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  • Monitor Moniteur Quad HD
    Conçu pour la précision
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MonitorMoniteur Quad HD

27E2N2500/00

4.1
| (36) Avis
Conçu pour la précision
Ce moniteur intègre de nombreuses fonctionnalités vous permettant de travailler avec une précision absolue. Avec sa résolution Quad HD, une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et un MPRT de 1 ms, ce moniteur offre des images détaillées à la définition exceptionnelle.
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Conçu pour la précision

  • Série 2000

  • 27" (68,6 cm)

  • 2560 x 1440 (Quad HD)

Technologie LED IPS grand angle pour des images et couleurs plus précises

Technologie LED IPS grand angle pour des images et couleurs plus précises

Les écrans IPS utilisent une technologie avancée qui élargit l'angle de vue à 178/178 degrés, ce qui permet de les regarder depuis quasiment n'importe quel angle. Contrairement aux dalles traditionnelles, les écrans IPS produisent des images incroyablement nettes aux couleurs éclatantes, idéales pour les photos, les vidéos, la navigation Web, mais aussi pour les applications professionnelles qui nécessitent des couleurs précises et une luminosité constante en permanence.

Des images impeccables avec Quad HD 2 560 x 1 440 pixels

Des images impeccables avec Quad HD 2 560 x 1 440 pixels

Ces écrans Philips offrent des images Quad HD 2560 x 1440 pixels d'une clarté exceptionnelle. Grâce à des dalles haute performance à forte densité de pixels, associées à des sources à large bande passante, ces nouveaux écrans donnent vie à vos images et à vos graphismes. Que vous soyez un professionnel exigeant ayant besoin d'un niveau de détail extrême pour des solutions de CAO et FAO, un utilisateur d'applications graphiques 3D ou un expert de la finance travaillant sur de vastes feuilles de calcul, les écrans Philips vous garantissent une qualité d'image d'une netteté remarquable.

SmartContrast pour des détails de noir profonds

SmartContrast pour des détails de noir profonds

SmartContrast est une technologie Philips qui analyse le contenu que vous affichez en ajustant automatiquement les couleurs et en contrôlant l'intensité du rétroéclairage de façon à améliorer le contraste. Elle permet ainsi d'obtenir des images et vidéos numériques de meilleure qualité et de mieux apprécier les jeux vidéo aux tonalités sombres. En mode Économie, le contraste et le rétroéclairage sont ajustés pour un affichage optimal des applications de bureau courantes avec une consommation d'énergie réduite au minimum.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.1

sur 5

36

Avis

09/12/2025

France

France

Acheteur vérifié

Grand, bords tout fins, design...

J'aime le grand écran avec des bords tout fins, j'aime le boutons très discrets, sous le bord du bas, J'aime Philips, durée de vue de mon écran précédent entre 10 et 15 ans je ne me souviens plus, il fonctionne toujours je vais le vendre, disons qu'il est moins moderne que le nouveau.

Pour

Durée de vie exceptionnelle, qualité de l'image

Contre

Uen caméra intégrée à l'écran aurait été un plus.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Monitor 27E2N1110 Moniteur LCD Full HD

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Monitor 27E2N1110 Moniteur LCD Full HD

09/10/2024

France

France

Acheteur vérifié

Un grand écran de 27" parfait

Lumineux et sans défaut. Adapté à la bureautique et à la retouche d'images. Trés satisfait de mon achat.

Pour

Qualité de l'image et prix en promo

Contre

Aucun pour le moment.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Monitor 27E1N1100A Moniteur LCD Full HD

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Monitor 27E1N1100A Moniteur LCD Full HD

29/07/2026

España

España

Acheteur vérifié

Calidad.

Se ajusta a lo que ofrece. Excelente calidad para el trabajo cotidiano con prestaciones muy interesantes y útiles.

Cet avis concerne le produit Monitor 27E2N1110 Monitor LCD Full HD

Date of Use 2026-07-29

Cet avis concerne le produit Monitor 27E2N1110 Monitor LCD Full HD

Date of Use 2026-07-29

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  1. Temps de réponse égal à SmartResponse

  2. Le MPRT a pour but d'ajuster la luminosité pour réduire le flou. Il est donc impossible de régler la luminosité lorsque le MPRT est activé. Pour réduire le flou de mouvement, le rétroéclairage par LED émet des flashs synchronisés avec le taux de rafraîchissement de l'écran, ce qui peut entraîner une modification perceptible de la luminosité.

  3. Le MPRT est un mode optimisé pour les jeux. L'activation du MPRT peut provoquer un scintillement perceptible de l'écran. Il est recommandé de désactiver cette fonction lorsque vous n'utilisez pas la fonction de jeu.

  4. Les produits et accessoires répertoriés dans cette brochure sont sujets à variation selon les pays et les régions.

  5. L'apparence du moniteur peut différer de l'illustration.