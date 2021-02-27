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  • Energy Label Europe E
    Un excellent écran interactif avec SmoothTouch
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MonitorMoniteur LCD avec SmoothTouch

242B9T/00

4.4
| (12) Avis | 91% recommandent ce produit
Un excellent écran interactif avec SmoothTouch
Ce moniteur robuste avec fonction écran tactile résiste à l'eau et à la poussière. Polyvalent, il trouve sa place n'importe où grâce à un socle articulé permettant de varier les angles de vue selon vos besoins. D'une utilisation simple et intuitive quelle que soit l'application, il augmente significativement la productivité.
Voir tous les avantages

Un excellent écran interactif avec SmoothTouch

  • B-line

  • 24 (diag. 23,8" / 60,5 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Écran SmoothTouch, pour une réaction fluide et naturelle aux commandes tactiles

Écran SmoothTouch, pour une réaction fluide et naturelle aux commandes tactiles

Grâce à sa technologie tactile capacitative projetée à 10 points, cet écran Philips réagit de manière fluide. Il vous permet d'exploiter pleinement les nouvelles possibilités offertes par les applications tactiles et de rendre plus vivantes vos anciennes applications. Tapez à 10 doigts sur un clavier virtuel ou jouez à d'amusants jeux interactifs avec vos amis. Il rend possible une collaboration interactive entre collègues ou camarades de classe, afin d'augmenter la productivité et l'efficacité.

Surface de la façade du moniteur conforme à la classe de résistance à l'eau et à la poussière IP65

Surface de la façade du moniteur conforme à la classe de résistance à l'eau et à la poussière IP65

Les conditions d'utilisation ne pouvant pas toujours être idylliques, il vous faut un moniteur conçu pour résister aux éclaboussures et à la poussière que l'on rencontre dans la réalité. Les indices de protection (IP) définis par la norme internationale IEC/EN 60529, sont utilisés pour indiquer le niveau d'étanchéité des boîtiers électriques à l'infiltration de corps étrangers et d'humidité. Ce moniteur Philips est conforme à la norme IP internationale relative à l'étanchéité à l'eau et à la poussière. Il résiste aux éclaboussures d'eau et aux infiltrations de poussière qui se produisent dans le monde réel.

Écran Full HD 16/9 pour des images nettes et détaillées

Écran Full HD 16/9 pour des images nettes et détaillées

La qualité de l'image a une importance capitale. Les écrans classiques sont de bonne qualité, mais vous attendez plus. Cet écran Full HD offre une résolution de 1 920 x 1 080. Il offre un rendu fidèle des images grâce à une précision des détails alliée à une luminosité élevée, à un contraste incroyable et à des couleurs réalistes.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.4

sur 5

12

Avis

91%

recommandent ce produit

2
1

27/02/2021

België

België

Très bon écran usb C pour un prix abodable!

L'écran est bon, les réglages sont intuitif. les options couleurs sont plus que suffisantes pour un usage domestique ou professionnel. Très bonne diversité de connectiques. facile d'emploi. Prise en main et montage facile.

Pour

usb c, connectivités, rapport qualité/prix

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Business Monitor 243B9 Moniteur LCD avec USB-C

Oui, je recommande ce produit

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13/10/2021

Suisse

Suisse

Acheteur vérifié

Philips et rien d'autre

Je trouve cet écran vraiment génial. Bonne taille. Les matériaux semble solide. On verra à la longue. Le mode Sensor est bien. L'écran est très maniable et ça c'est génial. Il y a les connections qu'il me faut. Pour moi c'est le top. Merci Philips.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 273B9 Moniteur LCD avec USB-C

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 273B9 Moniteur LCD avec USB-C

26/09/2021

United Kingdom

United Kingdom

Fantastic Monitor !

great picture and features and the power sensor is a great idea. I wish i had bought 2 while they were still available

Pour

4 video inputs with sound and a usb 3 Hub built in that you can use for charging and adjustable stand

Contre

the sound might not be Hifi but then its primarily a monitor - not a real problem

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 252B9 LCD monitor with PowerSensor

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 252B9 LCD monitor with PowerSensor

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Mentions légales

  1. La marque/marque commerciale « IPS » et les brevets associés portant sur des technologies appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

  2. Matériaux et épaisseur du gant : nitrile (0,15 mm), coton (0,31 mm), CPE (0,03 mm), PVC (0,12 mm)

  3. Temps de réponse égal à SmartResponse

  4. Consultez la section « SmoothTouch » du manuel d'utilisation pour de plus amples détails sur les systèmes d'exploitation prenant en charge le mode tactile.

  5. La charge rapide est conforme à la norme USB BC 1.2

  6. Le classement EPEAT est uniquement valable dans les pays où Philips enregistre le produit. Visitez le site https://www.epeat.net/ pour savoir si le produit est enregistré dans votre pays.

  7. L'apparence du moniteur peut différer de l'illustration.