W DiamondClean

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Lot de 4 têtes de brosse

HX6064/87
  • Des dents 100 % plus blanches en une semaine*
  • Élimine 7 fois plus de plaque dentaire*
  • Médium souple
  • Lot de 4
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Sonicare Optimal White
Lot de 6 têtes de brosse

HX6066/88
  • Des dents 100 % plus blanches en une semaine*
  • Élimine 7 fois plus de plaque dentaire*
  • Médium souple
  • Lot de 6
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Sonicare Optimal White
Lot de 2 têtes de brosse

HX6062/87
  • Des dents 100 % plus blanches en une semaine*
  • Élimine 7 fois plus de plaque dentaire*
  • Médium souple
  • Lot de 2
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