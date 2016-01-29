Payez plus tard avec Klarna
12972LLECOS2
Conduisez prudemment
Vous en avez assez de passer votre temps à changer vos lampes pour éclairage avant ? Affichant une plus grande longévité, Philips LongLife EcoVision est la référence pour les conducteurs qui souhaitent limiter au maximum les interventions de maintenance sur leurs véhicules.
Type de lampe : H7
12 V, 55 W
Longue durée, moins de remplacements
Lampe ultra-résistante
Nombre de lampes : 2
Depuis 100 ans, Philips est à l'avant-garde du marché en matière de solutions d'éclairage pour le secteur automobile ; ses innovations technologiques sont aujourd'hui devenues des équipements de série sur les nouveaux véhicules. On estime à l'heure actuelle qu'un véhicule sur deux en Europe et un sur trois dans le monde est équipé de solutions d'éclairage Philips.
Remplacer les ampoules de phare par deux est vivement recommandé pour garantir la symétrie de l'éclairage
Avec les lampes Philips LongLife EcoVision, les conducteurs ont jusqu'à 1 500 heures de tranquillité avant de devoir procéder à un remplacement.
5.0
sur 5
1
Avis
100%
recommandent ce produit
Squalo
29/01/2016
Nederland
Lange levensduur
Lampjes hebben lekker lange levensduur. Ze zitten er nu meer dan 2,5 jaar (65000km) in en geven nog steeds goed licht. Nieuwe set ligt al klaar voor als er één van deze lampjes het begeeft.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit LongLife EcoVision 12972LLECOS2 Langere levensduur
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit LongLife EcoVision 12972LLECOS2 Langere levensduur