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  • Monitor Moniteur LCD avec SmoothTouch
    Un excellent écran interactif avec SmoothTouch
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MonitorMoniteur LCD avec SmoothTouch

172B9T/00

4
| (2) Avis | 100% recommandent ce produit
Un excellent écran interactif avec SmoothTouch
Ce moniteur robuste avec fonction écran tactile résiste à l'eau et à la poussière. Polyvalent, il trouve sa place n'importe où grâce à un socle articulé permettant de varier les angles de vue selon vos besoins. D'une utilisation simple et intuitive quelle que soit l'application, il augmente significativement la productivité.
Voir tous les avantages

Un excellent écran interactif avec SmoothTouch

  • B-line

  • 17" (43,2 cm)

  • 1 280 x 1 024 (SXGA)

Écran SmoothTouch, pour une réaction fluide et naturelle aux commandes tactiles

Écran SmoothTouch, pour une réaction fluide et naturelle aux commandes tactiles

Grâce à sa technologie tactile capacitative projetée à 10 points, cet écran Philips réagit de manière fluide. Il vous permet d'exploiter pleinement les nouvelles possibilités offertes par les applications tactiles et de rendre plus vivantes vos anciennes applications. Tapez à 10 doigts sur un clavier virtuel ou jouez à d'amusants jeux interactifs avec vos amis. Il rend possible une collaboration interactive entre collègues ou camarades de classe, afin d'augmenter la productivité et l'efficacité.

Surface de la façade du moniteur conforme à la classe de résistance à l'eau et à la poussière IP65

Surface de la façade du moniteur conforme à la classe de résistance à l'eau et à la poussière IP65

Les conditions d'utilisation ne pouvant pas toujours être idylliques, il vous faut un moniteur conçu pour résister aux éclaboussures et à la poussière que l'on rencontre dans la réalité. Les indices de protection (IP) définis par la norme internationale IEC/EN 60529, sont utilisés pour indiquer le niveau d'étanchéité des boîtiers électriques à l'infiltration de corps étrangers et d'humidité. Ce moniteur Philips est conforme à la norme IP internationale relative à l'étanchéité à l'eau et à la poussière. Il résiste aux éclaboussures d'eau et aux infiltrations de poussière qui se produisent dans le monde réel.

SmartContrast pour des détails de noir incroyablement profonds

SmartContrast pour des détails de noir incroyablement profonds

SmartContrast est une technologie Philips qui analyse le contenu que vous affichez en ajustant automatiquement les couleurs et en contrôlant l'intensité du rétroéclairage de façon à améliorer le contraste. Elle permet ainsi d'obtenir des images et vidéos numériques de meilleure qualité et de mieux apprécier les jeux vidéo aux tonalités sombres. En mode Économie, le contraste et le rétroéclairage sont ajustés pour un affichage optimal des applications de bureau courantes avec une consommation d'énergie réduite au minimum.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.0

sur 5

2

Avis

100%

recommandent ce produit

5
3
2
1

28/01/2021

Italia

Italia

monitor touch ottimo

Uso il monitor nel mio negozio come punto cassa , per navigare,homebanking.,ottimo lo consiglio anche per produttività.

Pour

molto reattivo ,fludo bella estetica ,funzionale

Contre

molti riflessi in ambienti molto luminoso

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 162B9T Monitor LCD con SmoothTouch

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 162B9T Monitor LCD con SmoothTouch

08/10/2021

United Kingdom

United Kingdom

Acheteur vérifié

Touch screen monitor

It good screen, colours good, touch screen nice to use, two moans, 1 sound not very good, two the top should have been square not with a angled as you cannot put a web cam on springs off with crocodile clip. Had to make a wooden block to use it

Pour

Great touch screen

Contre

Poor sound.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Monitor 222B9T LCD monitor with SmoothTouch

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Monitor 222B9T LCD monitor with SmoothTouch

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  1. Temps de réponse égal à SmartResponse

  2. Matériaux et épaisseur du gant : nitrile (0,15 mm), coton (0,31 mm), CPE (0,03 mm), PVC (0,12 mm)

  3. Consultez la section « SmoothTouch » du manuel d'utilisation pour de plus amples détails sur les systèmes d'exploitation prenant en charge le mode tactile.

  4. Espace NTSC basé sur CIE 1976

  5. Espace sRGB basé sur CIE 1931

  6. La charge rapide est conforme à la norme USB BC 1.2

  7. Le classement EPEAT est uniquement valable dans les pays où Philips enregistre le produit. Visitez le site https://www.epeat.net/ pour savoir si le produit est enregistré dans votre pays.

  8. L'apparence du moniteur peut différer de l'illustration.