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Arrêté
246E7QDAB/00
Couleurs fidèles et éclatantes
Cet excellent moniteur grand angle avec Ultra Wide-Color affiche des couleurs fidèles, tandis que son design élégant apporte une touche de fraîcheur à la maison comme au bureau.
E-line
24 (image de 23,6" / 59,9 cm)
1 920 x 1 080 (Full HD)
La technologie Ultra Wide-Color produit une palette de couleurs plus large, pour une image plus éclatante. La « gamme de couleurs » plus étendue d'Ultra Wide-Color offre des verts plus naturels, des rouges éclatants et des bleus plus profonds. Grâce à Ultra Wide-Color, les divertissements multimédias, les images, et même les logiciels professionnels bénéficient de couleurs éclatantes et pleines de vie.
Les écrans IPS utilisent une technologie avancée qui élargit l'angle de vue à 178/178 degrés, ce qui permet de les regarder depuis quasiment n'importe quel angle. Contrairement aux dalles traditionnelles, les écrans IPS produisent des images incroyablement nettes aux couleurs éclatantes, idéales pour les photos, les vidéos, la navigation Web, mais aussi pour les applications professionnelles qui nécessitent des couleurs précises et une luminosité constante en permanence.
La qualité de l'image a une importance capitale. Les écrans classiques sont de bonne qualité, mais vous attendez plus. Cet écran Full HD offre une résolution de 1 920 x 1 080. Il offre un rendu fidèle des images grâce à une précision des détails alliée à une luminosité élevée, à un contraste incroyable et à des couleurs réalistes.
4.3
sur 5
26
Avis
92%
recommandent ce produit
ybor
17/09/2018
Italia
ottimo per un utilizzo ricreativo
ottimo prodotto per un uso ricreativo, ossia, ad esempio, guardare film, giocare ai videogames etc...
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 323E7QDAB Display LCD
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 323E7QDAB Display LCD
alkash
21/02/2018
Italia
ottimo monitor
prezzo onesto.per lavorare con software musicali e' ottimo molto luminoso,ottimo il contrasto. grande,robusto,prossimamente magari ne affiancherò un' altro uguale. soddisfattissimo
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 323E7QDAB Display LCD
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 323E7QDAB Display LCD
67gianluca67
12/12/2017
Italia
secondo monitor identico , ottimo
se non era ottimo non acquistavo il secondo , che altro volete che vi dica
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 323E7QDAB Display LCD
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 323E7QDAB Display LCD
Cet écran Philips est certifié MHL. Toutefois, si votre appareil MHL ne se connecte pas ou ne fonctionne pas correctement, consultez la FAQ de l'appareil MHL ou renseignez-vous auprès du revendeur pour plus d'informations. La politique du fabricant de votre appareil peut nécessiter l'achat du câble ou de l'adaptateur MHL spécifique à leur marque pour un fonctionnement optimal.
Nécessite un appareil mobile certifié MHL et un câble MHL (non inclus). Renseignez-vous sur la compatibilité de l'appareil MHL auprès du revendeur.
L'économie d'énergie en mode veille/arrêt de la directive ErP n'est pas applicable à la fonction de charge MHL.
Pour la liste complète de produits MHL, visitez www.mhlconsortium.org
Les câbles HDMI varient en fonction de la région et des modèles.
Temps de réponse égal à SmartResponse
NTSC 85 % (CIE1931), sRGB : 122,7 %
La marque/marque commerciale « IPS » et les brevets associés portant sur des technologies appartiennent à leurs propriétaires respectifs.