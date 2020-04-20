ProduitsAssistance

Payez plus tard avec Klarna

2 ans de garantie

Livraison gratuite des €40

Retour gratuit sous 30 jours

Toutes les séries

  • Moniteur LCD incurvé avec Ultra Wide-Color
    Photo de face du produit
  • Photo de face du produit
  • Photo de produit alternative
  • Photo de produit alternative
  • Moniteur LCD incurvé avec Ultra Wide-Color
    Photo de face du produit
  • Photo de face du produit
  • Photo de produit alternative
  • Photo de produit alternative

Arrêté

Moniteur LCD incurvé avec Ultra Wide-Color

328E9FJAB/00

4.6

| (5) Avis | 100% recommandent ce produit

De magnifiques couleurs, une immersion totale

Avec les moniteurs incurvés Philips, l'immersion est totale. Le moniteur incurvé E-line de 32" (81 cm) crée une expérience véritablement immersive, avec une extraordinaire qualité d'image QHD ultranette. La technologie Ultra Wide-Color donne aux couleurs une qualité telle qu'elle donne vie aux images !

Voir tous les avantages

avec des détails ultranets

De magnifiques couleurs, une immersion totale

  • E-line

  • 32 (diag. 31,5" / 80 cm)

  • 2 560 x 1 440 (QHD)

Écran incurvé pour une expérience plus immersive

Écran incurvé pour une expérience plus immersive

Les moniteurs de bureau sont destinés à un usage personnel, ce qui rend un design courbe parfaitement adapté. L'écran incurvé offre une immersion subtile et agréable en vous plaçant au centre du bureau.

Ultra Wide-Color offre une palette de couleurs plus large, pour une image éclatante

Ultra Wide-Color offre une palette de couleurs plus large, pour une image éclatante

La technologie Ultra Wide-Color produit une palette de couleurs plus large, pour une image plus éclatante. La « gamme de couleurs » plus étendue d'Ultra Wide-Color offre des verts plus naturels, des rouges éclatants et des bleus plus profonds. Grâce à Ultra Wide-Color, les divertissements multimédias, les images, et même les logiciels professionnels bénéficient de couleurs éclatantes et pleines de vie.

L'écran VA affiche des images impressionnantes avec un grand angle de vue

L'écran VA affiche des images impressionnantes avec un grand angle de vue

Grâce à sa technologie d'alignement vertical multi-domaine avancé, l'écran LED VA Philips vous offre des niveaux de contraste statique extrêmement élevés, pour des images éclatantes. Bien que parfaitement adapté aux applications de bureau standard, ce sont les photos, la navigation sur le Web, les films, les jeux et les applications graphiques exigeantes qui le révèlent. Sa technologie de gestion optimisée des pixels permet un très grand angle de vue de 178/178 degrés, pour des images ultra-nettes.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.6

sur 5

5

Avis

100%

recommandent ce produit

3
2
1

20/04/2020

Suisse

Suisse

Acheteur vérifié

Article idéal pour moi

Article Idéal pour moi! 2ème article identique acheté car suite à un incident, le premier article a été détruit…...

Pour

Ecran incurvé

Contre

pas

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 328E9FJAB Moniteur LCD incurvé avec Ultra Wide-Color

Date d'utilisation 2019-04-20

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 328E9FJAB Moniteur LCD incurvé avec Ultra Wide-Color

Date d'utilisation 2019-04-20

14/04/2020

España

España

Calidad de Imagen y precio perfecto.

Una calidad de imagen barbara, una curvatura perfecta, soporte vesa y display port, el único inconveniente es su gran consumo y que no viene con cable Display port ya que es con el que exprime realmente su potencial, hdmi y dvi se han quedado atrás, el sonido es aceptable pero vamos en mi caso ni lo uso pero para un despacho u oficina van de sobra, me ha encantado la experiencia, por cierto para encenderlo hay que darle al botón de la parte trasera si no te puedes volver majara buscando como encenderlo

Pour

El monitor es una maravilla en todos los sentidos.

Contre

Que no tenga 120Hz

Cet avis concerne le produit 328E9FJAB Monitor LCD curvo con Ultra Wide-Color

Date d'utilisation 2019-10-13

Cet avis concerne le produit 328E9FJAB Monitor LCD curvo con Ultra Wide-Color

Date d'utilisation 2019-10-13

21/05/2019

België

België

Acheteur vérifié

Perfect toestel!

Philips is traditie,is deskundigheid,is een zekerheid dat je een toestel hebt dat voldoet aan wat er beloofd wordt.Daarom ben ik uiterst tevreden!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 328E9FJAB Gebogen LCD-monitor met Ultra Wide-Color

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 328E9FJAB Gebogen LCD-monitor met Ultra Wide-Color

Inscrivez-vous à la newsletter Philips pour bénéficier d'offres exclusives

  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.
  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • D'un accès anticipé aux soldes.

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles, selon mes préférences et mon comportement, au sujet des produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désabonner à tout moment en toute facilité !

  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.
  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • D'un accès anticipé aux soldes.
Mentions légales

  1. Rayon de l'arc de la courbure de l'écran en mm

  2. La résolution maximale est possible avec l'entrée HDMI ou l'entrée DP.

  3. Temps de réponse égal à SmartResponse

  4. Espace NTSC basé sur CIE 1976

  5. Espace sRGB basé sur CIE 1931

  6. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Tous droits réservés. AMD, le logo AMD Arrow, AMD FreeSync™ et toute combinaison de ces éléments sont des marques commerciales de Advanced Micro Devices, Inc. Les autres noms de produit utilisés dans le présent document le sont à titre d'identification uniquement et peuvent être des marques commerciales de leurs sociétés respectives.

  7. L'apparence du moniteur peut différer de l'illustration.