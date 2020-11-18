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Moniteur LCD incurvé Full HD

271E1CA/00

4.3

| (3) Avis

L'immersion en toute simplicité

Avec le moniteur incurvé de 27" (68 cm) E-line au design élégant, l'immersion est totale. L'affichage Full HD est ultranet et les mouvements sont parfaitement fluides grâce à la technologie AMD FreeSync.

Voir tous les avantages

L'immersion en toute simplicité

  • E-line

  • 27" (68,6 cm)

  • 1 920 x 1 080 (Full HD)

Mode de jeu SmartImage optimisé pour les joueurs

Le nouvel écran spécial jeu de Philips offre un menu pensé pour les joueurs proposant différentes options adaptées. Le mode « FPS » (Jeu de tir à la première personne) améliore les thèmes sombres dans les jeux, ce qui vous permet de mieux voir les objets cachés dans les zones sombres. Le mode « Racing » (Course) améliore le temps de réponse, intensifie les couleurs et adapte l'image. Le mode « RTS » (Stratégie en temps réel) bénéficie d'un mode SmartFrame spécial qui permet de mettre en valeur certaines zones et d'ajuster la taille et l'image. Les options Gamer 1 et 2 (joueur 1 et 2) vous permettent de sauvegarder des réglages personnalisés selon les jeux, pour des performances optimales.

Écran incurvé pour une expérience plus immersive

Les moniteurs de bureau sont destinés à un usage personnel, ce qui rend un design courbe parfaitement adapté. L'écran incurvé offre une immersion subtile et agréable en vous plaçant au centre du bureau.

Technologie sans scintillement permettant de réduire la fatigue oculaire

En raison de la méthode utilisée pour contrôler la luminosité sur les écrans LED à rétroéclairage, certains utilisateurs constatent un scintillement qui augmente la fatigue oculaire. La technologie sans scintillement de Philips utilise une nouvelle solution qui permet de régler la luminosité et de réduire le scintillement pour un meilleur confort visuel.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.3

sur 5

3

Avis

3
2
1

18/11/2020

Deutschland

Deutschland

HD Curved Display

Sehr Zufrieden Sieht Super Toll aus Tolle Grafik Empfehle ich weiter

Pour

+++

Contre

---

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 271E1CA Geschwungener Full-HD LCD-Monitor

Date d'utilisation 2020-10-18

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 271E1CA Geschwungener Full-HD LCD-Monitor

Date d'utilisation 2020-10-18

06/12/2021

France

France

Acheteur vérifié

Belle image et pas trop encombrant

Belle image avec un éclairage homogène à l’œil qui n'a pas à rougir de sa coopération avec un iMac et son écran Retina. Les écrans courbes nécessitent un bon placement, surtout en hauteur... dommage que le pied soit trop court. J'aurais ausi bien aimé une seconde prise HDMI.

Pour

Qualité d'image et prix

Contre

Pied trop court et une seule prise HDMI

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 271E1CA Moniteur LCD incurvé Full HD

Date d'utilisation 2020-12-06

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 271E1CA Moniteur LCD incurvé Full HD

Date d'utilisation 2020-12-06

25/11/2022

Deutschland

Deutschland

Acheteur vérifié

ja,aber aktuell gehen die Lautsprecher nicht,

die ersten Monate 2war ich sehr zufrieden, aktuell funktionieren die Gerätelautsprecher nicht

Contre

Lautsprecher defekt???

Cet avis concerne le produit 271E1CA Geschwungener Full-HD LCD-Monitor

Date d'utilisation 2022-05-25

Cet avis concerne le produit 271E1CA Geschwungener Full-HD LCD-Monitor

Date d'utilisation 2022-05-25

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Mentions légales

  1. Rayon de l'arc de la courbure de l'écran en mm

  2. La résolution maximale fonctionne avec l'entrée HDMI uniquement.

  3. Temps de réponse égal à SmartResponse

  4. Espace NTSC basé sur CIE 1976

  5. Espace sRGB basé sur CIE 1931

  6. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Tous droits réservés. AMD, le logo AMD Arrow, AMD FreeSync™ et toute combinaison de ces éléments sont des marques commerciales de Advanced Micro Devices, Inc. Les autres noms de produit utilisés dans le présent document le sont à titre d'identification uniquement et peuvent être des marques commerciales de leurs sociétés respectives.

  7. L'apparence du moniteur peut différer de l'illustration.