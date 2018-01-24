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Arrêté

Moniteur LCD Full HD

223V7QSB/00

4

| (7) Avis | 86% recommandent ce produit

Des images nettes et éclatantes jusqu'aux bords

Cet écran intégral parfait affiche de magnifiques images jusqu'aux bords et respecte les yeux, le tout dans un design fin et compact.

Voir tous les avantages

Des images nettes et éclatantes jusqu'aux bords

  • V-line

  • 22 (diag. 21,5" / 54,6 cm)

  • 1 920 x 1 080 (Full HD)

Préréglages SmartImage pour une qualité d'image facilement optimisée

SmartImage est une technologie de pointe, exclusivité Philips, qui analyse le contenu affiché à l'écran pour un rendu optimal. Cette interface intuitive vous permet de sélectionner différents modes, notamment bureau, photo, film, jeu, économie, etc. en fonction de l'application que vous utilisez. Selon cette sélection, SmartImage optimise automatiquement le contraste, la saturation et la netteté des images et vidéo pour un rendu parfait. Le mode économie vous permet pour sa part de réaliser d'importantes économies. Et tout ça d'une simple pression sur un bouton !

SmartContrast pour des détails de noir incroyablement profonds

SmartContrast pour des détails de noir incroyablement profonds

SmartContrast est une technologie Philips qui analyse le contenu que vous affichez en ajustant automatiquement les couleurs et en contrôlant l'intensité du rétroéclairage de façon à améliorer le contraste. Elle permet ainsi d'obtenir des images et vidéos numériques de meilleure qualité et de mieux apprécier les jeux vidéo aux tonalités sombres. En mode Économie, le contraste et le rétroéclairage sont ajustés pour un affichage optimal des applications de bureau courantes avec une consommation d'énergie réduite au minimum.

Écran sans mercure respectueux de l'environnement

Les moniteurs Philips à rétroéclairage LED ne contiennent pas de mercure, l'une des substances naturelles les plus toxiques pour l'homme et les animaux. Cela permet de réduire leur impact écologique tout au long de leur cycle de vie, de la fabrication à la mise au rebut.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.0

sur 5

7

Avis

86%

recommandent ce produit

2

24/01/2018

France

France

excellent ecran pour travailler sans fatigue

remplace avantageusement un écran 22 pouces. je ne peux que le recommander. satisfaction assurée....de mon point de vue mis en duo avec mon ancien écran sur la carte graphique

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 273V7QSB Moniteur LCD Full HD

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19/10/2021

España

España

Acheteur vérifié

El monitor funciona perfectamente

Le doy 5 estrellas porque es un monitor que cumple con todo lo que se le puede pedir. Nunca falla y la configuración que permite realizar en la imagen es muy buena. Hecho en falta tener más de un conector HDMI pero muy contento igualmente.

Pour

Buena resolución por buen precio

Contre

Una sola entrada HDMI

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 243V7QSB Monitor LCD Full HD

Date d'utilisation 2021-04-19

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 243V7QSB Monitor LCD Full HD

Date d'utilisation 2021-04-19

06/03/2018

Italia

Italia

ottimo monitor da 27 pollici, qualità discreta e prezzo non elevato.

ottimo monitor da 27 pollici, qualità discreta e prezzo non elevato.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 273V7QSB Monitor LCD Full HD

Oui, je recommande ce produit

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