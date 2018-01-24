Payez plus tard avec Klarna
Arrêté
223V7QSB/00
Des images nettes et éclatantes jusqu'aux bords
Cet écran intégral parfait affiche de magnifiques images jusqu'aux bords et respecte les yeux, le tout dans un design fin et compact.
V-line
22 (diag. 21,5" / 54,6 cm)
1 920 x 1 080 (Full HD)
SmartImage est une technologie de pointe, exclusivité Philips, qui analyse le contenu affiché à l'écran pour un rendu optimal. Cette interface intuitive vous permet de sélectionner différents modes, notamment bureau, photo, film, jeu, économie, etc. en fonction de l'application que vous utilisez. Selon cette sélection, SmartImage optimise automatiquement le contraste, la saturation et la netteté des images et vidéo pour un rendu parfait. Le mode économie vous permet pour sa part de réaliser d'importantes économies. Et tout ça d'une simple pression sur un bouton !
SmartContrast est une technologie Philips qui analyse le contenu que vous affichez en ajustant automatiquement les couleurs et en contrôlant l'intensité du rétroéclairage de façon à améliorer le contraste. Elle permet ainsi d'obtenir des images et vidéos numériques de meilleure qualité et de mieux apprécier les jeux vidéo aux tonalités sombres. En mode Économie, le contraste et le rétroéclairage sont ajustés pour un affichage optimal des applications de bureau courantes avec une consommation d'énergie réduite au minimum.
Les moniteurs Philips à rétroéclairage LED ne contiennent pas de mercure, l'une des substances naturelles les plus toxiques pour l'homme et les animaux. Cela permet de réduire leur impact écologique tout au long de leur cycle de vie, de la fabrication à la mise au rebut.
4.0
sur 5
7
Avis
86%
recommandent ce produit
arrot
24/01/2018
France
excellent ecran pour travailler sans fatigue
remplace avantageusement un écran 22 pouces. je ne peux que le recommander. satisfaction assurée....de mon point de vue mis en duo avec mon ancien écran sur la carte graphique
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 273V7QSB Moniteur LCD Full HD
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 273V7QSB Moniteur LCD Full HD
Legolas_006
19/10/2021
España
Acheteur vérifié
El monitor funciona perfectamente
Le doy 5 estrellas porque es un monitor que cumple con todo lo que se le puede pedir. Nunca falla y la configuración que permite realizar en la imagen es muy buena. Hecho en falta tener más de un conector HDMI pero muy contento igualmente.
Pour
Buena resolución por buen precio
Contre
Una sola entrada HDMI
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 243V7QSB Monitor LCD Full HD
Date d'utilisation 2021-04-19
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 243V7QSB Monitor LCD Full HD
Date d'utilisation 2021-04-19
merovingio
06/03/2018
Italia
ottimo monitor da 27 pollici, qualità discreta e prezzo non elevato.
ottimo monitor da 27 pollici, qualità discreta e prezzo non elevato.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 273V7QSB Monitor LCD Full HD
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 273V7QSB Monitor LCD Full HD
La marque/marque commerciale « IPS » et les brevets associés portant sur des technologies appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
Temps de réponse égal à SmartResponse