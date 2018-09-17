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Arrêté

Moniteur LCD avec Ultra Wide-Color

246E7QDAB/00

4.3

| (26) Avis | 92% recommandent ce produit

Couleurs fidèles et éclatantes

Cet excellent moniteur grand angle avec Ultra Wide-Color affiche des couleurs fidèles, tandis que son design élégant apporte une touche de fraîcheur à la maison comme au bureau.

Voir tous les avantages

avec un design élégant

Couleurs fidèles et éclatantes

  • E-line

  • 24 (image de 23,6" / 59,9 cm)

  • 1 920 x 1 080 (Full HD)

Ultra Wide-Color offre une palette de couleurs plus large, pour une image éclatante

Ultra Wide-Color offre une palette de couleurs plus large, pour une image éclatante

La technologie Ultra Wide-Color produit une palette de couleurs plus large, pour une image plus éclatante. La « gamme de couleurs » plus étendue d'Ultra Wide-Color offre des verts plus naturels, des rouges éclatants et des bleus plus profonds. Grâce à Ultra Wide-Color, les divertissements multimédias, les images, et même les logiciels professionnels bénéficient de couleurs éclatantes et pleines de vie.

Technologie LED IPS grand angle pour des images et couleurs plus précises

Technologie LED IPS grand angle pour des images et couleurs plus précises

Les écrans IPS utilisent une technologie avancée qui élargit l'angle de vue à 178/178 degrés, ce qui permet de les regarder depuis quasiment n'importe quel angle. Contrairement aux dalles traditionnelles, les écrans IPS produisent des images incroyablement nettes aux couleurs éclatantes, idéales pour les photos, les vidéos, la navigation Web, mais aussi pour les applications professionnelles qui nécessitent des couleurs précises et une luminosité constante en permanence.

Écran Full HD 16/9 pour des images nettes et détaillées

Écran Full HD 16/9 pour des images nettes et détaillées

La qualité de l'image a une importance capitale. Les écrans classiques sont de bonne qualité, mais vous attendez plus. Cet écran Full HD offre une résolution de 1 920 x 1 080. Il offre un rendu fidèle des images grâce à une précision des détails alliée à une luminosité élevée, à un contraste incroyable et à des couleurs réalistes.

Spécificités Techniques

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Notation globale

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4.3

sur 5

26

Avis

92%

recommandent ce produit

3

17/09/2018

Italia

Italia

ottimo per un utilizzo ricreativo

ottimo prodotto per un uso ricreativo, ossia, ad esempio, guardare film, giocare ai videogames etc...

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 323E7QDAB Display LCD

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 323E7QDAB Display LCD

21/02/2018

Italia

Italia

ottimo monitor

prezzo onesto.per lavorare con software musicali e' ottimo molto luminoso,ottimo il contrasto. grande,robusto,prossimamente magari ne affiancherò un' altro uguale. soddisfattissimo

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 323E7QDAB Display LCD

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 323E7QDAB Display LCD

12/12/2017

Italia

Italia

secondo monitor identico , ottimo

se non era ottimo non acquistavo il secondo , che altro volete che vi dica

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 323E7QDAB Display LCD

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 323E7QDAB Display LCD

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  1. Cet écran Philips est certifié MHL. Toutefois, si votre appareil MHL ne se connecte pas ou ne fonctionne pas correctement, consultez la FAQ de l'appareil MHL ou renseignez-vous auprès du revendeur pour plus d'informations. La politique du fabricant de votre appareil peut nécessiter l'achat du câble ou de l'adaptateur MHL spécifique à leur marque pour un fonctionnement optimal.

  2. Nécessite un appareil mobile certifié MHL et un câble MHL (non inclus). Renseignez-vous sur la compatibilité de l'appareil MHL auprès du revendeur.

  3. L'économie d'énergie en mode veille/arrêt de la directive ErP n'est pas applicable à la fonction de charge MHL.

  4. Pour la liste complète de produits MHL, visitez www.mhlconsortium.org

  5. Les câbles HDMI varient en fonction de la région et des modèles.

  6. Temps de réponse égal à SmartResponse

  7. NTSC 85 % (CIE1931), sRGB : 122,7 %

  8. La marque/marque commerciale « IPS » et les brevets associés portant sur des technologies appartiennent à leurs propriétaires respectifs.