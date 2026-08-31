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Conduisez prudemment
Vous en avez assez de passer votre temps à changer vos lampes pour éclairage avant ? Affichant une plus grande longévité, Philips LongLife EcoVision est la référence pour les conducteurs qui souhaitent limiter au maximum les interventions de maintenance sur leurs véhicules.
Type de lampe : H1
12 V, 55 W
Longue durée, moins de remplacements
Lampe ultra-résistante
Nombre de lampes : 1
Remplacer les ampoules de phare par deux est vivement recommandé pour garantir la symétrie de l'éclairage
Quelle lampe 12 V pour quelle fonction ? Les offres de la gamme Philips Automotive couvrent toutes les fonctions d'éclairage propres aux automobiles : feux de route, feux de croisement, feux antibrouillard avant, clignotants avant, clignotants latéraux, clignotants arrière, feux de freinage, feux de recul, feux antibrouillard arrière, feux de plaque d'immatriculation, feux de stationnement, éclairage intérieur.
Grâce aux ampoules Philips LongLife EcoVision, les conducteurs sont dispensés des corvées de remplacement d'ampoule pendant au moins 100 000 km.
Notation globale