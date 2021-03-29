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Arrêté

Moniteur LCD avec SmartControl Lite

223V5LHSB2/00

3.4

| (22) Avis

Excellentes images LED aux couleurs saisissantes

Cet écran Philips affiche des images LED saisissantes. Équipé d'une connexion HDMI et de SmartControl Lite. Un excellent choix !

Voir tous les avantages

Excellentes images LED aux couleurs saisissantes

  • V-line

  • 22 (diag. 21,5" / 54,6 cm)

Technologie LED pour des couleurs éclatantes

Les LED blanches sont des semi-conducteurs qui permettent d'obtenir rapidement une luminosité intense et homogène et ainsi d'économiser le temps de mise au point. Les LED ne contiennent pas de mercure et sont conformes aux processus de recyclage et d'élimination respectueux de l'environnement. Les LED offrent un meilleur contrôle de la gradation du rétroéclairage LCD, et ainsi un niveau de contraste très élevé. La reproduction des couleurs est optimale grâce à la luminosité homogène de l'écran.

SmartContrast pour des détails de noir incroyablement profonds

SmartContrast pour des détails de noir incroyablement profonds

SmartContrast est une technologie Philips qui analyse le contenu que vous affichez en ajustant automatiquement les couleurs et en contrôlant l'intensité du rétroéclairage de façon à améliorer le contraste. Elle permet ainsi d'obtenir des images et vidéos numériques de meilleure qualité et de mieux apprécier les jeux vidéo aux tonalités sombres. En mode Économie, le contraste et le rétroéclairage sont ajustés pour un affichage optimal des applications de bureau courantes avec une consommation d'énergie réduite au minimum.

Écran Full HD 16/9 pour des images nettes et détaillées

Écran Full HD 16/9 pour des images nettes et détaillées

La qualité de l'image a une importance capitale. Les écrans classiques sont de bonne qualité, mais vous attendez plus. Cet écran Full HD offre une résolution de 1 920 x 1 080. Il offre un rendu fidèle des images grâce à une précision des détails alliée à une luminosité élevée, à un contraste incroyable et à des couleurs réalistes.

Spécificités Techniques

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Notation globale

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3.4

sur 5

22

Avis

29/03/2021

España

España

Acheteur vérifié

Correcto en todo

No destaca en nada, pero es correcto e incluso mejora las especificaciones en algunos aspectos

Pour

Gama color, brillo, tiempo respuesta

Contre

Una salida de audio?

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 223V5LHSB2 Monitor LCD con SmartControl Lite

Date d'utilisation 2020-02-29

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 223V5LHSB2 Monitor LCD con SmartControl Lite

Date d'utilisation 2020-02-29

04/02/2018

España

España

Excelente relación calidad-precio!!!

Es un monitor baratito y cumple perfectamente con lo que le pido.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 223V5LHSB2 Monitor LCD con SmartControl Lite

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 223V5LHSB2 Monitor LCD con SmartControl Lite

20/04/2017

Italia

Italia

Acheteur vérifié

Prodotto eccellente

Lo desideravo proprio così protegge nahe la vista con coloribrillanti.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 223V5LHSB2 Monitor LCD con SmartControl Lite

Oui, je recommande ce produit

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