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276B1/00
B-line
27" (68,6 cm)
2 560 x 1 440 (QHD)
Ce moniteur Philips est doté d'une station d'accueil USB-C intégrée avec fonction d'alimentation. Grâce à une gestion de l'alimentation souple et intelligente, vous pouvez charger votre ordinateur portable compatible* directement. Son connecteur USB-C fin et réversible permet une connexion facile avec un seul câble. Simplifiez-vous la vie en connectant tous vos périphériques (clavier, souris et câble Ethernet RJ-45, par exemple) à la station d'accueil du moniteur. Regardez des vidéos haute résolution et transférez des données à très haute vitesse, tout en rechargeant votre ordinateur portable.
Ces écrans Philips offrent des images d'une qualité Crystalclear, à la résolution Quad HD 2 560 x 1 440 (2 560 x 1 080 pixels). Avec des sources à large bande passante (USB-C, DisplayPort, HDMI), ces nouveaux écrans donnent vie à vos images et graphismes grâce à leurs dalles hautes performances à haute densité de pixels. Que vos exigences professionnelles requièrent des informations extrêmement détaillées pour des solutions de CAO et FAO, que vous soyez spécialiste de la finance travaillant sur d'énormes feuilles de calcul, ou que vous utilisiez des applications graphiques 3D, les écrans Philips affichent des images de qualité Crystalclear.
L'écran Philips est conforme à la norme TÜV Rheinland Eye Comfort afin d'éviter toute fatigue oculaire causée par une utilisation prolongée de l'ordinateur. La certification TÜV Eye Comfort des écrans Philips garantit un mode sans scintillement avec une lumière bleu réduite, aucun reflet gênant, un grand angle de visualisation, une réduction limitée de la qualité de l'image selon l'angle, ainsi que des designs de socle ergonomiques, pour une expérience visuelle optimale. Préservez la santé de vos yeux et améliorez votre productivité au travail.
Récompenses
3.8
sur 5
106
Avis
Galax19
03/12/2021
France
Philips Moniteur LCD UltraWide incurvé avec USB-C
Très bon produit ,permet de travaillé efficacement.
Pour
connectique múltiples et la taille de l'écran incurvé.
Contre
Pour l'instant j'en vois aucun.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 346B1C Moniteur LCD UltraWide incurvé avec USB-C
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 346B1C Moniteur LCD UltraWide incurvé avec USB-C
Franckysoul
10/01/2019
France
Bravo..
Premier home cinema fidelio... Arriver à spacialiser mon salon de 38m2 avec un home cinela si compact... Qui plus est meilleur que mon yamaha yas 207.... Bravo à vous !!!
Cet avis concerne le produit B1 Barre de son ultra-compacte
Cet avis concerne le produit B1 Barre de son ultra-compacte
Jajamila 1456
09/04/2025
België
Acheteur vérifié
Excellent
C’est un très bon produit, très solide. Et professionnel.
Cet avis concerne le produit 246B1 Moniteur LCD avec USB-C
Cet avis concerne le produit 246B1 Moniteur LCD avec USB-C
La résolution maximale est possible avec les entrées USB-C, DP ou HDMI.
Temps de réponse égal à SmartResponse
Espace NTSC basé sur CIE 1976
Espace sRGB basé sur CIE 1931
Pour la transmission vidéo via USB-C, votre ordinateur portable/périphérique doit prendre en charge le mode USB-C DisplayPort ALT
Les activités telles que le partage d'écran et le streaming vidéo et audio sur Internet peuvent avoir un impact sur les performances du réseau. Votre matériel et la bande passante du réseau déterminent la qualité globale audio et vidéo.
Pour bénéficier de la fonction d'alimentation et de charge USB-C, votre ordinateur portable ou votre périphérique doivent prendre en charge la norme USB-C Power Delivery. Reportez-vous au manuel d'utilisation de l'ordinateur portable ou consultez le fabricant pour de plus amples informations.
Si votre connexion Ethernet semble fonctionner lentement, accédez au menu et sélectionnez l'option USB 3.0 ou plus prenant en charge un débit de LAN jusqu'à 1 G.
Le classement EPEAT est uniquement valable dans les pays où Philips enregistre le produit. Visitez le site https://www.epeat.net/ pour savoir si le produit est enregistré dans votre pays.
L'apparence du moniteur peut différer de l'illustration.