Payez plus tard avec Klarna
B-line
24 (diag. 23,8" / 60,5 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
Grâce à sa technologie tactile capacitative projetée à 10 points, cet écran Philips réagit de manière fluide. Il vous permet d'exploiter pleinement les nouvelles possibilités offertes par les applications tactiles et de rendre plus vivantes vos anciennes applications. Tapez à 10 doigts sur un clavier virtuel ou jouez à d'amusants jeux interactifs avec vos amis. Il rend possible une collaboration interactive entre collègues ou camarades de classe, afin d'augmenter la productivité et l'efficacité.
Les conditions d'utilisation ne pouvant pas toujours être idylliques, il vous faut un moniteur conçu pour résister aux éclaboussures et à la poussière que l'on rencontre dans la réalité. Les indices de protection (IP) définis par la norme internationale IEC/EN 60529, sont utilisés pour indiquer le niveau d'étanchéité des boîtiers électriques à l'infiltration de corps étrangers et d'humidité. Ce moniteur Philips est conforme à la norme IP internationale relative à l'étanchéité à l'eau et à la poussière. Il résiste aux éclaboussures d'eau et aux infiltrations de poussière qui se produisent dans le monde réel.
La qualité de l'image a une importance capitale. Les écrans classiques sont de bonne qualité, mais vous attendez plus. Cet écran Full HD offre une résolution de 1 920 x 1 080. Il offre un rendu fidèle des images grâce à une précision des détails alliée à une luminosité élevée, à un contraste incroyable et à des couleurs réalistes.
4.4
sur 5
12
Avis
91%
recommandent ce produit
lestatrck
27/02/2021
België
Très bon écran usb C pour un prix abodable!
L'écran est bon, les réglages sont intuitif. les options couleurs sont plus que suffisantes pour un usage domestique ou professionnel. Très bonne diversité de connectiques. facile d'emploi. Prise en main et montage facile.
Pour
usb c, connectivités, rapport qualité/prix
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Business Monitor 243B9 Moniteur LCD avec USB-C
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Business Monitor 243B9 Moniteur LCD avec USB-C
Tsukiyo
13/10/2021
Suisse
Acheteur vérifié
Philips et rien d'autre
Je trouve cet écran vraiment génial. Bonne taille. Les matériaux semble solide. On verra à la longue. Le mode Sensor est bien. L'écran est très maniable et ça c'est génial. Il y a les connections qu'il me faut. Pour moi c'est le top. Merci Philips.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 273B9 Moniteur LCD avec USB-C
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 273B9 Moniteur LCD avec USB-C
lazoon
26/09/2021
United Kingdom
Fantastic Monitor !
great picture and features and the power sensor is a great idea. I wish i had bought 2 while they were still available
Pour
4 video inputs with sound and a usb 3 Hub built in that you can use for charging and adjustable stand
Contre
the sound might not be Hifi but then its primarily a monitor - not a real problem
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 252B9 LCD monitor with PowerSensor
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 252B9 LCD monitor with PowerSensor
La marque/marque commerciale « IPS » et les brevets associés portant sur des technologies appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
Matériaux et épaisseur du gant : nitrile (0,15 mm), coton (0,31 mm), CPE (0,03 mm), PVC (0,12 mm)
Temps de réponse égal à SmartResponse
Consultez la section « SmoothTouch » du manuel d'utilisation pour de plus amples détails sur les systèmes d'exploitation prenant en charge le mode tactile.
La charge rapide est conforme à la norme USB BC 1.2
Le classement EPEAT est uniquement valable dans les pays où Philips enregistre le produit. Visitez le site https://www.epeat.net/ pour savoir si le produit est enregistré dans votre pays.
L'apparence du moniteur peut différer de l'illustration.