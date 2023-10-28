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25M2N3200W/01
Élargissez vos horizons de gaming
La vitesse est notre passion. Ce moniteur affiche une fréquence de rafraîchissement de 240 Hz sur une dalle Full HD 16:9, pour un jeu en temps réel et une image nette et détaillée.
Evnia 3000
25 (diag. 24,5" / 62,2 cm)
1 920 x 1 080 (Full HD)
Lorsque vous jouez aux jeux d’action les plus intenses et captivants, la fréquence de rafraîchissement ultra-rapide de 240 Hz améliore l’expérience de jeu en la rendant extrêmement fluide et sans latence. Cet écran Philips redessine l’image à l’écran jusqu’à 240 fois par seconde, soit nettement plus rapidement qu’un écran standard. Pour les jeux rapides comme les FPS et les jeux de course en particulier, 240 Hz offre des mouvements et des images d’une clarté supérieure. Avec l’écran Philips 240 Hz, les séquences d’action des jeux sont fluides, sans saccades ni images fantômes. Vous bénéficierez d’une immersion plus profonde et aurez l’impression de vivre pleinement le jeu.
La latence d’entrée correspond au temps qui s’écoule entre l’exécution d’une action sur des périphériques connectés et l’affichage du résultat à l’écran. Une faible latence d’entrée réduit le délai entre la saisie d’une commande sur vos périphériques et son affichage à l’écran, améliorant considérablement l’expérience dans les jeux vidéo nécessitant des réflexes rapides. Elle est particulièrement importante pour les joueurs qui pratiquent des jeux compétitifs au rythme effréné.
SmartContrast est une technologie Philips qui analyse les contenus que vous affichez, ajuste automatiquement les couleurs et contrôle l’intensité du rétroéclairage afin d’améliorer dynamiquement le contraste pour obtenir des images et des vidéos numériques de qualité optimale, ou lorsque vous jouez à des jeux affichant des teintes sombres. Lorsque le mode Économie est sélectionné, le contraste est ajusté et le rétroéclairage affiné pour un affichage parfaitement adapté aux applications bureautiques courantes et une consommation d’énergie réduite.
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4.0
sur 5
1
Avis
100%
recommandent ce produit
BadRusMan
28/10/2023
United Kingdom
Great budget gaming monitor!
Fast VA panel with 240hz. My model was able to be oc'ed to 245hz without frameskipping. No problem with bad ghosting (for VA - it is a great result) during gaming or scrolling.
Pour
Fast VA, Headphone holder, not perfect but good contrast and colors out of the box, can be enhanced with some tweaking.
Contre
No saturation option to change in the monitor's menu. No option to move or choose a form of the crosshair in the monitor's menu (default form is too big and closes too many picture)..
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Gaming Monitor 25M2N3200W Full HD gaming monitor
Date d'utilisation 2022-09-28
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Gaming Monitor 25M2N3200W Full HD gaming monitor
Date d'utilisation 2022-09-28
Pour des performances optimales, assurez-vous que votre carte graphique prend en charge la résolution et la fréquence de rafraîchissement maximales de cet écran Philips.
Temps de réponse égal à SmartResponse
Le Smart MBR permet de régler la luminosité pour réduire le flou, de sorte que la luminosité ne puisse pas être ajustée lorsque l'outil Smart MBR est activé. Pour réduire le flou de mouvement, le rétroéclairage LED offre un stroboscope synchronisé avec le rafraîchissement de l'écran, ce qui peut provoquer un changement de luminosité notable.
Le Smart MBR est un mode optimisé pour les jeux. L'activation du Smart MBR peut provoquer un scintillement perceptible de l'écran. Il est recommandé de désactiver cette fonction lorsque vous n'utilisez pas la fonction de jeu.
Espace NTSC basé sur CIE 1976
Espace sRGB basé sur CIE 1931
L'apparence du moniteur peut différer de l'illustration.