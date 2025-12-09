Payez plus tard avec Klarna
27E2N2500/00
Série 2000
27" (68,6 cm)
2560 x 1440 (Quad HD)
Les écrans IPS utilisent une technologie avancée qui élargit l'angle de vue à 178/178 degrés, ce qui permet de les regarder depuis quasiment n'importe quel angle. Contrairement aux dalles traditionnelles, les écrans IPS produisent des images incroyablement nettes aux couleurs éclatantes, idéales pour les photos, les vidéos, la navigation Web, mais aussi pour les applications professionnelles qui nécessitent des couleurs précises et une luminosité constante en permanence.
Ces écrans Philips offrent des images Quad HD 2560 x 1440 pixels d'une clarté exceptionnelle. Grâce à des dalles haute performance à forte densité de pixels, associées à des sources à large bande passante, ces nouveaux écrans donnent vie à vos images et à vos graphismes. Que vous soyez un professionnel exigeant ayant besoin d'un niveau de détail extrême pour des solutions de CAO et FAO, un utilisateur d'applications graphiques 3D ou un expert de la finance travaillant sur de vastes feuilles de calcul, les écrans Philips vous garantissent une qualité d'image d'une netteté remarquable.
SmartContrast est une technologie Philips qui analyse le contenu que vous affichez en ajustant automatiquement les couleurs et en contrôlant l'intensité du rétroéclairage de façon à améliorer le contraste. Elle permet ainsi d'obtenir des images et vidéos numériques de meilleure qualité et de mieux apprécier les jeux vidéo aux tonalités sombres. En mode Économie, le contraste et le rétroéclairage sont ajustés pour un affichage optimal des applications de bureau courantes avec une consommation d'énergie réduite au minimum.
4.1
sur 5
36
Avis
Corinne83500
09/12/2025
France
Acheteur vérifié
Grand, bords tout fins, design...
J'aime le grand écran avec des bords tout fins, j'aime le boutons très discrets, sous le bord du bas, J'aime Philips, durée de vue de mon écran précédent entre 10 et 15 ans je ne me souviens plus, il fonctionne toujours je vais le vendre, disons qu'il est moins moderne que le nouveau.
Pour
Durée de vie exceptionnelle, qualité de l'image
Contre
Uen caméra intégrée à l'écran aurait été un plus.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Monitor 27E2N1110 Moniteur LCD Full HD
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Monitor 27E2N1110 Moniteur LCD Full HD
JfKado
09/10/2024
France
Acheteur vérifié
Un grand écran de 27" parfait
Lumineux et sans défaut. Adapté à la bureautique et à la retouche d'images. Trés satisfait de mon achat.
Pour
Qualité de l'image et prix en promo
Contre
Aucun pour le moment.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Monitor 27E1N1100A Moniteur LCD Full HD
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Monitor 27E1N1100A Moniteur LCD Full HD
Anton72
29/07/2026
España
Acheteur vérifié
Calidad.
Se ajusta a lo que ofrece. Excelente calidad para el trabajo cotidiano con prestaciones muy interesantes y útiles.
Cet avis concerne le produit Monitor 27E2N1110 Monitor LCD Full HD
Date of Use 2026-07-29
Cet avis concerne le produit Monitor 27E2N1110 Monitor LCD Full HD
Date of Use 2026-07-29
Temps de réponse égal à SmartResponse
Le MPRT a pour but d'ajuster la luminosité pour réduire le flou. Il est donc impossible de régler la luminosité lorsque le MPRT est activé. Pour réduire le flou de mouvement, le rétroéclairage par LED émet des flashs synchronisés avec le taux de rafraîchissement de l'écran, ce qui peut entraîner une modification perceptible de la luminosité.
Le MPRT est un mode optimisé pour les jeux. L'activation du MPRT peut provoquer un scintillement perceptible de l'écran. Il est recommandé de désactiver cette fonction lorsque vous n'utilisez pas la fonction de jeu.
Les produits et accessoires répertoriés dans cette brochure sont sujets à variation selon les pays et les régions.
L'apparence du moniteur peut différer de l'illustration.