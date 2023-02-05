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27E1N3300A/00
Simplifiez vos connexions avec l'USB-C
Ce moniteur USB-C polyvalent Philips minimise l'encombrement de votre bureau. Un seul câble vous permet de regarder des vidéos haute résolution fluides, de transférer des données et de charger votre ordinateur portable. Un véritable hub pour les professionnels nomades.
Série 3000
27" (68,6 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
Cet écran Philips est doté d'un connecteur USB type-C avec alimentation électrique. Grâce à une gestion intelligente et flexible de l'alimentation, vous pouvez alimenter et recharger directement votre appareil compatible. Fin et réversible, le connecteur USB-C permet une connexion facile avec un seul câble. Vous pouvez regarder des vidéos haute résolution et transférer des données à très grande vitesse, tout en alimentant et en rechargeant simultanément votre appareil compatible.
Vos jeux ne devraient pas se résumer à un choix entre un gameplay irrégulier et des images saccadées. Le nouveau moniteur Philips vous évite ces soucis. L'affichage est fluide et exempt d'artefacts, à pratiquement n'importe quelle fréquence d'images, grâce à la technologie AMD FreeSync™, à un taux de rafraîchissement élevé et à un temps de réponse ultra-rapide.
Le MPRT (temps de réponse des images animées) est une manière plus intuitive de décrire le temps de réponse, qui désigne directement le temps nécessaire pour passer d’images floues à des images nettes et précises. Avec un MPRT de 1 ms, le moniteur gaming Philips élimine efficacement les traînées et le flou de mouvement, offrant des images plus nettes et précises pour améliorer l’expérience de jeu. Le meilleur choix pour les jeux palpitants exigeant des réflexes rapides.
Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils
2.3
sur 5
3
Avis
05/02/2023
Nederland
Acheteur vérifié
Goed product; eenvoudig te installeren
Voor de computergebruiker die niet hoeft te gamen, is dit gewoon een goed werkende monitor. Installatie en gebruik zijn goed.
Pour
Duidelijk en helder beeld
Contre
Van het gemak van slechts één verbindingskabel naar PC kan geen gebruik worden gemaakt bij oudere PC's.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Monitor 24E1N3300A USB-C-monitor
Date d'utilisation 2023-01-05
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Monitor 24E1N3300A USB-C-monitor
Date d'utilisation 2023-01-05
Negar
28/01/2023
Nederland
specification mismatch
On the website, it says USB-C maximum power delivery Up to 65W, but according to the monitor's setting it's actually 45W tops. therefore it won't be able to charge the laptop.
Cet avis concerne le produit Monitor 24E1N3300A USB-C-monitor
Date d'utilisation 2022-12-28
Cet avis concerne le produit Monitor 24E1N3300A USB-C-monitor
Date d'utilisation 2022-12-28
FrustKunde
13/12/2022
Suisse
USB Hub keine Funktion
Wahrscheinlich ist es nicht gewollt, dass man die USB Downstreams nutzt, wird ja auch nicht so richtig mit geworben. Zwar soll man angeblich Tastatur und Maus gemäss Anleitung anschliessen können, jedoch funktioniert keine einzige.
Contre
der telefonische Service ist unter aller Kanone, keinerlei Hilfe, frech werden sie auch noch
Cet avis concerne le produit Monitor 27E1N3300A USB-C-Monitor
Date d'utilisation 2022-11-13
Cet avis concerne le produit Monitor 27E1N3300A USB-C-Monitor
Date d'utilisation 2022-11-13
La marque/marque commerciale « IPS » et les brevets associés portant sur des technologies appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
La résolution maximale fonctionne avec l'entrée HDMI uniquement.
Pour des performances optimales, assurez-vous que votre carte graphique prend en charge la résolution et la fréquence de rafraîchissement maximales de cet écran Philips.
Temps de réponse égal à SmartResponse
Le MPRT a pour but d'ajuster la luminosité pour réduire le flou. Il est donc impossible de régler la luminosité lorsque le MPRT est activé. Pour réduire le flou de mouvement, le rétroéclairage par LED émet des flashs synchronisés avec le taux de rafraîchissement de l'écran, ce qui peut entraîner une modification perceptible de la luminosité.
Le MPRT est un mode optimisé pour les jeux. L'activation du MPRT peut provoquer un scintillement perceptible de l'écran. Il est recommandé de désactiver cette fonction lorsque vous n'utilisez pas la fonction de jeu.
Espace NTSC basé sur CIE 1976
Espace sRGB basé sur CIE 1931
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Tous droits réservés. AMD, le logo AMD Arrow, AMD FreeSync™ et toute combinaison de ces éléments sont des marques commerciales de Advanced Micro Devices, Inc. Les autres noms de produit utilisés dans le présent document le sont à titre d'identification uniquement et peuvent être des marques commerciales de leurs sociétés respectives.
Pour bénéficier de la fonction d'alimentation et de charge USB-C, votre ordinateur portable ou votre périphérique doivent prendre en charge la norme USB-C Power Delivery. Reportez-vous au manuel d'utilisation de l'ordinateur portable ou consultez le fabricant pour de plus amples informations.
Pour la transmission vidéo via USB-C, votre ordinateur portable/périphérique doit prendre en charge le mode USB-C DisplayPort ALT
L'apparence du moniteur peut différer de l'illustration.