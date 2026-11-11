Payez plus tard avec Klarna
2 ans de garantie
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 45 jours
Moniteurs
Toutes les séries
Moniteurs de bureau
Disponibilité
Nouveautés (5)
Note
Screen size
0cm
0"
Connexions
HDMI (222)
DisplayPort (216)
Concentrateur USB (107)
USB-C (102)
RJ45 (91)
VGA (84)
DVI (68)
Thunderbolt (8)
Design
Plat (170)
Incurvé (48)
Ultrawide-Superwide (50)
4 côtés sans cadre (2)
Praticité
Hauteur réglable (191)
Enceintes (208)
Webcam pliable/rétractable (60)
Screen Resolution
2560 x 1440 (QHD) (50)
1920 x 1080 (FHD) (85)
3440 x 1440 (WQHD) (31)
5120 x 1440(Dual QHD) (16)
5120 x 2160(5K2K) (4)
2560 x 1080 (WFHD) (3)
3840 x 2160(4K UHD) (15)
1280 x 1024 (SXGA) (8)
1920 x 1200 (WUXGA) (4)
3840 x 1200 (2)
Refresh rate
120 Hz (38)
75 Hz (107)
100 Hz (17)
165 Hz (2)
60 Hz (18)
Technologies de synchronisation
Adaptive Sync (145)
FreeSync (2)
Energy Saving
Commutateur 0 watt (121)
PowerSensor (109)
LightSensor (93)
TCO Certified
5 Year Warranty (40)
LCD panel type
IPS technology (28)
VA LCD (11)
MVA (1)
Qualité de l'image
HDR (31)
Wide Color gamut (37)
Business MonitorMoniteur LCD avec USB-C
Business MonitorMoniteur LCD
BrillianceMoniteur LCD incurvé 32:9 SuperWide
Curved Business monitorMoniteur Thunderbolt™ 4 SuperWide 32:9
Business monitorMoniteur Quad HD avec USB-C
Je souhaite recevoir des communications promotionnelles, selon mes préférences et mon comportement, au sujet des produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désabonner à tout moment en toute facilité ! Qu'est-ce que cela signifie?