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E-line
24 (diag. 23,8" / 60,5 cm)
2 560 x 1 440 (QHD)
Les écrans IPS utilisent une technologie avancée qui élargit l'angle de vue à 178/178 degrés, ce qui permet de les regarder depuis quasiment n'importe quel angle. Contrairement aux dalles traditionnelles, les écrans IPS produisent des images incroyablement nettes aux couleurs éclatantes, idéales pour les photos, les vidéos, la navigation Web, mais aussi pour les applications professionnelles qui nécessitent des couleurs précises et une luminosité constante en permanence.
Ces écrans Philips offrent des images Quad HD 2560 x 1440 pixels d'une clarté exceptionnelle. Grâce à des dalles haute performance à forte densité de pixels, associées à des sources à large bande passante, ces nouveaux écrans donnent vie à vos images et à vos graphismes. Que vous soyez un professionnel exigeant ayant besoin d'un niveau de détail extrême pour des solutions de CAO et FAO, un utilisateur d'applications graphiques 3D ou un expert de la finance travaillant sur de vastes feuilles de calcul, les écrans Philips vous garantissent une qualité d'image d'une netteté remarquable.
La technologie Ultra Wide-Color produit une palette de couleurs plus large, pour une image plus éclatante. La « gamme de couleurs » plus étendue d'Ultra Wide-Color offre des verts plus naturels, des rouges éclatants et des bleus plus profonds. Grâce à Ultra Wide-Color, les divertissements multimédias, les images, et même les logiciels professionnels bénéficient de couleurs éclatantes et pleines de vie.
4.1
sur 5
28
Avis
87%
recommandent ce produit
Monky007
29/08/2023
España
MUY BUEN MONITOR CALIDAD PRECIO
Le doy 5 estrellas, ya que por el precio es muy buen monitor. Es 2k y en 24¨ 2k es sta muy pero que muy bien para conectar tu ordenador sea PC o Mac. Le quitaria 1 estrella y pondria 4 en vez de 5 por el echo de que no incluye un mando para encenderlo, apagar o configurar tu pantalla, pero es que hay que tener en cuenta su precio y + en oferta como lo conseguí yo. Teniendo eso en cuenta aunque no estaría de + pues acepto no venga con mando pero se agradecería. Si tienes por ejemplo como yo un mac mini o un macbook, pero no te puedes permitir lo que vale una pantalla de las de apple y quieres ahorra dinero para por ejemplo comprar otras cosas accesorios, y no te importa que no sea 4 pero quieres calidad, pues esta es una de las mejores opciones, aunque no la única.
Pour
Calidad de precio, ya que es 2k y los colores y la pantalla se ven bien. Y tambien mencionar el echo de que casi no tiene marco la pantalla
Contre
No viene con Mando y el soporte no es ajustable ni en altura ni inclinable.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 245E1S Monitor LCD
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 245E1S Monitor LCD
Ramon 098765
12/09/2021
España
Acheteur vérifié
Perfecto
Justo lo que quería a un precio razonable, canto fino.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 275E1S Monitor LCD
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 275E1S Monitor LCD
mrdc
28/10/2020
España
Buena calidad y resistencia (por ahora)
Se lo recomiendo a todos los que necesiten un monitor con resolución alta.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 245E1S Monitor LCD
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 245E1S Monitor LCD
La marque/marque commerciale « IPS » et les brevets associés portant sur des technologies appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
Temps de réponse égal à SmartResponse
La résolution maximale est possible avec l'entrée HDMI ou l'entrée DP.
Espace NTSC basé sur CIE 1976
Espace sRGB basé sur CIE 1931
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