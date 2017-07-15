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Arrêté
349X7FJEW/00
Design avancé, affichage panoramique
Ce moniteur Philips ultra-large 34" vous impressionnera par son image ultra-nette de 3 440 x 1 440 et ses couleurs éclatantes. Ultra-large et à hauteur réglable, il vous offre une vision panoramique du monde.
X-line
34" (86,36 cm)
3 440 x 1 440 (WQHD)
DisplayPort permet une connexion numérique entre l'ordinateur et le moniteur sans conversion. Plus puissante que la connexion DVI standard, cette technologie permet l'utilisation de câbles pouvant atteindre 15 mètres et des vitesses de transfert de données de 10,8 Gbit/s. Ces performances élevées et l'absence de latence vous garantissent les images et taux d'actualisation les plus rapides, ce qui fait de la technologie DisplayPort une solution de choix non seulement à la maison, mais aussi pour les jeux, les films, l'édition de vidéos et bien plus encore. De plus, les multiples adaptateurs font la part belle à l'interopérabilité.
Profitez d'une image et d'un son magnifiques grâce à la simple connexion d'un câble. Un appareil compatible HDMI est équipé de l'ensemble du matériel requis pour accepter une source HDMI (High-Definition Multimedia Interface). Un seul câble HDMI suffit pour transmettre des signaux audio et vidéo numériques de haute qualité (résolution jusqu'à 4K/UHD à 60 Hz) provenant d'un PC ou d'un large éventail de sources audio/vidéo (décodeurs, lecteurs de DVD, récepteurs audio/vidéo et caméscopes).
Deux enceintes stéréo de haute qualité intégrées au moniteur. Selon le modèle et le design, elles sont visibles en façade, ou invisibles avec diffusion vers le sol, le haut ou l'arrière, etc.
4.1
sur 5
8
Avis
clovis1980
15/07/2017
Italia
Eccellente rapporto qualità prezzo
Ero alla ricerca di un monitor ultrawide per scopi professionali, nel campo foto-video, preferibilmente con casse integrate. Essendo dal lontano 1994 un acquirente e soddisfatto utilizzatore di monitor Philips, ho deciso di orientarmi su questo prodotto, e devo dire di essere notevolmente soddisfatto. Partiamo dal design, secondo me attualmente il migliore tra i monitor in commercio: colore bianco, stand in metallo cromato, ed un piacevole led con la scritta Philips, comunque disattivabile. Per quanto riguarda l'ergonomia, il monitor e' regolabile in inclinazione e, cosa per me importantissima, in altezza, con un'escursione di ben 15 cm. Inoltre è facile ed immediato padroneggiare il joystick posto sul retro, per navigare nel menu delle impostazioni. Le casse, sebbene di soli 5Wx2, offrono un suono pulito e senza distorsioni. La stabilità del monitor è eccellente, non vedo vibrazioni neanche quando mi capita di digitare velocemente sulla tastiera (e tendo ad essere a volte un po' brusco). Veniamo adesso alle performance dello schermo, in merito alle quali complessivamente sono veramente soddisfatto: ottima copertura sRGB, angolo di visuale eccellente e, stando in posizione corretta, illuminazione uniforme. Solo stando in piedi e guardando il monitor dall'alto (quindi stando in una posizione decisamente innaturale) si nota un po' di bleeding ai bordi e delle "striature" di ombra sul lato sinistro, motivo per le quali do 4 stelle invece di 5 alla voce performance, ma solo perché sono pignolo. Non ho ancora collaudato questo monitor sotto l'aspetto gaming, e non penso di farlo a breve non essendo un giocatore ma usando il PC per lavoro. Ho invece provato a vedere un film in Blu-Ray, e sono stato molto ma molto soddisfatto. Utilissima inoltre, per chi lavora molto al PC con programmi che non richiedono una perfetta corrispondenza dei colori, la modalità LowBlue, molto riposante per gli occhi. Infine, lode a Philips per l'eccellente dotazione di cavi: USB, jack per l'audio, DisplayPort e HDMI. Avrei solo preferito che l'alimentatore fosse collegato tramite presa IEC per un più facile collegamento al gruppo di continuità, ma ho risolto senza problemi tramite una multipresa IEC che ho a casa. Conclusioni: acquisto consigliatissimo, che vale ogni euro speso, a tutti i professionisti che vogliono entrare nel mondo dei monitor ultrawide ad alte prestazioni senza rinunciare al design.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Brilliance 349X7FJEW Display LCD UltraWide curvo
Oui, je recommande ce produit
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Leifen
09/06/2020
Norge
Overdrevent god
Denne skjermen er så totalt undervurdert. Jeg er så glad for at jeg kjøpte denne, at jeg har ikke ord. Har brukt skjermen i snart to måneder, og angrer ikke ett sekund på kjøpet engang. Å spille på en så brei skjerm, hadde jeg aldri sett for meg var så digg som det faktisk var. En har så mye mer oversikt over det som skjer. Fargene er spot on, 100Hz, full grafikk, og en faller inn i spillverden. Jeg forstår ikke at folk bruker annet enn buede skjermer lenger. Når teknologien er der, så bruk den. Opplevelsen er ubeskrivelig i forhold til en vanlig flat skjerm. MANGE muligheter. USB hub på baksiden for tilkobling og lading av det som trengs. Justering i alle retninger med den medfølgende foten. VESA feste om en skal ha egen mount til den. Ett enkelt og stilfult minimalistisk utseende, som gjør at en føler seg mer omslukt.
Pour
ALT
Contre
USB strøm kunne vært via vanlige AC adapteren.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Brilliance 349X7FJEW Curved UltraWide LCD-display
Date d'utilisation 2019-05-09
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Brilliance 349X7FJEW Curved UltraWide LCD-display
Date d'utilisation 2019-05-09
Sparks44
03/08/2019
Nederland
Philips curved monitor 34 inch QHd
Prachtig design, goede handleiding, geweldige resolutie.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Brilliance 349X7FJEW Curved UltraWide LCD-scherm
Oui, je recommande ce produit
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Rayon de l'arc de la courbure de l'écran en mm
La résolution maximale est possible avec l'entrée HDMI ou l'entrée DP.
Temps de réponse égal à SmartResponse
La charge rapide est conforme à la norme USB BC 1.2
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Espace NTSC basé sur CIE 1976
Espace sRGB basé sur CIE 1931