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Moniteur LCD

245E1S/00

4.1
| (28) Avis | 87% recommandent ce produit
Tout simplement magnifique
Le moniteur E-line 24" (61 cm) affiche une image exceptionnelle, tandis que son design élégant embellit votre bureau. Admirez son image Crystal Clear Quad HD aux mouvements parfaitement fluides grâce à la technologie AMD FreeSync.
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  • E-line

  • 24 (diag. 23,8" / 60,5 cm)

  • 2 560 x 1 440 (QHD)

Technologie LED IPS grand angle pour des images et couleurs plus précises

Technologie LED IPS grand angle pour des images et couleurs plus précises

Les écrans IPS utilisent une technologie avancée qui élargit l'angle de vue à 178/178 degrés, ce qui permet de les regarder depuis quasiment n'importe quel angle. Contrairement aux dalles traditionnelles, les écrans IPS produisent des images incroyablement nettes aux couleurs éclatantes, idéales pour les photos, les vidéos, la navigation Web, mais aussi pour les applications professionnelles qui nécessitent des couleurs précises et une luminosité constante en permanence.

Des images impeccables avec Quad HD 2 560 x 1 440 pixels

Des images impeccables avec Quad HD 2 560 x 1 440 pixels

Ces écrans Philips offrent des images Quad HD 2560 x 1440 pixels d'une clarté exceptionnelle. Grâce à des dalles haute performance à forte densité de pixels, associées à des sources à large bande passante, ces nouveaux écrans donnent vie à vos images et à vos graphismes. Que vous soyez un professionnel exigeant ayant besoin d'un niveau de détail extrême pour des solutions de CAO et FAO, un utilisateur d'applications graphiques 3D ou un expert de la finance travaillant sur de vastes feuilles de calcul, les écrans Philips vous garantissent une qualité d'image d'une netteté remarquable.

Ultra Wide-Color offre une palette de couleurs plus large, pour une image éclatante

Ultra Wide-Color offre une palette de couleurs plus large, pour une image éclatante

La technologie Ultra Wide-Color produit une palette de couleurs plus large, pour une image plus éclatante. La « gamme de couleurs » plus étendue d'Ultra Wide-Color offre des verts plus naturels, des rouges éclatants et des bleus plus profonds. Grâce à Ultra Wide-Color, les divertissements multimédias, les images, et même les logiciels professionnels bénéficient de couleurs éclatantes et pleines de vie.

Spécificités Techniques

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Notation globale

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4.1

sur 5

28

Avis

87%

recommandent ce produit

29/08/2023

España

España

MUY BUEN MONITOR CALIDAD PRECIO

Le doy 5 estrellas, ya que por el precio es muy buen monitor. Es 2k y en 24¨ 2k es sta muy pero que muy bien para conectar tu ordenador sea PC o Mac. Le quitaria 1 estrella y pondria 4 en vez de 5 por el echo de que no incluye un mando para encenderlo, apagar o configurar tu pantalla, pero es que hay que tener en cuenta su precio y + en oferta como lo conseguí yo. Teniendo eso en cuenta aunque no estaría de + pues acepto no venga con mando pero se agradecería. Si tienes por ejemplo como yo un mac mini o un macbook, pero no te puedes permitir lo que vale una pantalla de las de apple y quieres ahorra dinero para por ejemplo comprar otras cosas accesorios, y no te importa que no sea 4 pero quieres calidad, pues esta es una de las mejores opciones, aunque no la única.

Pour

Calidad de precio, ya que es 2k y los colores y la pantalla se ven bien. Y tambien mencionar el echo de que casi no tiene marco la pantalla

Contre

No viene con Mando y el soporte no es ajustable ni en altura ni inclinable.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 245E1S Monitor LCD

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 245E1S Monitor LCD

12/09/2021

España

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Acheteur vérifié

Perfecto

Justo lo que quería a un precio razonable, canto fino.

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Cet avis concerne le produit 275E1S Monitor LCD

Oui, je recommande ce produit

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28/10/2020

España

España

Buena calidad y resistencia (por ahora)

Se lo recomiendo a todos los que necesiten un monitor con resolución alta.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 245E1S Monitor LCD

Oui, je recommande ce produit

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  4. Espace NTSC basé sur CIE 1976

  5. Espace sRGB basé sur CIE 1931

  6. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Tous droits réservés. AMD, le logo AMD Arrow, AMD FreeSync™ et toute combinaison de ces éléments sont des marques commerciales de Advanced Micro Devices, Inc. Les autres noms de produit utilisés dans le présent document le sont à titre d'identification uniquement et peuvent être des marques commerciales de leurs sociétés respectives.

  7. L'apparence du moniteur peut différer de l'illustration.