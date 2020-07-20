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Arrêté
349P7FUBEB/00
Simplifiez vos connexions
Le moniteur ultra-large incurvé de 34" (86 cm) Philips Brilliance élargit votre champ de vision et d'action. Sa grande dalle incurvée Quad HD ultranette vous place au centre de l'attention. Avec son connecteur tout-en un USB-C et son socle à hauteur réglable, il a tout pour plaire.
P-line
34" (86,36 cm)
3 440 x 1 440 (WQHD)
Les moniteurs de bureau sont destinés à un usage personnel, ce qui rend un design courbe parfaitement adapté. L'écran incurvé offre une immersion subtile et agréable en vous plaçant au centre du bureau.
Le nouveau moniteur Philips est doté d'un cadre ultra-fin réduisant les distractions au minimum, pour un affichage aussi grand que possible. Particulièrement adapté à une installation multi-écran ou en mosaïque, que ce soit pour des jeux, du graphisme ou des applications professionnelles, l'écran à cadre ultra-fin vous donnera l'impression d'utiliser un seul grand écran.
Le nouveau câble USB 3.1 de type C est doté d'un connecteur réversible fin et permet une connexion simple avec un unique câble. La norme USB 3.1 offre une vitesse de transfert des données élevée, 20 fois supérieure à celle de l'USB 2.0, ce qui permet de transférer les données d'un disque dur vers votre PC encore plus rapidement. Simplifiez-vous la vie en connectant tous vos périphériques à votre moniteur qui sert ainsi de station d'accueil relié à votre ordinateur portable par un unique câble permettant de transmettre une sortie vidéo haute résolution de votre PC au moniteur. En outre, la norme USB-C avec alimentation vous permet même d'alimenter et de charger votre ordinateur portable à partir de votre moniteur, éliminant ainsi les câbles d'alimentation.
3.8
sur 5
4
Avis
DJOMMAD
20/07/2020
Nederland
DEZE PHILIPS CURVED MONITOR IS TOP
JUIST AANGESCHAFT EN ZEER TEVREDEN VAN? BEELD IS TOP
Contre
GROOT
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Brilliance 349P7FUBEB Gebogen UltraWide-scherm met USB-C-dock
Date d'utilisation 2020-06-20
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Brilliance 349P7FUBEB Gebogen UltraWide-scherm met USB-C-dock
Date d'utilisation 2020-06-20
löwe
10/10/2019
Suisse
Stark
Überwältigende Auflösung. Monitor lässt sich nahezu um 180 grad drehen.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Brilliance 349P7FUBEB UltraWide-Display: geschwungen, USB-C-Dockingstation
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Brilliance 349P7FUBEB UltraWide-Display: geschwungen, USB-C-Dockingstation
24/04/2020
Danmark
Acheteur vérifié
Fin monitor til hjemme arbejde
Monitorer fungerer fint til hjemme arbejde, men er måske en smule mat i farverne ved sammenligning med det 4K display der er på den anvendte laptop. USB-C dock er ikke anvendelig hvis en kablet netværksforbindelse er påkrævet, hvilket er tilfældet på mange laptops der kun har en enkelt USB-C - Thunderbolt port. Har man brug for en rigtig dock funktion med netværk skal man vælge en anden model.
Pour
Funktionelt display
Contre
Dock med begrænset funktionalitet
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Brilliance 349P7FUBEB Buet og ultrabredt display med USB-C-dock
Date d'utilisation 2019-03-24
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Brilliance 349P7FUBEB Buet og ultrabredt display med USB-C-dock
Date d'utilisation 2019-03-24
Rayon de l'arc de la courbure de l'écran en mm
La résolution maximale est possible avec les entrées USB-C, DP ou HDMI.
Pour la transmission vidéo via USB-C, votre ordinateur portable/périphérique doit prendre en charge le mode USB-C DisplayPort ALT
Les activités telles que le partage d'écran et le streaming vidéo et audio sur Internet peuvent avoir un impact sur les performances du réseau. Votre matériel et la bande passante du réseau déterminent la qualité globale audio et vidéo.
Pour bénéficier de la fonction d'alimentation et de charge USB-C, votre ordinateur portable ou votre périphérique doivent prendre en charge la norme USB-C Power Delivery. Reportez-vous au manuel d'utilisation de l'ordinateur portable ou consultez le fabricant pour de plus amples informations.
Temps de réponse égal à SmartResponse
Espace NTSC basé sur CIE 1976
Espace sRGB basé sur CIE 1931
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Ne prend pas en charge les normes USB-C et HDMI simultanément en mode PIP/PBP
L'apparence du moniteur peut différer de l'illustration.