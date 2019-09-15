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Arrêté

Moniteur LCD

226E9QHAB/00

3.6

| (14) Avis

Des détails nets et saisissants, un champ de vision élargi

Cet élégant moniteur Brilliance offre un champ de vision inégalé. Sa dalle grand angle vous permet de bénéficier d'une image nette et saisissante, quel que soit l'angle de vue frontal. La technologie antiscintillement réduit la fatigue oculaire due à une utilisation prolongée.

Voir tous les avantages

Des détails nets et saisissants, un champ de vision élargi

  • E-line

  • 22 (diag. 21,5" / 54,6 cm)

  • 1 920 x 1 080 (Full HD)

Technologie LED IPS grand angle pour des images et couleurs plus précises

Technologie LED IPS grand angle pour des images et couleurs plus précises

Les écrans IPS utilisent une technologie avancée qui élargit l'angle de vue à 178/178 degrés, ce qui permet de les regarder depuis quasiment n'importe quel angle. Contrairement aux dalles traditionnelles, les écrans IPS produisent des images incroyablement nettes aux couleurs éclatantes, idéales pour les photos, les vidéos, la navigation Web, mais aussi pour les applications professionnelles qui nécessitent des couleurs précises et une luminosité constante en permanence.

Écran Full HD 16/9 pour des images nettes et détaillées

Écran Full HD 16/9 pour des images nettes et détaillées

La qualité de l'image a une importance capitale. Les écrans classiques sont de bonne qualité, mais vous attendez plus. Cet écran Full HD offre une résolution de 1 920 x 1 080. Il offre un rendu fidèle des images grâce à une précision des détails alliée à une luminosité élevée, à un contraste incroyable et à des couleurs réalistes.

Des jeux ultrafluides grâce à la technologie AMD FreeSync™

Des jeux ultrafluides grâce à la technologie AMD FreeSync™

Jouer ne devrait pas signifier devoir choisir entre jouabilité saccadée et images altérées. Grâce au nouveau moniteur Philips, il peut désormais en être autrement. La technologie AMD FreeSync™ vous permet de profiter de performances fluides sans artefacts à n'importe quelle fréquence d'images, d’un rafraîchissement rapide et d’une réponse ultrarapide.

Spécificités Techniques

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Notation globale

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3.6

sur 5

14

Avis

3

15/09/2019

France

France

Couleur éclatantes

Très beau moniteur et efficace. Design impeccable avec une colorimétrie excellente.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 226E9QHAB Moniteur LCD

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 226E9QHAB Moniteur LCD

30/12/2021

United Kingdom

United Kingdom

Nice

Its just all-round good. I dont know if it is mountable tho?

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 226E9QHAB LCD monitor

Date d'utilisation 2020-12-30

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 226E9QHAB LCD monitor

Date d'utilisation 2020-12-30

07/07/2020

United Kingdom

United Kingdom

Acheteur vérifié

Crystal Clear

Does exactly what I need it to do. Very easy to set up and very clear. Made working from home a lot easier.

Pour

Easy set up and clear flicker free image.

Contre

None

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 226E9QHAB LCD monitor

Date d'utilisation 2019-06-07

Oui, je recommande ce produit

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Date d'utilisation 2019-06-07

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  5. L'apparence du moniteur peut différer de l'illustration.