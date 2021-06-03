ProduitsAssistance

Payez plus tard avec Klarna

2 ans de garantie

Livraison gratuite des €40

Retour gratuit sous 30 jours

Toutes les séries

  • Energy Label Europe E
    Photo de face du produit
  • Photo de face du produit
  • Photo de produit alternative
  • Energy Label Europe E
    Photo de face du produit
  • Photo de face du produit
  • Photo de produit alternative

BrillianceMoniteur LCD avec PowerSensor

240B7QPJEB/01

4.3

| (8) Avis | 100% recommandent ce produit

Des images nettes, des performances efficaces

Utilisant 85 % de plastiques issus d'un recyclage post-consommation et ne contenant ni PVC ni BFR, ce moniteur Philips PowerSensor est la solution idéale pour combiner productivité et respect de l'environnement

Voir tous les avantages

avec PowerSensor

Des images nettes, des performances efficaces

  • B-line

  • 24 (diag. 24,1" / 61,1 cm)

  • 1 920 x 1 200 (WUXGA)

Technologie IPS pour des couleurs éclatantes et un grand angle de vue

Technologie IPS pour des couleurs éclatantes et un grand angle de vue

Les écrans IPS utilisent une technologie avancée qui élargit l'angle de vue à 178/178 degrés, ce qui permet de regarder l'écran depuis quasiment n'importe quel angle, même en mode Pivot 90° ! Contrairement aux dalles traditionnelles, les écrans IPS produisent des images incroyablement nettes aux couleurs éclatantes, idéales pour les photos, les vidéos, la navigation Web, mais aussi pour les applications professionnelles qui nécessitent des couleurs précises et une luminosité constante en permanence.

Écran à cadre fin pour des raccords parfaits

Écran à cadre fin pour des raccords parfaits

Le nouveau moniteur Philips est doté d'un cadre ultra-fin réduisant les distractions au minimum, pour un affichage aussi grand que possible. Particulièrement adapté à une installation multi-écran ou en mosaïque, que ce soit pour des jeux, du graphisme ou des applications professionnelles, l'écran à cadre ultra-fin vous donnera l'impression d'utiliser un seul grand écran.

Préréglages SmartImage pour une qualité d'image facilement optimisée

Préréglages SmartImage pour une qualité d'image facilement optimisée

SmartImage est une technologie de pointe, exclusivité Philips, qui analyse le contenu affiché à l'écran pour un rendu optimal. Cette interface intuitive vous permet de sélectionner différents modes, notamment bureau, photo, film, jeu, économie, etc. en fonction de l'application que vous utilisez. Selon cette sélection, SmartImage optimise automatiquement le contraste, la saturation et la netteté des images et vidéo pour un rendu parfait. Le mode économie vous permet pour sa part de réaliser d'importantes économies. Et tout ça d'une simple pression sur un bouton !

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.3

sur 5

8

Avis

100%

recommandent ce produit

2
1

03/06/2021

Deutschland

Deutschland

Acheteur vérifié

Super Monitor

Der beste Monitor den ich je hatte. Ich würde ihn sofort wieder kaufen.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Brilliance 272B7QPJEB QHD LCD-Monitor mit PowerSensor

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Brilliance 272B7QPJEB QHD LCD-Monitor mit PowerSensor

17/04/2018

Nederland

Nederland

Perfect beeldscherm

Uitstekend beeldscherm. Nu een aantal maanden in gebruik. Een aanrader.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Brilliance 272B7QPJEB QHD LCD-monitor met PowerSensor

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Brilliance 272B7QPJEB QHD LCD-monitor met PowerSensor

20/03/2017

Deutschland

Deutschland

Acheteur vérifié

Praktisch, handlich, kompakt

Der Barttrimmer arbeitet sehr genau, ist gut einstellbar und liegt gut in der Hand. Hinzu kommt das kleine Packmaß (man muss auch kein Zubehör mitnehmen, wenn's auf Reisen geht). Über Akku-Laufzeit und Stabilität ist nach wenigen Wochen noch nichts zu sagen.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Brilliance 240B7QPJEB LCD-Monitor mit PowerSensor

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Brilliance 240B7QPJEB LCD-Monitor mit PowerSensor

Inscrivez-vous à la newsletter Philips pour bénéficier d'offres exclusives

  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.
  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • D'un accès anticipé aux soldes.

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles, selon mes préférences et mon comportement, au sujet des produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désabonner à tout moment en toute facilité !

  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.
  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • D'un accès anticipé aux soldes.
Mentions légales

  1. Le classement EPEAT est uniquement valable dans les pays où Philips enregistre le produit. Visitez le site https://www.epeat.net/ pour savoir si le produit est enregistré dans votre pays.

  2. La marque/marque commerciale « IPS » et les brevets associés portant sur des technologies appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

  3. La charge rapide est conforme à la norme USB BC 1.2

  4. Temps de réponse égal à SmartResponse