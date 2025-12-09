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27E1N1100A/01
Travaillez avec style
La productivité en Full HD. Ce moniteur est équipé de tous les éléments essentiels en environnement professionnel : mode LowBlue pour préserver les yeux, technologie LED IPS grand angle pour une image de haute qualité, et MPRT de 1 ms pour des visuels parfaitement nets.
Série 1000
27" (68,6 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
Les écrans IPS utilisent une technologie avancée qui offre des angles de vision extra-larges de 178/178 degrés, permettant de regarder l’écran depuis presque n’importe quel angle. Contrairement aux dalles TN standard, les écrans IPS offrent des images remarquablement nettes aux couleurs éclatantes, ce qui les rend idéaux non seulement pour les photos, les films et la navigation sur le Web, mais aussi pour les applications professionnelles qui exigent une grande précision des couleurs et une luminosité constante à tout moment.
La qualité d'image est essentielle. Les écrans classiques offrent une bonne qualité, mais vous en attendez davantage. Cet écran bénéficie d'une résolution Full HD améliorée de 1920 x 1080. Grâce à la Full HD, qui associe des détails nets à une luminosité élevée, un contraste exceptionnel et des couleurs réalistes, profitez d'une image plus vraie que nature.
Une paire d'enceintes stéréo de haute qualité intégrées à un dispositif d'affichage. Selon le modèle et la conception, elles peuvent être visibles et orientées vers l'avant, ou invisibles et orientées vers le bas, le haut, l'arrière, etc.
4.0
sur 5
38
Avis
Corinne83500
09/12/2025
France
Acheteur vérifié
Grand, bords tout fins, design...
J'aime le grand écran avec des bords tout fins, j'aime le boutons très discrets, sous le bord du bas, J'aime Philips, durée de vue de mon écran précédent entre 10 et 15 ans je ne me souviens plus, il fonctionne toujours je vais le vendre, disons qu'il est moins moderne que le nouveau.
Pour
Durée de vie exceptionnelle, qualité de l'image
Contre
Uen caméra intégrée à l'écran aurait été un plus.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Monitor 27E2N1110 Moniteur LCD Full HD
Date of Use 2025-11-09
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Monitor 27E2N1110 Moniteur LCD Full HD
Date of Use 2025-11-09
JfKado
09/10/2024
France
Acheteur vérifié
Un grand écran de 27" parfait
Lumineux et sans défaut. Adapté à la bureautique et à la retouche d'images. Trés satisfait de mon achat.
Pour
Qualité de l'image et prix en promo
Contre
Aucun pour le moment.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Monitor 27E1N1100A Moniteur LCD Full HD
Date of Use 2024-09-09
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Monitor 27E1N1100A Moniteur LCD Full HD
Date of Use 2024-09-09
Anton72
29/07/2026
España
Acheteur vérifié
Calidad.
Se ajusta a lo que ofrece. Excelente calidad para el trabajo cotidiano con prestaciones muy interesantes y útiles.
Cet avis concerne le produit Monitor 27E2N1110 Monitor LCD Full HD
Date of Use 2026-07-29
Cet avis concerne le produit Monitor 27E2N1110 Monitor LCD Full HD
Date of Use 2026-07-29
Couverture DCI-P3 basée sur CIE 1976, espace sRGB basé sur CIE 1931, espaces NTSC et Adobe RGB basés sur CIE 1976
Pour des performances optimales, assurez-vous que votre carte graphique prend en charge la résolution et la fréquence de rafraîchissement maximales de cet écran Philips.
Temps de réponse égal à SmartResponse
Le MPRT a pour but d'ajuster la luminosité pour réduire le flou. Il est donc impossible de régler la luminosité lorsque le MPRT est activé. Pour réduire le flou de mouvement, le rétroéclairage par LED émet des flashs synchronisés avec le taux de rafraîchissement de l'écran, ce qui peut entraîner une modification perceptible de la luminosité.
Le MPRT est un mode optimisé pour les jeux. L'activation du MPRT peut provoquer un scintillement perceptible de l'écran. Il est recommandé de désactiver cette fonction lorsque vous n'utilisez pas la fonction de jeu.
Les produits et accessoires répertoriés dans cette brochure sont sujets à variation selon les pays et les régions.
L'apparence du moniteur peut différer de l'illustration.