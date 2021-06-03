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240B7QPJEB/01
Des images nettes, des performances efficaces
Utilisant 85 % de plastiques issus d'un recyclage post-consommation et ne contenant ni PVC ni BFR, ce moniteur Philips PowerSensor est la solution idéale pour combiner productivité et respect de l'environnement
B-line
24 (diag. 24,1" / 61,1 cm)
1 920 x 1 200 (WUXGA)
Les écrans IPS utilisent une technologie avancée qui élargit l'angle de vue à 178/178 degrés, ce qui permet de regarder l'écran depuis quasiment n'importe quel angle, même en mode Pivot 90° ! Contrairement aux dalles traditionnelles, les écrans IPS produisent des images incroyablement nettes aux couleurs éclatantes, idéales pour les photos, les vidéos, la navigation Web, mais aussi pour les applications professionnelles qui nécessitent des couleurs précises et une luminosité constante en permanence.
Le nouveau moniteur Philips est doté d'un cadre ultra-fin réduisant les distractions au minimum, pour un affichage aussi grand que possible. Particulièrement adapté à une installation multi-écran ou en mosaïque, que ce soit pour des jeux, du graphisme ou des applications professionnelles, l'écran à cadre ultra-fin vous donnera l'impression d'utiliser un seul grand écran.
SmartImage est une technologie de pointe, exclusivité Philips, qui analyse le contenu affiché à l'écran pour un rendu optimal. Cette interface intuitive vous permet de sélectionner différents modes, notamment bureau, photo, film, jeu, économie, etc. en fonction de l'application que vous utilisez. Selon cette sélection, SmartImage optimise automatiquement le contraste, la saturation et la netteté des images et vidéo pour un rendu parfait. Le mode économie vous permet pour sa part de réaliser d'importantes économies. Et tout ça d'une simple pression sur un bouton !
4.3
sur 5
8
Avis
100%
recommandent ce produit
Juhu1
03/06/2021
Deutschland
Acheteur vérifié
Super Monitor
Der beste Monitor den ich je hatte. Ich würde ihn sofort wieder kaufen.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Brilliance 272B7QPJEB QHD LCD-Monitor mit PowerSensor
Oui, je recommande ce produit
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JanUitDeventer
17/04/2018
Nederland
Perfect beeldscherm
Uitstekend beeldscherm. Nu een aantal maanden in gebruik. Een aanrader.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Brilliance 272B7QPJEB QHD LCD-monitor met PowerSensor
Oui, je recommande ce produit
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otto52
20/03/2017
Deutschland
Acheteur vérifié
Praktisch, handlich, kompakt
Der Barttrimmer arbeitet sehr genau, ist gut einstellbar und liegt gut in der Hand. Hinzu kommt das kleine Packmaß (man muss auch kein Zubehör mitnehmen, wenn's auf Reisen geht). Über Akku-Laufzeit und Stabilität ist nach wenigen Wochen noch nichts zu sagen.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Brilliance 240B7QPJEB LCD-Monitor mit PowerSensor
Oui, je recommande ce produit
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Le classement EPEAT est uniquement valable dans les pays où Philips enregistre le produit. Visitez le site https://www.epeat.net/ pour savoir si le produit est enregistré dans votre pays.
La marque/marque commerciale « IPS » et les brevets associés portant sur des technologies appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
La charge rapide est conforme à la norme USB BC 1.2
Temps de réponse égal à SmartResponse