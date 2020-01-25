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Arrêté
221B8LJEB/00
Une image nette, des performances efficaces
Travaillez de manière optimale grâce au moniteur Full HD Philips de 22" (55,8 cm). L'image Full HD ultranette et saisissante vous apporte l'espace et la précision nécessaires pour bien voir votre travail. Vos yeux sont préservés grâce au réglage de la hauteur, à la technologie antiscintillement et au mode LowBlue.
B-line
22 (diag. 21,5" / 54,6 cm)
1 920 x 1 080 (Full HD)
SmartImage est une technologie de pointe, exclusivité Philips, qui analyse le contenu affiché à l'écran pour un rendu optimal. Cette interface intuitive vous permet de sélectionner différents modes, notamment bureau, photo, film, jeu, économie, etc. en fonction de l'application que vous utilisez. Selon cette sélection, SmartImage optimise automatiquement le contraste, la saturation et la netteté des images et vidéo pour un rendu parfait. Le mode économie vous permet pour sa part de réaliser d'importantes économies. Et tout ça d'une simple pression sur un bouton !
La qualité de l'image a une importance capitale. Les écrans classiques sont de bonne qualité, mais vous attendez plus. Cet écran Full HD offre une résolution de 1 920 x 1 080. Il offre un rendu fidèle des images grâce à une précision des détails alliée à une luminosité élevée, à un contraste incroyable et à des couleurs réalistes.
Des études ont montré que, tout comme les rayons ultraviolets peuvent causer des dommages aux yeux, les rayons bleus lumineux à ondes courtes émis par les écrans à DEL peuvent être nocifs et altérer la vision à long terme. Conçu pour le bien-être, le mode Philips LowBlue utilise une technologie logicielle intelligente qui réduit la lumière bleue à ondes courtes nuisible.
3.8
sur 5
29
Avis
teiki
25/01/2020
France
Juste Wahou
Enfin une télé qui donne toute ça puissance Atmos a cette barre de son il faut les 2 ensembles pour avoir un son de la puissance fidélioB8 et 65Oled854 Wahou avec des philips hue play pour des murs du Grand spectacle
Pour
La qualité d'un produit pas cadeau mais je ne regrette pas mettre sérré la ceinture
Contre
?? Moyen si la télé est un premier prix
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit B8 Barre de son SkyQuake
Date d'utilisation 2018-12-25
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit B8 Barre de son SkyQuake
Date d'utilisation 2018-12-25
Antonio Rex
27/03/2020
Italia
ottimo rapporto qualità prezzo
Molto ben dotato di interfacce. Ergonomia al top. Ottima qualità video ed estetica molto bella. Un ottimo monitor.
Pour
Ottimo in tutto
Contre
nessuno
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Monitor 241B8QJEB Monitor LCD
Date d'utilisation 2019-02-27
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Monitor 241B8QJEB Monitor LCD
Date d'utilisation 2019-02-27
fredthegoat
24/05/2023
United Kingdom
Employé Philips
wowzers!
[Employee of philipsglobal] such a w product, very cool, i am typing from freds dungeon. send help
Pour
everything
Contre
no rizz
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 221B8LJEB LCD monitor
Date d'utilisation 2023-04-24
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 221B8LJEB LCD monitor
Date d'utilisation 2023-04-24
Temps de réponse égal à SmartResponse
Le classement EPEAT est uniquement valable dans les pays où Philips enregistre le produit. Visitez le site https://www.epeat.net/ pour savoir si le produit est enregistré dans votre pays.
L'apparence du moniteur peut différer de l'illustration.