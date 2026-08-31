Fréquence de rafraîchissement révolutionnaire de 280Hz pour une fluidité de jeu optimale

L'écran Philips Evnia 280 Hz fait entrer votre expérience de jeu dans une nouvelle dimension. Son faible décalage d'entrée, associé à la technologie de fréquence de rafraîchissement variable, vous procure un avantage immersif dans le jeu. De plus, notre dalle haute résolution à grand angle de vue offre une expérience de jeu réaliste avec une précision des couleurs inégalée. Concentrez-vous sur l'essentiel : le pied réglable vous apporte le confort que vous méritez et la technologie sans scintillement facilite le visionnage, afin que vous puissiez continuer à jouer sans vous soucier de votre santé.