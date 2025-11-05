ProduitsAssistance

Payez plus tard avec Klarna

2 ans de garantie

Livraison gratuite des €40

Retour gratuit sous 30 jours

Toutes les séries

  • Energy Label Europe E
    Améliorez votre productivité grâce à la connectivité USB-C
  • Améliorez votre productivité grâce à la connectivité USB-C
  • Améliorez votre productivité grâce à la connectivité USB-C
  • Améliorez votre productivité grâce à la connectivité USB-C
  • Améliorez votre productivité grâce à la connectivité USB-C
  • Améliorez votre productivité grâce à la connectivité USB-C
  • Energy Label Europe E
    Améliorez votre productivité grâce à la connectivité USB-C
  • Améliorez votre productivité grâce à la connectivité USB-C
  • Améliorez votre productivité grâce à la connectivité USB-C
  • Améliorez votre productivité grâce à la connectivité USB-C
  • Améliorez votre productivité grâce à la connectivité USB-C
  • Améliorez votre productivité grâce à la connectivité USB-C

MonitorÉcran LCD Full HD

27E1N1300A/01

4.3
| (3) Avis | 100% recommandent ce produit
Améliorez votre productivité grâce à la connectivité USB-C
Ce moniteur est conçu pour maintenir la connexion. Grâce à son connecteur USB-C 3.2 avec alimentation, vous pouvez connecter un appareil et le charger afin de travailler en toute fluidité, le tout avec un seul câble, ce qui permet en outre de désencombrer votre espace de travail.
Voir tous les avantages

Améliorez votre productivité grâce à la connectivité USB-C

  • Série 1000

  • 27" (68,6 cm)

  • 1 920 x 1 080 (Full HD)

Fréquence de rafraîchissement de 100 Hz pour une image d'une fluidité extrême

Fréquence de rafraîchissement de 100 Hz pour une image d'une fluidité extrême

Cet écran Philips rafraîchit l'image à l'écran jusqu'à 100 fois par seconde, ce qui le rend beaucoup plus rapide qu'un écran standard. La fréquence d'images de 100 Hz permet aux joueurs de repérer sur l'écran les images critiques des mouvements ennemis, restitués de manière ultra-fluide, afin qu'ils soient faciles à cibler.

Réponse rapide de 1 ms (MPRT) pour une image nette et un gameplay fluide

Réponse rapide de 1 ms (MPRT) pour une image nette et un gameplay fluide

Le MPRT (Motion Picture Response Time ou temps de réponse des images en mouvement) est un critère plus intuitif pour décrire le temps de réponse, car il exprime directement le temps de passage d'une image floue à nette. Ce moniteur gaming Philips avec MPRT de 1 ms élimine efficacement le flou de mouvement et les traînées. Il affiche une image plus nette et précise, pour une meilleure expérience de jeu. Idéal pour les jeux immersifs et rapides.

Connectez votre ordinateur portable avec un seul câble USB-C

Connectez votre ordinateur portable avec un seul câble USB-C

Cet écran Philips est doté d'un connecteur USB-C avec fonction d'alimentation. Grâce à une gestion de l'alimentation flexible et intelligente, il vous permet de charger directement votre appareil compatible. Le connecteur USB-C fin et réversible permet une connexion facile avec un seul câble. Regardez des vidéos haute résolution et transférez des données à très haute vitesse, tout en rechargeant votre appareil compatible.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.3

sur 5

3

Avis

100%

recommandent ce produit

3
2
1

05/11/2025

France

France

produit a 100% de mes attentes

j'arrive avec mon pc portable je branche l'usb c et tout fonctionne, vidéo, souris, clavier, et alimentation tout passe par le hub usb c intégré a l'écran. Que demander de plus pour un écran a prix compétitif

Cet avis concerne le produit Monitor 27E1N1300A Écran LCD Full HD

Cet avis concerne le produit Monitor 27E1N1300A Écran LCD Full HD

28/05/2024

España

España

Acheteur vérifié

Buen monitor con USB-C

La experiencia con este producto ha sido buena. La calidad de la imagen es suficiente para el uso personal al que está dedicado. Perfectamente conectable tanto a sistemas Windows (incluso Enterprise) y MAC

Pour

Conectividad

Contre

No regulable en altura

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Monitor 24E1N1300A Monitor LCD Full HD

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Monitor 24E1N1300A Monitor LCD Full HD

13/12/2025

Nederland

Nederland

Acheteur vérifié

Functioneel en compleet !

Zowel voorkant als achterkant is mooi en strak. Ook de knop - rechterkant achterzijde - werkt intuitief prettig om monitor aan/uiit te zetten. Of om de beeldinstellingen mee aan te passen. Verrassend dat er zowel usb-c met PD (power delivery) en hdmi kabel bij werd geleverd!

Pour

Strak ontwerp - Handige One_For_All knop om alle instellingen zoals aan/uit/stand-by/helderheid ect mee te bedienen. HDMI en USB-C PD kabel meegeleverd.

Contre

Geen

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Monitor 24E1N1300A Full HD LCD-monitor

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Monitor 24E1N1300A Full HD LCD-monitor

Inscrivez-vous à la newsletter Philips pour bénéficier d'offres exclusives

  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.
  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • D'un accès anticipé aux soldes.

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles — basées sur mes préférences et mon comportement — concernant les produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désinscrire facilement à tout moment !

  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.
  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • D'un accès anticipé aux soldes.
Mentions légales

  1. La marque/marque commerciale « IPS » et les brevets associés portant sur des technologies appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

  2. La résolution maximale fonctionne avec l'entrée HDMI uniquement.

  3. Pour des performances optimales, assurez-vous que votre carte graphique prend en charge la résolution et la fréquence de rafraîchissement maximales de cet écran Philips.

  4. Temps de réponse égal à SmartResponse

  5. Le MPRT a pour but d'ajuster la luminosité pour réduire le flou. Il est donc impossible de régler la luminosité lorsque le MPRT est activé. Pour réduire le flou de mouvement, le rétroéclairage par LED émet des flashs synchronisés avec le taux de rafraîchissement de l'écran, ce qui peut entraîner une modification perceptible de la luminosité.

  6. Le MPRT est un mode optimisé pour les jeux. L'activation du MPRT peut provoquer un scintillement perceptible de l'écran. Il est recommandé de désactiver cette fonction lorsque vous n'utilisez pas la fonction de jeu.

  7. Pour bénéficier de la fonction d'alimentation et de charge USB-C, votre ordinateur portable ou votre périphérique doivent prendre en charge la norme USB-C Power Delivery. Reportez-vous au manuel d'utilisation de l'ordinateur portable ou consultez le fabricant pour de plus amples informations.

  8. Pour la transmission vidéo via USB-C, votre ordinateur portable/périphérique doit prendre en charge le mode USB-C DisplayPort ALT

  9. Les produits et accessoires répertoriés dans cette brochure sont sujets à variation selon les pays et les régions.

  10. L'apparence du moniteur peut différer de l'illustration.