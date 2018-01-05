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Arrêté
328P6VJEB/00
P-line
32 (image de 31,5" / 80 cm)
3 840 x 2 160 (4K UHD)
Ces moniteurs Philips sont équipés de dalles hautes performances affichant des images à la résolution UltraClear 4K UHD (3 840 x 2 160). Que vous soyez un professionnel exigeant à qui il faut des images détaillées pour ses solutions de CAO, un spécialiste de la finance travaillant sur d'énormes feuilles de calcul, ou que vous utilisiez des applications graphiques 3D, les moniteurs Philips donnent vie à vos images et graphismes.
La technologie Ultra Wide-Color produit une palette de couleurs plus large, pour une image plus éclatante. La « gamme de couleurs » plus étendue d'Ultra Wide-Color offre des verts plus naturels, des rouges éclatants et des bleus plus profonds. Grâce à Ultra Wide-Color, les divertissements multimédias, les images, et même les logiciels professionnels bénéficient de couleurs éclatantes et pleines de vie.
Grâce à sa technologie d'alignement vertical multi-domaine avancé, l'écran LED VA Philips vous offre des niveaux de contraste statique extrêmement élevés, pour des images éclatantes. Bien que parfaitement adapté aux applications de bureau standard, ce sont les photos, la navigation sur le Web, les films, les jeux et les applications graphiques exigeantes qui le révèlent. Sa technologie de gestion optimisée des pixels permet un très grand angle de vue de 178/178 degrés, pour des images ultra-nettes.
3.8
sur 5
16
Avis
archernesto
05/01/2018
Italia
CONSIGLIATO PER INTENDITORI
PRODOTTO ALTAMENTE PERFORMANTE ED IDEALE PER USO PROFESSIONALE
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Brilliance 328P6VJEB Monitor LCD 4K con Ultra Wide-Color
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Brilliance 328P6VJEB Monitor LCD 4K con Ultra Wide-Color
ErinyesAg47
31/05/2020
United Kingdom
Well worth the cost
I've been using this monitor since the product launched, and haven't had more than one real problem with it (check pros and cons). The price in my expensive country has halved since the launch too, making this a VERY appealing option for anybody that needs a physically big screen (so you don't need to waste much screen estate to scaling) in 4K. I use the display in both daytime when sun shines in, and in the middle of the night in complete darkness. I do graphics related color intensive work, and gaming that ranges from new titles to 90s classics, and this monitor fits every task at least adequately. The image remains clear, dark tones do not disappear even at 0% brightness AND contrast, which is rare. Panel uniformity on mine is good enough to not show noticeable bright spots even in complete darkness. When it comes to older, lower resolution games, this monitor performs admirably, not blurring the image too much, which was one of my biggest fears when I got it. Sure it has no Free/G-sync, or HDR, but that's what the specs say so what do you expect? If you're big on gaming, buy a gaming monitor, if you're big on productivity and like to game for entertainment, this is one is a fine choice. In the end it says something that personally I am looking into upgrading to a 4K high Hz display with variable sync support (for better new title gaming experience), reading through all the reviews I spot, but until I find one that is REALLY good without any meaningful downsides, I'm staying with this one. Even when I do find one, it's going to go through some rigorous testing against this monitor, especially on the color accuracy side of things before I decide to keep it.
Pour
Price. Many USB3 ports. Good color accuracy out of the box (amazing when calibrated on site). Low enough input lag and ghosting for any "non-hardcore" gaming. Great contrast due to VA panel technology. 1:1 pixel ratio option. Not too blurry scaling of lower resolution modes. Big enough physical size to use higher resolution modes without (much) scaling. Six image presets that can be customized at will.
Contre
Bezel might be considered a bit thick by some, but large viewing area should mitigate this somewhat. The "touch to activate" buttons, and therefore menus behind them, are absolutely horrible to operate at first. Even after a few years of use and no need to try to remember the buttons, I still make mistakes with them.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Brilliance 328P6VJEB 4K LCD monitor with Ultra Wide-Color
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Namibianer65
15/11/2019
Deutschland
Das Produkt ist top!
Sehr schöne Farben, exzellente Auflösung! Empfehlenswert!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Brilliance 328P6VJEB 4K LCD-Monitor mit Ultra Wide Color
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Cet écran Philips est certifié MHL. Toutefois, si votre appareil MHL ne se connecte pas ou ne fonctionne pas correctement, consultez la FAQ de l'appareil MHL ou renseignez-vous auprès du revendeur pour plus d'informations. La politique du fabricant de votre appareil peut nécessiter l'achat du câble ou de l'adaptateur MHL spécifique à leur marque pour un fonctionnement optimal.
Nécessite un appareil mobile certifié MHL et un câble MHL (non inclus). Renseignez-vous sur la compatibilité de l'appareil MHL auprès du revendeur.
L'économie d'énergie en mode veille/arrêt de la directive ErP n'est pas applicable à la fonction de charge MHL.
Pour la liste complète de produits MHL, visitez www.mhlconsortium.org
Le classement EPEAT est uniquement valable dans les pays où Philips enregistre le produit. Visitez le site https://www.epeat.net/ pour savoir si le produit est enregistré dans votre pays.
La charge rapide est conforme à la norme USB BC 1.2
Temps de réponse égal à SmartResponse