ProduitsAssistance

Payez plus tard avec Klarna

2 ans de garantie

Livraison gratuite des €40

Retour gratuit sous 45 jours

Moniteurs

Moniteurs de bureau (222)

1 - 12 sur 222 résultats
Trier:

Moniteurs de bureau

  • Business Monitor
  • Business Monitor
  • Business Monitor
  • Business Monitor
  • Business Monitor
  • Business Monitor
  • Business Monitor
  • Business Monitor
  • Business Monitor

Business Monitor
Moniteur LCD avec USB-C

27B2U4601H/00
  • Série 4000
  • 27" (68,5 cm)
  • 2560 x 1440 (Quad HD)
Voir le produit
  • Business Monitor
  • Business Monitor
  • Business Monitor
  • Business Monitor
  • Business Monitor
  • Business Monitor
  • Business Monitor
  • Business Monitor

Business Monitor
Moniteur LCD avec USB-C

24B2U4301/00
  • Série 4000
  • 24 (23,8″ / 60,47 cm de diagonale)
  • 1920 x 1080 (Full HD)
Voir le produit
  • Business Monitor
  • Business Monitor
  • Business Monitor
  • Business Monitor
  • Business Monitor
  • Business Monitor
  • Business Monitor
  • Business Monitor

Business Monitor
Moniteur LCD avec USB-C

24B2U4301H/00
  • Série 4000
  • 24 (diag. 23,8" / 60,47 cm)
  • 1920 x 1080 (Full HD)
Voir le produit
  • Business Monitor
  • Business Monitor
  • Business Monitor
  • Business Monitor
  • Business Monitor
  • Business Monitor
  • Business Monitor
  • Business Monitor

Business Monitor
Moniteur LCD avec USB-C

27B2U3601H/00
  • Série 3000
  • 27" (68,5 cm)
  • 2560 x 1440 (Quad HD)
Voir le produit
  • Business Monitor
  • Business Monitor
  • Business Monitor
  • Business Monitor
  • Business Monitor
  • Business Monitor
  • Business Monitor
  • Business Monitor

Business Monitor
Moniteur LCD avec USB-C

27B2U3601/00
  • Série 3000
  • 27" (68.5 cm)
  • 2560 x 1440 (Quad HD)
Voir le produit
  • Business Monitor
  • Business Monitor
  • Business Monitor
  • Business Monitor
  • Business Monitor
  • Business Monitor
  • Business Monitor
  • Business Monitor

Business Monitor
Moniteur LCD avec USB-C

27B2U4601/00
  • Série 4000
  • 27" (68,5 cm)
  • 2560 x 1440 (QHD)
Voir le produit
  • Business Monitor
  • Business Monitor
  • Business Monitor
  • Business Monitor
  • Business Monitor
  • Business Monitor
  • Business Monitor
  • Business Monitor

Business Monitor
Moniteur LCD

24B2N4200/00
  • Série 4000
  • 24 (diag. 23,8" / 60,47 cm)
  • 1920 x 1080 (Full HD)
Voir le produit
  • Business Monitor
  • Business Monitor
  • Business Monitor
  • Business Monitor
  • Business Monitor
  • Business Monitor
  • Business Monitor
  • Business Monitor

Business Monitor
Moniteur LCD

27B2N4500/00
  • Série 4000
  • 27" (68,5 cm)
  • 2560 x 1440 (QHD)
Voir le produit
  • Brilliance
  • Brilliance
  • Brilliance
  • Brilliance
  • Brilliance
  • Brilliance
  • Brilliance

Brilliance
Moniteur LCD incurvé 32:9 SuperWide

498P9Z/00
  • P-line
  • 49 (diag. 48,8" / 124 cm)
  • 5 120 x 1 440 (Dual QHD)
Voir le produit
  • Brilliance
  • Brilliance
  • Brilliance
  • Brilliance
  • Brilliance
  • Brilliance
  • Brilliance

Brilliance
Moniteur LCD incurvé 32:9 SuperWide

498P9Z/01
  • P-line
  • 49 (diag. 48,8" / 124 cm)
  • 5 120 x 1 440 (Dual QHD)
Voir le produit
  • Curved Business monitor
  • Curved Business monitor
  • Curved Business monitor
  • Curved Business monitor
  • Curved Business monitor
  • Curved Business monitor

Curved Business monitor
Moniteur Thunderbolt™ 4 SuperWide 32:9

49B2U6903CH/00
  • Série 6000
  • 49 (48,8"/ 124 cm de diagonale)
  • 5120 x 1440 (Double QHD)
Voir le produit
  • Business monitor
  • Business monitor
  • Business monitor
  • Business monitor
  • Business monitor
  • Business monitor
  • Business monitor
  • Business monitor

Business monitor
Moniteur Quad HD avec USB-C

32B2U3601H/00
  • Série 3000
  • 31,5" (80 cm)
  • 2560 x 1440 (Quad HD)
Voir le produit
Avez-vous trouvé ce que vous cherchiez ?
Obtenez de l'aide concernant votre produit, recherchez des manuels, découvrez les meilleurs conseils et toutes les solutions de dépannage

Inscrivez-vous à la newsletter Philips pour bénéficier d'offres exclusives

  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.
  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • D'un accès anticipé aux soldes.

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles, selon mes préférences et mon comportement, au sujet des produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désabonner à tout moment en toute facilité !

  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.
  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • D'un accès anticipé aux soldes.