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Arrêté
221B8LHEB/01
Une image nette, des performances efficaces
Travaillez de manière optimale grâce au moniteur Full HD Philips de 22" (55,8 cm). L'image Full HD ultranette et saisissante vous apporte l'espace et la précision nécessaires pour bien voir votre travail. Vos yeux sont préservés grâce au réglage de la hauteur, à la technologie antiscintillement et au mode LowBlue.
B-line
22 (diag. 21,5" / 54,6 cm)
1 920 x 1 080 (Full HD)
Le commutateur 0 watt situé à l'arrière de l'appareil vous permet de couper entièrement l'alimentation de votre moniteur. Ainsi, vous ne consommez plus d'énergie et réduisez un peu plus votre empreinte carbone
La gestion de la luminosité sur les écrans à DEL rétroéclairés peut produire un scintillement et entraîner de la fatigue oculaire. La technologie inédite Philips Flicker-Free permet de réguler la luminosité et de réduire le scintillement pour plus de confort.
5.0
sur 5
1
Avis
100%
recommandent ce produit
SamJK
19/08/2020
United Kingdom
Acheteur vérifié
Great monitor
Bought on basis of brand reputation and others reviews of the product. Great monitor, easy to set up (just needed adaptor for HDMI to fit Mac Pro, already had one). Very happy with the screen resolution for photo editing, spreadsheet etc, as well as the overall features and system management.
Pour
Resolution and brand
Contre
MacPro adaptor needed
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 221B8LHEB LCD monitor
Date d'utilisation 2020-07-19
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 221B8LHEB LCD monitor
Date d'utilisation 2020-07-19
Temps de réponse égal à SmartResponse
Le classement EPEAT est uniquement valable dans les pays où Philips enregistre le produit. Visitez le site https://www.epeat.net/ pour savoir si le produit est enregistré dans votre pays.
L'apparence du moniteur peut différer de l'illustration.