI+). Des restrictions sont susceptibles de s'appliquer selon le pays ou la chaîne.