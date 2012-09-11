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196V3LAB/00
Profitez de superbes images LED aux couleurs éclatantes
Cet écran fin et élégant offre un plaisir d'utilisation incomparable. Des fonctions essentielles comme SmartContrast garantissent des images réalistes et éclatantes, tandis que les haut-parleurs stéréo optimisent l'expérience multimédia. Un choix qui s'impose !
V-line
18,5" / 47 cm
Vous recherchez un écran plat LCD diffusant des images au contraste élevé et aux couleurs éclatantes. Le traitement vidéo avancé de Philips associé à la technologie unique d'amélioration du rétroéclairage avec gradation permet d'afficher des images aux couleurs vives. SmartContrast augmente le contraste pour un niveau de noir excellent et un rendu précis des nuances et couleurs sombres. Ainsi, l'image est lumineuse et vivante, son contraste est élevé et les couleurs sont éclatantes.
4.1
sur 5
15
Avis
87%
recommandent ce produit
leparadisd
11/09/2012
France
A good purchase
Excelent performance, bright clear screen. Simple to set up to the computer. Only small problem I have found the Power cable connection at the back of the screen is not a very good fit. It really needs a much better power cable socket and plug.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 196V3LAB Moniteur LED
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Cemut
16/05/2012
Italia
Ottimo monitor!
Ottimi colori. Molto luminoso. Dimensioni ridotte e molto leggero. Alimentatore 220v interno. Attacco DVI.
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Dhyan
15/05/2012
Italia
Ottimo rapporto qualita' prezzo
Eccellete anche come disegner ottimo il set dei comandi buon audio grazie
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