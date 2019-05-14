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Arrêté

Moniteur LCD

243V5QSBA/01

5

| (1) Avis | 100% recommandent ce produit

Excellentes images LED aux couleurs saisissantes

Ce moniteur Philips affiche des images saisissantes. Ses fonctions essentielles, dont SmartContrast, vous permettent de bénéficier d'images lumineuses et détaillées. Un excellent choix !

Voir tous les avantages

Excellentes images LED aux couleurs saisissantes

  • V-line

  • 23,6" / 59,9 cm

Écran sans mercure respectueux de l'environnement

Les moniteurs Philips à rétroéclairage LED ne contiennent pas de mercure, l'une des substances naturelles les plus toxiques pour l'homme et les animaux. Cela permet de réduire leur impact écologique tout au long de leur cycle de vie, de la fabrication à la mise au rebut.

Écran Full HD 16/9 pour des images nettes et détaillées

La qualité de l'image a une importance capitale. Les écrans classiques sont de bonne qualité, mais vous attendez plus. Cet écran Full HD offre une résolution de 1 920 x 1 080. Il offre un rendu fidèle des images grâce à une précision des détails alliée à une luminosité élevée, à un contraste incroyable et à des couleurs réalistes.

Un design compact pour gagner de la place

Spécificités Techniques

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Notation globale

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Avis

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14/05/2019

Ελλάδα

Ελλάδα

Kαι η προηγούμενή οθόνη μου ηταν Philips.

Είχα την ίδια οθόνη σε 19". Τη αλλαξα για το μέγεθος μόνο. Απλά τελεία σε ποιότητα και τιμή

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 243V5QSBA Οθόνη LCD

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  1. Le temps de réponse intelligent est la valeur optimale issue des tests gris à gris ou gris à gris (N/B).