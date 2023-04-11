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Arrêté
223V7QDSB/01
Des images nettes et éclatantes jusqu'aux bords
Cet écran intégral parfait affiche de magnifiques images jusqu'aux bords et respecte les yeux, le tout dans un design fin et compact.
V-line
22 (diag. 21,5" / 54,6 cm)
1 920 x 1 080 (Full HD)
Les écrans IPS utilisent une technologie avancée qui élargit l'angle de vue à 178/178 degrés, ce qui permet de les regarder depuis quasiment n'importe quel angle. Contrairement aux dalles traditionnelles, les écrans IPS produisent des images incroyablement nettes aux couleurs éclatantes, idéales pour les photos, les vidéos, la navigation Web, mais aussi pour les applications professionnelles qui nécessitent des couleurs précises et une luminosité constante en permanence.
La qualité de l'image a une importance capitale. Les écrans classiques sont de bonne qualité, mais vous attendez plus. Cet écran Full HD offre une résolution de 1 920 x 1 080. Il offre un rendu fidèle des images grâce à une précision des détails alliée à une luminosité élevée, à un contraste incroyable et à des couleurs réalistes.
Le nouveau moniteur Philips est doté d'un cadre ultra-fin réduisant les distractions au minimum, pour un affichage aussi grand que possible. Particulièrement adapté à une installation multi-écran ou en mosaïque, que ce soit pour des jeux, du graphisme ou des applications professionnelles, l'écran à cadre ultra-fin vous donnera l'impression d'utiliser un seul grand écran.
4.3
sur 5
53
Avis
90%
recommandent ce produit
Miré 91600
11/04/2023
France
Tres bon écran pro
Usage Bureautique / Montage vidéo J'avais déja un 27 de la même gamme dont j'étais content et j'ai acheté un autre 24. Pour un usage pro, en 75 HZ, l'image est PARFAITE. J'ai rendu juste avant un LG que j'avais du calibrer une soirée pour avoir un résultat médiocre, mais la, je suis bluffé. Inutile de le calibrer. Il y a foule de réglages de l'image, mais utiles comme la température de blanc. Très bon angles de vision en plus (pas le cas du LG IPS). Franchement, juste la dalle vaut le prix du moniteur. J'adore mais je vais devoir lui ajouter des haut parleurs. Le pied tient bien et s'assemble rapidement sans outil.
Pour
Prix, Qualité d'image et calibration
Contre
Aucun
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Monitor 243V7QDSB Moniteur LCD Full HD
Date d'utilisation 2023-03-11
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Monitor 243V7QDSB Moniteur LCD Full HD
Date d'utilisation 2023-03-11
Paul B 15
23/11/2020
France
Acheteur vérifié
Très bien qualité :prix
Très bonne qualité Le réglage demande un peu d'habilité: manque d'un explicatif CLAIR
Pour
Plug-and-play
Contre
Pas de mode d'emploie clair
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Monitor 243V7QDSB Moniteur LCD Full HD
Date d'utilisation 2019-10-23
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Monitor 243V7QDSB Moniteur LCD Full HD
Date d'utilisation 2019-10-23
Suei
05/01/2024
España
Acheteur vérifié
Contento y satisfecho con la compra del monitor.
Tenía varias opciones de compra dentro de mi presupuesto y dudas sobre el rendimiento que esperaba en todas ellas. Todas resueltas con primer vistazo a la pantalla ya configurada a mí pc. Buen producto. Gracias Philips
Pour
Calidad en la imagen proyectada en el monitor.
Contre
Por ahora, no puedo decir nada en contea
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Monitor 243V7QDSB Monitor LCD Full HD
Date d'utilisation 2022-12-05
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Monitor 243V7QDSB Monitor LCD Full HD
Date d'utilisation 2022-12-05
La marque/marque commerciale « IPS » et les brevets associés portant sur des technologies appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
La résolution maximale fonctionne avec l'entrée HDMI uniquement.
Temps de réponse égal à SmartResponse