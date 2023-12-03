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Business MonitorMoniteur LCD UltraWide avec USB-C

40B1U5600/00

4.5

| (4) Avis | 100% recommandent ce produit

Un équipement optimal

Ce moniteur USB-C polyvalent Philips minimise l'encombrement de votre bureau. Un seul câble vous permet de regarder des vidéos haute résolution fluides, de transférer des données et de charger votre ordinateur portable. Un véritable hub pour les professionnels nomades. Grâce au support du casque, la gestion des câbles prend une nouvelle dimension.

Voir tous les avantages

Un équipement optimal

  • Série 5000

  • 40 (diag. 39,53" / 100,4 cm)

  • 3440 x 1440 (WQHD)

Connectez votre ordinateur portable avec un seul câble USB-C

Connectez votre ordinateur portable avec un seul câble USB-C

Cet écran Philips est doté d'un connecteur USB-C avec fonction d'alimentation. Grâce à une gestion de l'alimentation flexible et intelligente, il vous permet de charger directement votre appareil compatible. Le connecteur USB-C fin et réversible permet une connexion facile avec un seul câble. Regardez des vidéos haute résolution et transférez des données à très haute vitesse, tout en rechargeant votre appareil compatible.

Commutateur KVM intégré pour basculer facilement entre les sources

Commutateur KVM intégré pour basculer facilement entre les sources

Grâce au commutateur KVM multiclient intégré, vous pouvez contrôler deux PC distincts avec un seul système moniteur-clavier-souris (KVM). Un bouton commode vous permet de basculer rapidement entre les sources. Pratique pour les installations nécessitant la puissance de calcul de deux PC ou lorsque vous souhaitez utiliser un seul grand moniteur pour afficher le contenu de deux PC différents.

Technologie LED IPS grand angle pour des images et couleurs plus précises

Technologie LED IPS grand angle pour des images et couleurs plus précises

Les écrans IPS utilisent une technologie avancée qui élargit l'angle de vue à 178/178 degrés, ce qui permet de les regarder depuis quasiment n'importe quel angle. Contrairement aux dalles traditionnelles, les écrans IPS produisent des images incroyablement nettes aux couleurs éclatantes, idéales pour les photos, les vidéos, la navigation Web, mais aussi pour les applications professionnelles qui nécessitent des couleurs précises et une luminosité constante en permanence.

Spécificités Techniques

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Notation globale

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4.5

sur 5

4

Avis

100%

recommandent ce produit

3
2
1

03/12/2023

Sverige

Sverige

Acheteur vérifié

Perfekt arbetskompis!

Jobbar i skolvärlden och behöver oftast ha flera dokument uppe på skärmen samtidigt, uppgifter, planeringar, betygsmallar osv. Då är denna skärm perfekt. Behöver inga 120000 MHz uppdateringar och snabba svarstider, utan en pålitlig skärm som denna.

Pour

Storleken när det gäller att arbeta med flera dokument samtidigt.

Cet avis concerne le produit Business Monitor 40B1U5600 UltraWide LCD-skärm med USB-C

Date of Use 2022-11-03

Cet avis concerne le produit Business Monitor 40B1U5600 UltraWide LCD-skärm med USB-C

Date of Use 2022-11-03

17/08/2023

Sverige

Sverige

Excellent post-covid screen!

Where to start - the size of uninterrupted screen space is awesome! Doing CAD on a screen like this could not be better! So is gaming and also working! I've had this screen for two days now and I am still discovering new features to make use of! I have everything plugged into the screen now - camera, mouse, keyboard, RGB. And when away - my wife gets to use all of that for her laptop. I was worried that the resolution would be too small given all that space, but it is excellent! Screen is very bright and with great quality. USB-C works awesome and all the ports available is good. The small headset hanger is damped and extends slowly with style. This monitor is insane value for money - I would not look any other way! All the monitors bought for my business will henceforth ONLY be this screen, kid you not! Developers, engineers, excel sheet and powerpoint workers alike are gonna love this screen. Don't fall for the over spec "you can only game on 8K resolution" nonsense, get a great value screen and a totally new experience for your machine.

Pour

Size! Ports, inputs, brightness, quality, hanger

Contre

A little bit heavy to mount on a wall, but what you'd expect! USB-ports could be mounted more accesible on the front and bottom/side.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Business Monitor 40B1U5600 UltraWide LCD-skärm med USB-C

Date of Use 2023-07-17

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Business Monitor 40B1U5600 UltraWide LCD-skärm med USB-C

Date of Use 2023-07-17

19/05/2023

Italia

Italia

Acheteur vérifié

Ottimo Monitor

Ottimo monitor, ben costruito, utilizzato sia per gaming che per lavoro, bella risoluzione e colori. In generale lo consiglio vivamente per avere un grande schermo per uso promiscuo

Pour

Risoluzione, collegamenti, colori, refresh

Contre

gestione setup grafico (software) un po macchinosa

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Business Monitor 40B1U5600 Monitor LCD UltraWide con USB-C

Date of Use 2022-04-19

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Business Monitor 40B1U5600 Monitor LCD UltraWide con USB-C

Date of Use 2022-04-19

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Mentions légales

  1. La marque/marque commerciale « IPS » et les brevets associés portant sur des technologies appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

  2. Valeur du temps de réponse égale à SmartResponse

  3. Zone NTSC basée sur la CIE 1976

  4. Zone sRGB basée sur la CIE 1931

  5. Pour la transmission vidéo via USB-C, votre ordinateur portable/appareil doit prendre en charge le mode alternatif DP via USB-C

  6. Des activités telles que le partage d’écran, le streaming vidéo en ligne et l’audio sur Internet peuvent affecter les performances de votre réseau. Votre matériel, la bande passante de votre réseau et ses performances détermineront la qualité globale de l’audio et de la vidéo.

  7. Pour bénéficier de la fonction d'alimentation et de charge USB-C, votre ordinateur portable ou votre périphérique doivent prendre en charge la norme USB-C Power Delivery. Reportez-vous au manuel d'utilisation de l'ordinateur portable ou consultez le fabricant pour de plus amples informations.

  8. Si votre connexion Ethernet semble fonctionner lentement, accédez au menu et sélectionnez l'option USB 3.0 ou plus prenant en charge un débit de LAN jusqu'à 1 G.

  9. L'alimentation USB-C Power Delivery de cet écran peut atteindre 100 W (typiquement, 96 W), la puissance maximale dépendant de votre appareil.

  10. Les modes USB et Power Delivery sont exclus du calcul des économies d'énergie apportées par PowerSensor.

  11. La certification EPEAT n’est valable que dans les pays où Philips enregistre le produit. Veuillez consulter https://www.epeat.net/ pour connaître le statut d’enregistrement dans votre pays.

  12. Le moniteur peut sembler différent des images de présentation des fonctionnalités.