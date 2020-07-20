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Arrêté

BrillianceMoniteur ultra-large incurvé avec port USB-C

349P7FUBEB/00

3.8

| (4) Avis

Simplifiez vos connexions

Le moniteur ultra-large incurvé de 34" (86 cm) Philips Brilliance élargit votre champ de vision et d'action. Sa grande dalle incurvée Quad HD ultranette vous place au centre de l'attention. Avec son connecteur tout-en un USB-C et son socle à hauteur réglable, il a tout pour plaire.

Voir tous les avantages

avec l'USB-C révolutionnaire

Simplifiez vos connexions

  • P-line

  • 34" (86,36 cm)

  • 3 440 x 1 440 (WQHD)

Écran incurvé pour une expérience plus immersive

Écran incurvé pour une expérience plus immersive

Les moniteurs de bureau sont destinés à un usage personnel, ce qui rend un design courbe parfaitement adapté. L'écran incurvé offre une immersion subtile et agréable en vous plaçant au centre du bureau.

Écran à cadre fin pour des raccords parfaits

Écran à cadre fin pour des raccords parfaits

Le nouveau moniteur Philips est doté d'un cadre ultra-fin réduisant les distractions au minimum, pour un affichage aussi grand que possible. Particulièrement adapté à une installation multi-écran ou en mosaïque, que ce soit pour des jeux, du graphisme ou des applications professionnelles, l'écran à cadre ultra-fin vous donnera l'impression d'utiliser un seul grand écran.

Toutes vos connexions via un unique câble USB-C

Toutes vos connexions via un unique câble USB-C

Le nouveau câble USB 3.1 de type C est doté d'un connecteur réversible fin et permet une connexion simple avec un unique câble. La norme USB 3.1 offre une vitesse de transfert des données élevée, 20 fois supérieure à celle de l'USB 2.0, ce qui permet de transférer les données d'un disque dur vers votre PC encore plus rapidement. Simplifiez-vous la vie en connectant tous vos périphériques à votre moniteur qui sert ainsi de station d'accueil relié à votre ordinateur portable par un unique câble permettant de transmettre une sortie vidéo haute résolution de votre PC au moniteur. En outre, la norme USB-C avec alimentation vous permet même d'alimenter et de charger votre ordinateur portable à partir de votre moniteur, éliminant ainsi les câbles d'alimentation.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.8

sur 5

4

Avis

4
1

20/07/2020

Nederland

Nederland

DEZE PHILIPS CURVED MONITOR IS TOP

JUIST AANGESCHAFT EN ZEER TEVREDEN VAN? BEELD IS TOP

Contre

GROOT

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Brilliance 349P7FUBEB Gebogen UltraWide-scherm met USB-C-dock

Date d'utilisation 2020-06-20

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Brilliance 349P7FUBEB Gebogen UltraWide-scherm met USB-C-dock

Date d'utilisation 2020-06-20

10/10/2019

Suisse

Suisse

Stark

Überwältigende Auflösung. Monitor lässt sich nahezu um 180 grad drehen.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Brilliance 349P7FUBEB UltraWide-Display: geschwungen, USB-C-Dockingstation

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Brilliance 349P7FUBEB UltraWide-Display: geschwungen, USB-C-Dockingstation

24/04/2020

Danmark

Danmark

Acheteur vérifié

Fin monitor til hjemme arbejde

Monitorer fungerer fint til hjemme arbejde, men er måske en smule mat i farverne ved sammenligning med det 4K display der er på den anvendte laptop. USB-C dock er ikke anvendelig hvis en kablet netværksforbindelse er påkrævet, hvilket er tilfældet på mange laptops der kun har en enkelt USB-C - Thunderbolt port. Har man brug for en rigtig dock funktion med netværk skal man vælge en anden model.

Pour

Funktionelt display

Contre

Dock med begrænset funktionalitet

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Brilliance 349P7FUBEB Buet og ultrabredt display med USB-C-dock

Date d'utilisation 2019-03-24

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Brilliance 349P7FUBEB Buet og ultrabredt display med USB-C-dock

Date d'utilisation 2019-03-24

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  1. Rayon de l'arc de la courbure de l'écran en mm

  2. La résolution maximale est possible avec les entrées USB-C, DP ou HDMI.

  3. Pour la transmission vidéo via USB-C, votre ordinateur portable/périphérique doit prendre en charge le mode USB-C DisplayPort ALT

  4. Les activités telles que le partage d'écran et le streaming vidéo et audio sur Internet peuvent avoir un impact sur les performances du réseau. Votre matériel et la bande passante du réseau déterminent la qualité globale audio et vidéo.

  5. Pour bénéficier de la fonction d'alimentation et de charge USB-C, votre ordinateur portable ou votre périphérique doivent prendre en charge la norme USB-C Power Delivery. Reportez-vous au manuel d'utilisation de l'ordinateur portable ou consultez le fabricant pour de plus amples informations.

  6. Temps de réponse égal à SmartResponse

  7. Espace NTSC basé sur CIE 1976

  8. Espace sRGB basé sur CIE 1931

  9. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Tous droits réservés. AMD, le logo AMD Arrow, AMD FreeSync™ et toute combinaison de ces éléments sont des marques commerciales de Advanced Micro Devices, Inc. Les autres noms de produit utilisés dans le présent document le sont à titre d'identification uniquement et peuvent être des marques commerciales de leurs sociétés respectives.

  10. Ne prend pas en charge les normes USB-C et HDMI simultanément en mode PIP/PBP

  11. L'apparence du moniteur peut différer de l'illustration.