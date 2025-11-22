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L'immersion en toute simplicité
Avec le moniteur incurvé de 32" (81 cm) E-line au design élégant, l'immersion est totale. L'affichage ultranet 4K UHD avec Ultra Wide-Color et la technologie Adaptive-Sync donnent vie à vos images !
E-line
32 (diag. 31,5" / 80 cm)
3 840 x 2 160 (4K UHD)
Grâce à sa technologie d'alignement vertical multi-domaine avancé, l'écran LED VA Philips vous offre des niveaux de contraste statique extrêmement élevés, pour des images éclatantes. Bien que parfaitement adapté aux applications de bureau standard, ce sont les photos, la navigation sur le Web, les films, les jeux et les applications graphiques exigeantes qui le révèlent. Sa technologie de gestion optimisée des pixels permet un très grand angle de vue de 178/178 degrés, pour des images ultra-nettes.
SmartContrast est une technologie Philips qui analyse le contenu que vous affichez en ajustant automatiquement les couleurs et en contrôlant l'intensité du rétroéclairage de façon à améliorer le contraste. Elle permet ainsi d'obtenir des images et vidéos numériques de meilleure qualité et de mieux apprécier les jeux vidéo aux tonalités sombres. En mode Économie, le contraste et le rétroéclairage sont ajustés pour un affichage optimal des applications de bureau courantes avec une consommation d'énergie réduite au minimum.
Deux enceintes stéréo de haute qualité intégrées au moniteur. Selon le modèle et le design, elles sont visibles en façade, ou invisibles avec diffusion vers le sol, le haut ou l'arrière, etc.
4.5
sur 5
61
Avis
93%
recommandent ce produit
géomancie
22/11/2025
France
Acheteur vérifié
très bon rapport qualité / prix
très satisfait, je l utilise en double avec 2 macminis, c ' est la première fois que j ai un 16/ 9 le format 16/10 est plus confortable pour mes yeux fatigués, mais peut être que le fait d être courbé me le rend plus agréable
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 322E1C Moniteur LCD incurvé Full HD
Date of Use 2024-10-22
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 322E1C Moniteur LCD incurvé Full HD
Date of Use 2024-10-22
Copernic56
15/04/2020
France
indroyable qualité/prix
mon premier 32 pouces. habitué aux predator, Rog, Msi hors de prix, si j'avais su j'aurais opté pour Phillips bien avant et surtout moins cher pour un rendu égal aux cadors du marché .
Pour
++++++++++++++++++++
Contre
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Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 325E1C Moniteur LCD incurvé avec Ultra Wide-Color
Date of Use 2020-03-15
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 325E1C Moniteur LCD incurvé avec Ultra Wide-Color
Date of Use 2020-03-15
Elest
06/11/2020
Suisse
Acheteur vérifié
Excellente
C'est un relax pour la vision. Excellentes perfomances
Pour
Ergonomie
Contre
Aucun
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 322E1C Moniteur LCD incurvé Full HD
Date of Use 2019-10-06
Oui, je recommande ce produit
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Date of Use 2019-10-06
Rayon de l'arc de la courbure de l'écran en mm
Temps de réponse égal à SmartResponse
Espace NTSC basé sur CIE 1976
Espace sRGB basé sur CIE 1931
L'apparence du moniteur peut différer de l'illustration.