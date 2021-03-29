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Arrêté
223V5LHSB2/00
Excellentes images LED aux couleurs saisissantes
Cet écran Philips affiche des images LED saisissantes. Équipé d'une connexion HDMI et de SmartControl Lite. Un excellent choix !
V-line
22 (diag. 21,5" / 54,6 cm)
Les LED blanches sont des semi-conducteurs qui permettent d'obtenir rapidement une luminosité intense et homogène et ainsi d'économiser le temps de mise au point. Les LED ne contiennent pas de mercure et sont conformes aux processus de recyclage et d'élimination respectueux de l'environnement. Les LED offrent un meilleur contrôle de la gradation du rétroéclairage LCD, et ainsi un niveau de contraste très élevé. La reproduction des couleurs est optimale grâce à la luminosité homogène de l'écran.
SmartContrast est une technologie Philips qui analyse le contenu que vous affichez en ajustant automatiquement les couleurs et en contrôlant l'intensité du rétroéclairage de façon à améliorer le contraste. Elle permet ainsi d'obtenir des images et vidéos numériques de meilleure qualité et de mieux apprécier les jeux vidéo aux tonalités sombres. En mode Économie, le contraste et le rétroéclairage sont ajustés pour un affichage optimal des applications de bureau courantes avec une consommation d'énergie réduite au minimum.
La qualité de l'image a une importance capitale. Les écrans classiques sont de bonne qualité, mais vous attendez plus. Cet écran Full HD offre une résolution de 1 920 x 1 080. Il offre un rendu fidèle des images grâce à une précision des détails alliée à une luminosité élevée, à un contraste incroyable et à des couleurs réalistes.
3.4
sur 5
22
Avis
Sator
29/03/2021
España
Acheteur vérifié
Correcto en todo
No destaca en nada, pero es correcto e incluso mejora las especificaciones en algunos aspectos
Pour
Gama color, brillo, tiempo respuesta
Contre
Una salida de audio?
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 223V5LHSB2 Monitor LCD con SmartControl Lite
Date d'utilisation 2020-02-29
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 223V5LHSB2 Monitor LCD con SmartControl Lite
Date d'utilisation 2020-02-29
SUKALDARI
04/02/2018
España
Excelente relación calidad-precio!!!
Es un monitor baratito y cumple perfectamente con lo que le pido.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 223V5LHSB2 Monitor LCD con SmartControl Lite
Oui, je recommande ce produit
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Giamus61
20/04/2017
Italia
Acheteur vérifié
Prodotto eccellente
Lo desideravo proprio così protegge nahe la vista con coloribrillanti.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 223V5LHSB2 Monitor LCD con SmartControl Lite
Oui, je recommande ce produit
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