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LongLife EcoVisionDurée de vie prolongée

12972LLECOS2

5

| (1) Avis | 100% recommandent ce produit

Conduisez prudemment

Vous en avez assez de passer votre temps à changer vos lampes pour éclairage avant ? Affichant une plus grande longévité, Philips LongLife EcoVision est la référence pour les conducteurs qui souhaitent limiter au maximum les interventions de maintenance sur leurs véhicules.

Voir tous les avantages

Durée de vie plus longue, moins de remplacements

Conduisez prudemment

  • Type de lampe : H7

  • 12 V, 55 W

  • Longue durée, moins de remplacements

  • Lampe ultra-résistante

  • Nombre de lampes : 2

Philips est le choix de la plupart des constructeurs automobiles

Philips est le choix de la plupart des constructeurs automobiles

Depuis 100 ans, Philips est à l'avant-garde du marché en matière de solutions d'éclairage pour le secteur automobile ; ses innovations technologiques sont aujourd'hui devenues des équipements de série sur les nouveaux véhicules. On estime à l'heure actuelle qu'un véhicule sur deux en Europe et un sur trois dans le monde est équipé de solutions d'éclairage Philips.

Remplacez vos deux phares avant ou arrière en même temps : c'est une question de sécurité

Remplacez vos deux phares avant ou arrière en même temps : c'est une question de sécurité

Remplacer les ampoules de phare par deux est vivement recommandé pour garantir la symétrie de l'éclairage

Plus longue durée de vie

Plus longue durée de vie

Avec les lampes Philips LongLife EcoVision, les conducteurs ont jusqu'à 1 500 heures de tranquillité avant de devoir procéder à un remplacement.

Spécificités Techniques

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Notation globale

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Avis

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recommandent ce produit

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29/01/2016

Nederland

Nederland

Lange levensduur

Lampjes hebben lekker lange levensduur. Ze zitten er nu meer dan 2,5 jaar (65000km) in en geven nog steeds goed licht. Nieuwe set ligt al klaar voor als er één van deze lampjes het begeeft.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit LongLife EcoVision 12972LLECOS2 Langere levensduur

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit LongLife EcoVision 12972LLECOS2 Langere levensduur

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