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Arrêté
328E9FJAB/00
De magnifiques couleurs, une immersion totale
Avec les moniteurs incurvés Philips, l'immersion est totale. Le moniteur incurvé E-line de 32" (81 cm) crée une expérience véritablement immersive, avec une extraordinaire qualité d'image QHD ultranette. La technologie Ultra Wide-Color donne aux couleurs une qualité telle qu'elle donne vie aux images !
E-line
32 (diag. 31,5" / 80 cm)
2 560 x 1 440 (QHD)
Les moniteurs de bureau sont destinés à un usage personnel, ce qui rend un design courbe parfaitement adapté. L'écran incurvé offre une immersion subtile et agréable en vous plaçant au centre du bureau.
La technologie Ultra Wide-Color produit une palette de couleurs plus large, pour une image plus éclatante. La « gamme de couleurs » plus étendue d'Ultra Wide-Color offre des verts plus naturels, des rouges éclatants et des bleus plus profonds. Grâce à Ultra Wide-Color, les divertissements multimédias, les images, et même les logiciels professionnels bénéficient de couleurs éclatantes et pleines de vie.
Grâce à sa technologie d'alignement vertical multi-domaine avancé, l'écran LED VA Philips vous offre des niveaux de contraste statique extrêmement élevés, pour des images éclatantes. Bien que parfaitement adapté aux applications de bureau standard, ce sont les photos, la navigation sur le Web, les films, les jeux et les applications graphiques exigeantes qui le révèlent. Sa technologie de gestion optimisée des pixels permet un très grand angle de vue de 178/178 degrés, pour des images ultra-nettes.
4.6
sur 5
5
Avis
100%
recommandent ce produit
Boudou
20/04/2020
Suisse
Acheteur vérifié
Article idéal pour moi
Article Idéal pour moi! 2ème article identique acheté car suite à un incident, le premier article a été détruit…...
Pour
Ecran incurvé
Contre
pas
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 328E9FJAB Moniteur LCD incurvé avec Ultra Wide-Color
Date d'utilisation 2019-04-20
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 328E9FJAB Moniteur LCD incurvé avec Ultra Wide-Color
Date d'utilisation 2019-04-20
14/04/2020
España
Calidad de Imagen y precio perfecto.
Una calidad de imagen barbara, una curvatura perfecta, soporte vesa y display port, el único inconveniente es su gran consumo y que no viene con cable Display port ya que es con el que exprime realmente su potencial, hdmi y dvi se han quedado atrás, el sonido es aceptable pero vamos en mi caso ni lo uso pero para un despacho u oficina van de sobra, me ha encantado la experiencia, por cierto para encenderlo hay que darle al botón de la parte trasera si no te puedes volver majara buscando como encenderlo
Pour
El monitor es una maravilla en todos los sentidos.
Contre
Que no tenga 120Hz
Cet avis concerne le produit 328E9FJAB Monitor LCD curvo con Ultra Wide-Color
Date d'utilisation 2019-10-13
Cet avis concerne le produit 328E9FJAB Monitor LCD curvo con Ultra Wide-Color
Date d'utilisation 2019-10-13
Paul1957
21/05/2019
België
Acheteur vérifié
Perfect toestel!
Philips is traditie,is deskundigheid,is een zekerheid dat je een toestel hebt dat voldoet aan wat er beloofd wordt.Daarom ben ik uiterst tevreden!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 328E9FJAB Gebogen LCD-monitor met Ultra Wide-Color
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 328E9FJAB Gebogen LCD-monitor met Ultra Wide-Color
Rayon de l'arc de la courbure de l'écran en mm
La résolution maximale est possible avec l'entrée HDMI ou l'entrée DP.
Temps de réponse égal à SmartResponse
Espace NTSC basé sur CIE 1976
Espace sRGB basé sur CIE 1931
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L'apparence du moniteur peut différer de l'illustration.