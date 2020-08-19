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Arrêté

Moniteur LCD

221B8LHEB/01

5

| (1) Avis | 100% recommandent ce produit

Une image nette, des performances efficaces

Travaillez de manière optimale grâce au moniteur Full HD Philips de 22" (55,8 cm). L'image Full HD ultranette et saisissante vous apporte l'espace et la précision nécessaires pour bien voir votre travail. Vos yeux sont préservés grâce au réglage de la hauteur, à la technologie antiscintillement et au mode LowBlue.

Voir tous les avantages

pour une productivité maximale

Une image nette, des performances efficaces

  • B-line

  • 22 (diag. 21,5" / 54,6 cm)

  • 1 920 x 1 080 (Full HD)

Consommation d'énergie nulle grâce au commutateur 0 watt

Le commutateur 0 watt situé à l'arrière de l'appareil vous permet de couper entièrement l'alimentation de votre moniteur. Ainsi, vous ne consommez plus d'énergie et réduisez un peu plus votre empreinte carbone

Mode EasyRead pour une lecture comme sur papier

Réduction de la fatigue oculaire avec la technologie Flicker-Free

La gestion de la luminosité sur les écrans à DEL rétroéclairés peut produire un scintillement et entraîner de la fatigue oculaire. La technologie inédite Philips Flicker-Free permet de réguler la luminosité et de réduire le scintillement pour plus de confort.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
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5.0

sur 5

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Avis

100%

recommandent ce produit

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3
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1

19/08/2020

United Kingdom

United Kingdom

Acheteur vérifié

Great monitor

Bought on basis of brand reputation and others reviews of the product. Great monitor, easy to set up (just needed adaptor for HDMI to fit Mac Pro, already had one). Very happy with the screen resolution for photo editing, spreadsheet etc, as well as the overall features and system management.

Pour

Resolution and brand

Contre

MacPro adaptor needed

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 221B8LHEB LCD monitor

Date d'utilisation 2020-07-19

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 221B8LHEB LCD monitor

Date d'utilisation 2020-07-19

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  3. L'apparence du moniteur peut différer de l'illustration.