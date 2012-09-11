ProduitsAssistance

Payez plus tard avec Klarna

2 ans de garantie

Livraison gratuite des €40

Retour gratuit sous 30 jours

Toutes les séries

  • Photo de face du produit
  • Photo de face du produit

Arrêté

Moniteur LED

196V3LAB/00

4.1

| (15) Avis | 87% recommandent ce produit

Profitez de superbes images LED aux couleurs éclatantes

Cet écran fin et élégant offre un plaisir d'utilisation incomparable. Des fonctions essentielles comme SmartContrast garantissent des images réalistes et éclatantes, tandis que les haut-parleurs stéréo optimisent l'expérience multimédia. Un choix qui s'impose !

Voir tous les avantages

Profitez de superbes images LED aux couleurs éclatantes

  • V-line

  • 18,5" / 47 cm

Encombrement réduit adapté à votre style de vie

SmartContrast 10 000 000:1 pour des détails de noir incroyablement profonds

Vous recherchez un écran plat LCD diffusant des images au contraste élevé et aux couleurs éclatantes. Le traitement vidéo avancé de Philips associé à la technologie unique d'amélioration du rétroéclairage avec gradation permet d'afficher des images aux couleurs vives. SmartContrast augmente le contraste pour un niveau de noir excellent et un rendu précis des nuances et couleurs sombres. Ainsi, l'image est lumineuse et vivante, son contraste est élevé et les couleurs sont éclatantes.

Design fin et brillant, très esthétique

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.1

sur 5

15

Avis

87%

recommandent ce produit

3

11/09/2012

France

France

A good purchase

Excelent performance, bright clear screen. Simple to set up to the computer. Only small problem I have found the Power cable connection at the back of the screen is not a very good fit. It really needs a much better power cable socket and plug.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 196V3LAB Moniteur LED

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 196V3LAB Moniteur LED

16/05/2012

Italia

Italia

Ottimo monitor!

Ottimi colori. Molto luminoso. Dimensioni ridotte e molto leggero. Alimentatore 220v interno. Attacco DVI.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 196V3LAB Monitor LED

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 196V3LAB Monitor LED

15/05/2012

Italia

Italia

Ottimo rapporto qualita' prezzo

Eccellete anche come disegner ottimo il set dei comandi buon audio grazie

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 196V3LAB Monitor LED

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 196V3LAB Monitor LED

Inscrivez-vous à la newsletter Philips pour bénéficier d'offres exclusives

  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.
  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • D'un accès anticipé aux soldes.

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles, selon mes préférences et mon comportement, au sujet des produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désabonner à tout moment en toute facilité !

  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.
  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • D'un accès anticipé aux soldes.