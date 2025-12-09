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  • Monitor Moniteur LCD Full HD
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MonitorMoniteur LCD Full HD

24E1N1100A/01

4.1
| (36) Avis
Travaillez avec style
La productivité en Full HD. Ce moniteur est équipé de tous les éléments essentiels en environnement professionnel : mode LowBlue pour préserver les yeux, technologie LED IPS grand angle pour une image de haute qualité, et MPRT de 1 ms pour des visuels parfaitement nets.
Voir tous les avantages

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  • Série 1000

  • 24 (diag. 23,8" / 60,5 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Fréquence de rafraîchissement de 120 Hz pour une image saisissante, d'une fluidité extrême

Fréquence de rafraîchissement de 120 Hz pour une image saisissante, d'une fluidité extrême

À vous les compétitions et les parties intenses. Exigez une image ultra-fluide et sans latence. Ce moniteur Philips rafraîchit l'image à l'écran jusqu'à 120 fois par seconde, ce qui est plus rapide qu'un moniteur standard. Lorsque la fréquence d'images est trop basse, les ennemis peuvent apparaître de manière saccadée à l'écran, ce qui en fait des cibles difficiles à atteindre. Avec une fréquence d'images de 120 Hz, les images manquantes apparaissent à l'écran. Les mouvements de vos ennemis s'affichent de manière extrêmement fluide et vous pouvez les cibler facilement. Avec un très faible retard d'affichage et aucune déchirure de l'image, ce moniteur Philips est votre partenaire de jeu idéal.

Technologie LED IPS grand angle pour des images et couleurs plus précises

Technologie LED IPS grand angle pour des images et couleurs plus précises

Les écrans IPS utilisent une technologie avancée qui élargit l'angle de vue à 178/178 degrés, ce qui permet de les regarder depuis quasiment n'importe quel angle. Contrairement aux dalles traditionnelles, les écrans IPS produisent des images incroyablement nettes aux couleurs éclatantes, idéales pour les photos, les vidéos, la navigation Web, mais aussi pour les applications professionnelles qui nécessitent des couleurs précises et une luminosité constante en permanence.

Écran Full HD 16/9 pour des images nettes et détaillées

Écran Full HD 16/9 pour des images nettes et détaillées

La qualité de l'image a une importance capitale. Les écrans classiques sont de bonne qualité, mais vous attendez plus. Cet écran Full HD offre une résolution de 1 920 x 1 080. Il offre un rendu fidèle des images grâce à une précision des détails alliée à une luminosité élevée, à un contraste incroyable et à des couleurs réalistes.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.1

sur 5

36

Avis

09/12/2025

France

France

Acheteur vérifié

Grand, bords tout fins, design...

J'aime le grand écran avec des bords tout fins, j'aime le boutons très discrets, sous le bord du bas, J'aime Philips, durée de vue de mon écran précédent entre 10 et 15 ans je ne me souviens plus, il fonctionne toujours je vais le vendre, disons qu'il est moins moderne que le nouveau.

Pour

Durée de vie exceptionnelle, qualité de l'image

Contre

Uen caméra intégrée à l'écran aurait été un plus.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Monitor 27E2N1110 Moniteur LCD Full HD

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Monitor 27E2N1110 Moniteur LCD Full HD

09/10/2024

France

France

Acheteur vérifié

Un grand écran de 27" parfait

Lumineux et sans défaut. Adapté à la bureautique et à la retouche d'images. Trés satisfait de mon achat.

Pour

Qualité de l'image et prix en promo

Contre

Aucun pour le moment.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Monitor 27E1N1100A Moniteur LCD Full HD

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Monitor 27E1N1100A Moniteur LCD Full HD

29/07/2026

España

España

Acheteur vérifié

Calidad.

Se ajusta a lo que ofrece. Excelente calidad para el trabajo cotidiano con prestaciones muy interesantes y útiles.

Cet avis concerne le produit Monitor 27E2N1110 Monitor LCD Full HD

Date of Use 2026-07-29

Cet avis concerne le produit Monitor 27E2N1110 Monitor LCD Full HD

Date of Use 2026-07-29

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  1. Couverture DCI-P3 basée sur CIE 1976, espace sRGB basé sur CIE 1931, espaces NTSC et Adobe RGB basés sur CIE 1976.

  2. Pour des performances optimales, assurez-vous que votre carte graphique prend en charge la résolution et la fréquence de rafraîchissement maximales de cet écran Philips.

  3. Temps de réponse égal à SmartResponse

  4. Le MPRT a pour but d'ajuster la luminosité pour réduire le flou. Il est donc impossible de régler la luminosité lorsque le MPRT est activé. Pour réduire le flou de mouvement, le rétroéclairage par LED émet des flashs synchronisés avec le taux de rafraîchissement de l'écran, ce qui peut entraîner une modification perceptible de la luminosité.

  5. Le MPRT est un mode optimisé pour les jeux. L'activation du MPRT peut provoquer un scintillement perceptible de l'écran. Il est recommandé de désactiver cette fonction lorsque vous n'utilisez pas la fonction de jeu.

  6. Les produits et accessoires répertoriés dans cette brochure sont sujets à variation selon les pays et les régions.

  7. L'apparence du moniteur peut différer de l'illustration.