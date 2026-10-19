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Arrêté
226V6QSB6/00
Excellentes images LED aux couleurs saisissantes
Ce moniteur ultra-plat Philips affiche des images nettes, éclatantes, lumineuses et détaillées grâce à la technologie SmartContrast. Un excellent choix !
V-line
22 (diag. 21,5" / 54,6 cm)
Full HD (1 920 x 1 080)
Les écrans AH-IPS utilisent une technologie avancée qui élargit l'angle de vue à 178/178 degrés, ce qui permet de regarder l'écran depuis quasiment n'importe quel angle. Contrairement aux dalles traditionnelles, les écrans AH-IPS produisent des images incroyablement nettes aux couleurs éclatantes, idéales pour les photos, les vidéos, la navigation Web, mais aussi pour les applications professionnelles qui nécessitent des couleurs précises et une luminosité constante en permanence.
Notation globale