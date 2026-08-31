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Un style élégant irrésistible
La Philips WhiteVision ultra H4 dotée de notre revêtement dernière formule produit un magnifique éclairage à 4 200 K. Cette lampe halogène légale sur voie publique est la plus blanche de notre gamme. Elle est idéale pour un style élégant.
Type de lampe : H4
12 V, 55/60 W
Jusqu'à 60 % de visibilité en plus
Jusqu'à 4 200 K
Nombre de lampes : 1
Atteignant jusqu'à 4 200 Kelvin, les phares avant Philips WhiteVision ultra révolutionnent l'allure de votre voiture avec une lumière blanche vive. C'est le choix parfait pour une expérience de conduite brillante et élégante.
Philips WhiteVision Ultra est conçue pour les conducteurs souhaitant une amélioration avec le style et l'apparence rappelant ceux de l'éclairage LED, mais qui conduisent un véhicule doté d'une technologie halogène. Grâce à la nouvelle formule avancée de revêtement sur le verre, les ampoules WhiteVision ultra sont nos lampes homologuées pour la route les plus blanches, donnant un aspect sensationnel au réflecteur du feu avant.
Les nouvelles ampoules WhiteVision ultra pour phares avant sont certifiées ECE pour une lumière blanche intense sur la route. Les conducteurs bénéficient d'une allure saisissante et de lampes homologuées pour la route et conformes à la réglementation en vigueur. Sans compromettre la sécurité en éblouissant le conducteur en face, elles vous offrent une grande visibilité.
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